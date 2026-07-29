AI日报：Fish Audio发布S2.1Pro实时对话语音模型；Grok4.6定档8月7日；360发布企业智能体平台“纳米Work”

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1、支持耳语与情绪控制!Fish Audio 周年重磅发布 S2.1Pro 实时对话语音模型

Fish Audio 在成立周年之际推出了其最新的生产级语音大模型 S2.1Pro，该模型专为实时对话语音场景打造，具有极低的延迟和高拟真度交互能力，同时支持多说话人对话生成和高质量语音克隆。

【AiBase提要:】 🗣️ S2.1Pro 实现了约90毫秒的首帧音频播放延迟，支持自然顺畅的对话轮替。 🌐 模型覆盖83种语言并采用统一的语音识别架构。 🎙️ 支持耳语与情绪控制，允许直接在文本中嵌入自由格式的括号标签。

2、360发布企业智能体平台“纳米Work”，首批用户获1亿Token试用额度

360集团创始人周鸿祎发布新一代企业智能体工作平台‘纳米Work’，旨在推动企业从AI工具使用向智能体协同办公转型。该平台通过隐藏复杂技术细节，将大模型、智能体等先进能力转化为企业可直接使用的生产力，并融合安全能力。首批用户将获得1亿Token试用额度，同时360启动城市合伙人招募，加强本地化服务体系建设。

【AiBase提要:】 🧠 纳米Work平台通过多智能体引擎和多模型底座，提升企业AI应用效率。 🔒 360强调“原生安全、出厂内置”，降低企业AI应用风险。 🚀 首批用户将获得1亿Token试用额度，推动AI落地与经营效率提升。

3、马斯克再放模型路线图：Grok 4.6 定档 8 月 7 日

马斯克公开表示，Grok 4.6预计在8月7日发布，而Grok 4.7将拥有2.1万亿参数，并在数周后推出。这表明了xAI在模型迭代上的快速节奏和对技术发展的重视。

【AiBase提要:】 🚀 马斯克宣布Grok 4.6将于8月7日发布。 🧠 Grok 4.7将拥有2.1万亿参数，数周后推出。 📈 xAI展示了下一代模型的竞速路线图。

4、亚马逊调整 AI 战略:停研大部分 Nova 自研模型，资源转向皮特·阿贝尔团队

亚马逊调整 AI 战略，停研大部分 Nova 自研模型，资源转向皮特·阿贝尔团队，同时继续在 AI 领域保持投资与影响力。

【AiBase提要:】 🛑 亚马逊停止对大部分自研 Nova 系列大模型的开发，转为“维持运行”模式。 🚀 资源转向由皮特·阿贝尔领导的前沿模型研究团队，预计秋季发布全新基础模型。 💰 亚马逊作为 Anthropic 和 OpenAI 的最大支持者之一，投资或已超千亿美元。

5、闲鱼AI服务半年卖出近千万单：四线城市卖家最多，女性占六成

闲鱼平台在2026年上半年的数据显示，AI服务成为最热门的消费品类。订单量达到981.6万单，同比增长157%，近500万用户购买了AI服务，同比增长98%。AI技能接单是最大的品类，占全部AI订单的45.1%。AI编程与建站订单同比增长1732%，AI漫剧订单同比增长1425%。卖家画像显示，18至35岁人群占六成以上，女性卖家占比62.4%。四线城市卖家占比最高，为32.2%。

【AiBase提要:】 🤖 AI技能接单占45.1%的闲鱼AI订单 📈 AI编程与建站订单同比增长1732% 👩‍💼 18至35岁人群占六成以上卖家

6、AI营养师来了!阿福上线拍饮食功能，跟AI减肥从少吃到会吃

文章介绍了蚂蚁阿福推出的AI拍饮食功能，通过拍照、文字、语音等方式帮助用户记录饮食热量和营养信息，并提供健康建议。该功能有助于用户更好地管理饮食，实现科学减重目标。同时，阿福还发起了“科学减重1亿斤”健康行动，吸引了大量用户参与。

【AiBase提要:】 🍎 AI拍饮食功能升级，帮助用户精准记录饮食热量和营养信息。 📊 用户可随时查看健康档案，了解饮食是否合理。 📈 蚂蚁阿福发起“科学减重1亿斤”行动，已有超150万用户参与。

7、OpenRouter 推出专用 LangChain 集成包 一行字符串切 400 款模型

OpenRouter 推出了专用的 LangChain 集成包，使开发者能够轻松接入 OpenRouter 背后的 400 多款模型和 70 多家提供商。该集成包简化了模型路由流程，提升了开发效率，并优化了计费规则和故障转移机制。

【AiBase提要:】 ✅ 提供了专用的 LangChain 集成包，简化了模型接入流程。 🔄 支持自动负载均衡、故障规避和跨提供商故障转移。 💰 优化计费规则，未成功请求不产生费用，节省成本。

8、OpenAI 把安全审查塞进命令行：Codex Security CLI 开源，让漏洞在 CI 里自己现形

OpenAI 发布了 Codex Security CLI 工具，旨在帮助开发者在代码仓库中识别和验证安全漏洞，并将其整合进持续集成与交付流程中。该工具具有低门槛的使用方式，支持多种认证方式，并提供 TypeScript SDK 接口。

【AiBase提要:】 🔧 Codex Security CLI 是一款开源命令行工具，用于扫描代码仓库并验证安全漏洞。 🔄 该工具可以集成到 CI/CD 流程中，实现自动化安全检测。 🧩 开发者可以通过 npm 安装并使用该工具，支持 TypeScript SDK 接口。

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