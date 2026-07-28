荣耀Robot Phone首发自研驭光H1影像芯片

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:荣耀今天在浙江横店办了一场影像技术发布会，第一次系统展示了与德国百年电影设备品牌阿莱（ARRI）合作的电影级影像技术路径。首席影像工程师罗巍在会上把话挑得很明。

罗巍回顾说，2025年是荣耀的筑基之年，核心是"上桌"——逐个攻克防抖、亮度、色彩和多色一致性这些用户感知最强的基础痛点。借助 Magic8系列，荣耀影像如今已稳居行业第一梯队，第一阶段目标算完成了。

他给2026年定的基调是视频赛道。荣耀计划结合"会自己动的云台"形态，把智能构图、拍摄指导和智能全景做到极致，形成完整体验闭环，并深度联动阿莱，把电影工业的审美标准和色彩科学注入移动影像，"无阿莱不电影"。

那句被反复引用的是:"我们希望在今年彻底站稳行业第一梯队。到了2027年，我们认为会是真正拉开代差的一年。"他预告，在光的一侧，荣耀会重新设计传感器和芯片，把核心算法固化到硬件里。

发布会还披露了一个关键产品信息:荣耀 Robot Phone 首发自研影像芯片"荣耀驭光 H1"，云台主摄 CMOS 尺寸达1/1.28英寸，并首次把阿莱的 Log-C 编码和 LUT 调色文件引入移动端。

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