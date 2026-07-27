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AI日报：千问办公悄然开启内测；Suno上线音轨分离功能；Midjourney 推出 V8.2 图像模型

2026-07-27 16:08 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、千问办公悄然开启内测 主打25项企业 IM 能力与多形态产物一站式交付

千问办公作为一款智能办公平台，为专业人士提供了从任务到交付的完整工作流程解决方案。其内测版本已具备25项企业IM能力，并支持多形态产物的一站式交付，同时接入了电商后台与社交媒体数据源，展现了强大的功能和应用前景。

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【AiBase提要:】

🧠 千问办公内测开启，提供企业IM协作功能

💻 支持PPTX、Word、Excel及独立网页的在线编辑

📊 接入电商后台与社交媒体数据源

详情链接:https://qwenwork.cn/

2、Suno 重磅升级！高级音轨分离，车载支持也来了

Suno 推出多项重磅更新，包括高级音轨分离、MIDI导出、歌词协作与自动保存、截图转歌曲以及车载系统支持，全面提升用户创作体验和效率。

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【AiBase提要:】

🎧 Advanced Stem Separation：精准拆分歌曲轨道，提升二次创作效率。

🎹 Export Stems as MIDI：将分离音轨导出为MIDI格式，便于专业编辑。

🖼️ Screenshot to Song：通过图片生成匹配音乐，降低创作门槛。

3、Midjourney 推出 V8.2 图像模型：审美更锋利、废片大减，个性化更懂你的口味

Midjourney 推出 V8.2 图像模型，重点提升审美与画质，并增强个性化功能，使模型更能理解用户的审美偏好，同时减少低质量图像的出现。

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【AiBase提要:】

🎨 新模型在审美和画质上显著提升，图像更富创意、大胆且精致。

🔍 个性化模块更加精准，能更好地理解用户的审美偏好。

💡 团队感谢用户参与评分，建议尝试新旧个性化档案搭配最新模型。

4、企业微信AI助理大圆内测：一句话写周报，专治99+群聊消息

企业微信推出AI智能助理大圆，内测开启。大圆能够自动处理群聊消息、生成待办事项，并在写周报等场景中提供高效支持，标志着企业微信向AI驱动的智能办公中枢迈进。

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【AiBase提要:】

🤖 大圆能自动提炼聊天重点、总结语音内容，并根据对话自动生成待办事项。

📝 以写周报为例，大圆可自动检索企业微信中的消息、文档和邮件，生成结构清晰的周报初稿。

🔄 大圆的登场标志着企业微信正从通讯协作工具向AI驱动的智能办公中枢演变。

5、Claude Opus 5 系统提示词被整份扒光：1511 行、约 3.4 万 token，写满的全是不许

文章详细描述了 Anthropic 的 Claude Opus 5 系统提示词被泄露的情况，揭示了其复杂的规则和限制，包括产品说明书、法务合规手册以及商业推销内容，同时强调了隐私保护和禁止行为的重要性。

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【AiBase提要:】

🧠 一份系统提示词被泄露，揭示了 Claude Opus 5 的复杂规则和限制。

⚖️ 文件包含产品说明书、法务合规手册和商业推销内容，展现了模型的多维度设计。

🔒 禁止行为和隐私保护措施详细，体现了对用户数据和体验的重视。

6、Cursor新一代AI智能体集群完成SQLite重建测试，全部配置实现100%通过率

Cursor公布了新一代AI智能体集群的最新测试结果，其在仅使用SQLite官方文档、不访问源代码和互联网的条件下，成功完成SQLite重建，并实现了100%的测试通过率。新架构采用“规划智能体+执行智能体”模式，提升了协作效率并减少了代码冲突。Cursor3的发布标志着智能体集群从研究项目升级为核心产品。

【AiBase提要:】

✅ 新一代AI智能体集群成功重建SQLite，实现100%测试通过率

🔄 采用“规划智能体+执行智能体”模式，提升协作效率并减少代码冲突

🚀 Cursor3发布，标志着智能体集群从研究项目升级为核心产品

7、Midjourney 收购星座社交应用 Co-Star，月活 430 万，团队全员并入

Midjourney 收购了社交星座应用 Co-Star，进一步拓展其产品线。Co-Star 拥有 430 万月活跃用户，提供基于 AI 和人工的占星服务。收购后，Co-Star 的团队已全部加入 Midjourney，可能助力其推出独立应用。

【AiBase提要:】

🧠 Midjourney 收购星座社交应用 Co-Star，拓展产品线

👥 Co-Star 团队全员加入 Midjourney，或推动独立应用开发

📊 Co-Star 拥有 430 万月活跃用户，提供基于 AI 的占星服务

8、Claude 会话分享链接被搜索引擎误抓，大量含私钥与隐私的对话遭公开索引

文章指出Claude的会话分享链接因技术配置错误被搜索引擎抓取，导致用户私密信息泄露。尽管有风险提示，但多数用户未意识到分享链接可能被公开访问，从而引发安全问题。

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【AiBase提要:】

🔐 用户生成的分享链接可能被搜索引擎抓取，导致敏感信息泄露

🔄 技术配置错误导致Claude的分享链接被索引

⚠️ 用户对分享链接的安全性存在误解，认为仅限熟人访问

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