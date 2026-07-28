首页 > 原创 > 关键词  > 正文

荣耀Robot Phone首发自研驭光H1影像芯片

2026-07-28 14:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:荣耀今天在浙江横店办了一场影像技术发布会，第一次系统展示了与德国百年电影设备品牌阿莱（ARRI）合作的电影级影像技术路径。首席影像工程师罗巍在会上把话挑得很明。

罗巍回顾说，2025年是荣耀的筑基之年，核心是"上桌"——逐个攻克防抖、亮度、色彩和多色一致性这些用户感知最强的基础痛点。借助 Magic8系列，荣耀影像如今已稳居行业第一梯队，第一阶段目标算完成了。

荣耀 Robot Phone

他给2026年定的基调是视频赛道。荣耀计划结合"会自己动的云台"形态，把智能构图、拍摄指导和智能全景做到极致，形成完整体验闭环，并深度联动阿莱，把电影工业的审美标准和色彩科学注入移动影像，"无阿莱不电影"。

那句被反复引用的是:"我们希望在今年彻底站稳行业第一梯队。到了2027年，我们认为会是真正拉开代差的一年。"他预告，在光的一侧，荣耀会重新设计传感器和芯片，把核心算法固化到硬件里。

发布会还披露了一个关键产品信息:荣耀 Robot Phone 首发自研影像芯片"荣耀驭光 H1"，云台主摄 CMOS 尺寸达1/1.28英寸，并首次把阿莱的 Log-C 编码和 LUT 调色文件引入移动端。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 荣耀Robot Phone首发自研影像芯片：荣耀驭光H1

    荣耀今天在横店举办了影像技术发布会，正式推出全栈自研影像处理芯片荣耀驭光H1，将由荣耀Robot Phone首发。 驭光H1是荣耀首款面向云台专业视频场景定制的专用AISP芯片，核心能效密度达到18.8TOPS/W，支持RAW域实时并行图像处理，原生拥有14档电影级动态范围，画面信噪比提升8dB。 在明暗反差剧烈的影视拍摄场景下，可同步保留高光云层与暗部人物细节，解决手机视频常见的

    ​荣耀 ​影像技术 ​芯片

  • 荣耀Robot Phone官宣：8月12日发布

    荣耀官方今天正式宣布，荣耀Robot Phone将于8月12日正式亮相。 这是全球首款机器人手机，全球首发搭载纯自研的4D机械云台主摄，颠覆手机拍摄形态。 荣耀Robot Phone官宣：8月12日发布 综合已知爆料，荣耀Robot Phone将采用6.3-6.4英寸1.5K四等边直屏，搭载第五代骁龙8至尊版芯片。 新机将配备三摄系统，包括2亿像素F1.6、23mm主摄，5000万像素超广角镜头以及2亿像素潜望长焦镜头，�

    ​荣耀Robot ​Phone ​机器人手机

  • 荣耀携手阿莱把电影工作流融入机器人手机：荣耀Robot Phone 8月登场

    荣耀在横店正式举办影像技术发布会，首度展示与全球电影工业标杆阿莱合作的电影级影像技术路径，现场发布了光智进化律”。 双方依托各自优势，以荣耀芯端云”全域影像引擎，结合阿莱积累百年的电影审美和色彩科学，全面落地Robot Phone，实现从前期拍摄到后期调色的完整电影创作链路。

    ​荣耀 ​阿莱 ​影像技术

  • 荣耀Robot Phone全渠道预约量已突破20万台：超历代旗舰产品

    荣耀CEO李健发文表示，祝贺首届荣耀影像技术发布会成功举行。 他指出，荣耀负责技术，阿莱负责艺术，双方联合呈现了全球首款随身电影机。截至目前，荣耀Robot Phone全渠道预约量已突破20万台，超越了历代旗舰产品，市场反响热烈。 作为首款机器人手机，荣耀Robot Phone是行业首次将AI手机、具身智能能力与专业摄像模块深度整合的全新品类，标志着智能手机迈入全新纪元�

    ​荣耀Robot ​Phone ​AI手机

  • 首款机器人手机未发先火！荣耀Robot Phone全渠道预约量超20万

    荣耀Robot Phone将于8月12日正式发布。该产品由荣耀与阿莱联合研发，是行业首次将AI手机、具身智能能力与专业摄像模块深度整合的全新品类，标志着智能手机迈入全新纪元。 该机目前已在各大平台开启预约，首日预约量已超越荣耀历代旗舰产品。截至目前，荣耀Robot Phone全渠道预约量已超过20万台，展现出强劲的市场吸引力。 据悉，荣耀Robot Phone打破了手机无聊黑色方块”的

    ​荣耀Robot ​Phone ​AI手机

  • 荣耀Robot Phone定档8月12日：官网开启500元意向金预约

    全球首款机器人手机荣耀Robot Phone将于8月12日正式发布，目前新机已在荣耀官网开启意向预约，用户需支付500元意向金。 支付成功后具备商品购买资格，确认订单时间开始后，已支付成功意向金的用户可参与具体版本和颜色的选择，未支付意向金用户不具备此通道选购资格。

    ​荣耀 ​robot ​手机

  • 全球首款机器人手机来袭 荣耀 Robot Phone 定档 8 月 12 日

    荣耀手机官方在7月27日宣布，全球首款机器人手机——荣耀 Robot Phone 正式定档8月12日发布，这款新品由荣耀与阿莱联合研发。 据官方此前披露的信息，荣耀 Robot Phone 已经开启预约，整机搭载第五代骁龙8至尊版芯片，性能储备相当充沛。

    ​荣耀手机 ​机器人手机 ​机械云台

  • 换上全新logo！荣耀官宣：Robot Phone 8月见

    荣耀今天正式宣布，荣耀Robot Phone将在8月与大家见面，官方直言从颠覆行业标准答案，到打破手机固有形态”。 值得注意的是，荣耀这次的新海报还换上了全新logo，在原有字母标的基础上，增添了全新的品牌图形标识荣耀之环，并启用了全新品牌主张敢想，敢不同”。

    ​荣耀Robot ​Phone ​荣耀新logo

  • 荣耀Robot Phone未发先火！首日预约量超越荣耀历代旗舰

    日前，全球首款机器人手机荣耀Robot Phone正式开启预约。 今日，荣耀手机官微宣布，荣耀Robot Phone首日预约量已超过荣耀历代旗舰产品，尚未发布便展现出较高市场热度。 预约权益方面，购机用户可获得终身YOYO SVIP会员、1年云台无忧换服务，以及手机壳、磁吸支架、挂绳、荣耀魔方全能充电器等配件。 荣耀Robot Phone最大的亮点，是搭载一套四自由度钛合金机械云台。 该云�

    ​荣耀Robot ​Phone ​机器人手机

  • 荣耀Robot Phone核心组件已申请专利：友商很难跟进模仿

    荣耀Robot Phone将在8月份正式发布。这款产品堪称移动设备领域拥有具身智能的里程碑式作品，它将机械行动与AI能力深度融合，重新定义了智能手机的形态边界。 该机最大看点之一是配备了2亿像素云台影像系统。其核心机构件、电机以及模组全部由荣耀自研和独立定制，体现了荣耀在硬件研发上的深厚积累。这次荣耀定制了4个电机，内部动力采用了特殊的多极充磁工艺，其�

    ​荣耀Robot ​Phone ​2亿像素云台

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM