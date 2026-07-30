华为nova 16 SE官宣：12:08开启预订 将于8月5日发布

站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:华为今日正式官宣nova16SE，该机将于8月5日14:30在尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会上登场，并于今天中午12:08率先开启预订。官方同时公布了新机的外观设计，正面采用单孔直屏方案，背部则延续了Pura系列同款的渐变设计语言，搭配横向矩阵式后置摄像头模组，整体风格较为简洁时尚。

配色方面，除了官宣海报中以蓝色为主打的版本之外，爆料信息显示还有黑色、白色和橙色共计四款可选。售价预计落在2000至3000元区间，定位中端市场。值得关注的是，该机将搭载第一代红枫原色影像技术，这也是该项影像方案首次下放到中低端机型。红枫原色影像由华为Mate70系列首发，通过红枫原色摄像头在更宽光谱范围内采集环境色彩信息，提升色彩识别与还原准确度，使肤色、景物和复杂光线下的色彩更接近人眼所见。目前该技术已升级至第二代，由Mate80系列首发搭载，而nova16SE采用的一代方案在调校上已相对成熟。

配置方面，据爆料信息，华为nova16SE预计将搭载麒麟8020芯片，在性能与功耗之间寻求平衡。值得注意的是，SE曾是华为nova系列早期的产品命名方案，此前陆续推出过nova6SE、nova7SE、nova8SE、nova9SE、nova10SE和nova11SE等机型。但从nova12系列开始，华为已连续多代未在国内市场推出SE机型，此次nova16SE的回归意味着该产品线重新启动。

随着8月5日发布会的临近，更多关于nova16SE的硬件细节和实际体验有待官方进一步揭晓。对于习惯华为生态且预算在两千元档位的用户而言，这款带有红枫影像和麒麟芯片的SE新机或许是一个值得关注的选项。

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