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AI日报：Kimi K3登顶全球开源模型；小度AI手表Fit开售；我国启动大模型 IPv6 专项行动

2026-07-28 17:14 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Kimi K3 开源，2.8 万亿参数登顶全球最大开源模型，马斯克也来点了个赞

Kimi K3的发布标志着中国在大模型领域取得了重要进展，其强大的性能和开源策略对AI行业产生了深远影响。

【AiBase提要:】

🧠 Kimi K3采用混合专家（MoE）架构，总参数规模达到2.8万亿，具备原生视觉理解能力。

🛡️ AgentEnv月之暗面与KVCache.ai联合开发的智能体沙箱系统，提供高保真、强隔离的运行环境。

🚀 Kimi K3登顶AI代码工具评测榜单Arena，成为首个拿下该榜单第一的中国大模型。

2、小度 AI 手表 Fit 开售：文心大模型塞进 159.8 元的腕上空间

小度 AI 智能手表 Fit 在159.8元的价位段中脱颖而出，凭借其搭载的百度文心大模型和丰富的功能，为用户提供了便捷的日常咨询和运动健康监测服务。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 一块手表开始懂得聊天，这在159.8元的价位段里显得格外扎眼。

📱 轻触表盘、开口发问，是这块表最直白的本领。

🏃‍♂️ 运动这件事被它拆成了100多种模式，跑步、骑行、羽毛球、瑜伽悉数在列。

3、我国启动大模型 IPv6 专项行动：生成式 AI 应用将被要求全面拥抱下一代网络

文章指出，我国启动大模型IPv6专项行动，旨在推动生成式AI应用全面拥抱下一代网络，以应对Token流量爆发式增长带来的网络承载压力。IPv6凭借其海量地址空间、高效路由机制与内生安全能力，成为支撑智能时代的网络底座。同时，雄安新区将推进IPv6单栈部署，目标在2030年实现规模化运行。

【AiBase提要:】

🧠 专项行动旨在推动生成式大模型应用全面支持IPv6，提升网络承载能力。

🌐 IPv6凭借海量地址空间和高效路由机制，成为支撑智能时代的关键底盘。

🚀 雄安新区将推进IPv6单栈部署，目标在2030年实现规模化运行。

4、Firefox新标签页大改版：AI新闻字谜上线，浏览器也能玩出花样

Mozilla Firefox浏览器为新标签页带来一次罕见的大幅升级，推出由人工智能驱动的每日交叉字谜游戏，结合新闻消费与益智游戏，为用户带来额外价值。同时，新标签页还整合了丰富的小组件生态，支持高度自定义，进一步提升用户体验。

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【AiBase提要:】

🧠 AI新闻字谜游戏上线，每日更新，线索取材于最新新闻事件。

🧩 新标签页整合多种小组件，支持高度自定义，提升用户体验。

🌐 通过直接链接可在其他网页端体验，Mozilla推动AI技术进入日常场景。

5、艺术家把 AI 表情包生成器告上法庭：私人漫画被当成广告模板卖，版权法遇上梗文化

文章讲述了一位艺术家因AI表情包生成器未经授权使用其作品作为广告模板而提起诉讼的事件。这反映了版权法与梗文化之间的冲突，以及AI商业化带来的法律挑战。

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【AiBase提要:】

📌 艺术家起诉AI平台，指控其未经许可使用其漫画作为广告模板。

📌 该AI平台通过订阅服务向广告商提供包含受版权保护内容的模板。

📌 本案揭示了版权法与梗文化之间的矛盾，以及AI商业化可能引发的法律问题。

6、比亚迪人形机器人8月亮相郑州，商业服务场景或率先落地

比亚迪人形机器人项目迎来明确落地时间节点，计划于8月在郑州馆正式亮相，并可能优先应用于商业服务场景。

【AiBase提要:】

🤖 比亚迪人形机器人将于8月正式亮相，预计在商业服务场景展开应用探索。

📍 郑州馆作为比亚迪首个“迪空间”体验中心，将承担产品展示、技术互动和新业务首发功能。

📈 人形机器人概念板块走强，相关企业如明新旭腾、上纬新材等跟涨。

7、宇树G1人形机器人首次完成活体动物手术，远程操控切除猪胆囊

宇树科技人形机器人在医疗领域取得重要进展，成功远程操控完成猪胆囊切除手术，展示了其在医疗场景中的潜力。

【AiBase提要:】

🤖 人形机器人首次远程操控完成活体动物手术，验证了其在医疗场景中的可行性。

🏥 相比传统手术机器人，宇树G1具备更强的通用性和部署灵活性，适用于医疗资源不足地区和极端环境。

🧪 研究人员指出，从动物实验到人体应用仍需进一步提升安全性、稳定性和复杂环境适应能力。

8、Anthropic Claude共享聊天功能曝隐私风险，大量对话被谷歌收录

Anthropic旗下AI助手Claude的共享聊天功能曝出隐私风险，大量用户生成的对话和文档被谷歌收录，引发对AI产品隐私安全的关注。事件源于用户通过Google搜索发现部分公开链接，涉及敏感信息。Anthropic表示问题源于用户主动分享，公司不会主动提供聊天记录。此次事件凸显了AI产品在数据权限管理和搜索引擎索引控制方面的重要性。

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【AiBase提要:】

🧠 Claude共享聊天功能存在隐私风险，用户对话和文档被谷歌收录。

🔒 用户分享链接可能暴露敏感信息，如健康记录、企业文件等。

🛠️ AI产品需加强数据权限管理和搜索引擎索引控制以保障安全。

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