小米汽车公布增程器：与东安动力深度定制 采用壳牌定制机油

站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:小米汽车今日通过官方“答网友问”栏目，详细披露了澎程系列增程器的超长保养周期方案及其背后的硬件与配套技术。这套方案的核心在于壳牌定制机油、硬件深度优化以及智能健康监测三者的协同配合，将增程器的保养间隔拉长至3年或3万公里。

机油是延长保养周期的关键一环。小米联合壳牌为澎程增程器定制了行业最高标准等级的API SQ0W-16机油，采用高纯度、低挥发的全合成基础油，兼顾高性能与超低机油消耗，支撑长效稳定润滑。同时，该机油具备优异的粘温特性，能够适配增程器频繁启停的工作工况，实现高效节能。定制机油中还加入了专用抗氧化添加剂体系和强化清净分散体系，进一步延长了保养周期。

但小米方面强调，能做到这么久才保养一次，并非只是机油的功劳。小米与东安动力联合定制的增程器优化了57个零部件，其中重点开发了占整机成本接近50%的7个核心零部件，从硬件层面降低了运转损耗。小米汽车副总裁李肖爽在社交媒体上进一步透露，澎程系列搭载的M15DRE全新增程器，研发阶段完成了七大核心零部件的重新选型与专项开发，整机包含200余个零部件，其中57个完成针对性优化调校，以此实现更低的能耗表现。他同时致谢东安动力，称双方在研发、生产环节深度协同，共同推进了这套增程系统的落地。

除了硬件和机油，澎程系列还配备了智能动态健康监测机制。系统会根据用户的驾驶习惯和环境动态监控机油健康度，用户通过车机或小米汽车APP即可直观查看机油状态，到达保养节点时系统会主动推送提醒，实现按需保养。

能耗方面，澎程系列车型在WLTC工况下亏电最低油耗可达5.7L/100km，长途出行的燃油经济性表现较为突出。保养政策上，小米澎程完成首保之后，后续保养周期延长至3年或增程器行驶3万公里，以先到者为准。需要特别注意的是，这个标准仅针对增程器而非全车，3年时间从车辆做完首保开始计算，即使平时大多用电、增程器很少启动，机油放置过久性能也会下降，到期仍需保养。3万公里特指增程器出力跑出来的里程，而非车辆总行驶里程。全系澎程车型增程器规格一致，保养标准不分高低配置。

此外，空调滤芯、制动液、底盘和三电系统等其他部件仍需按照官方要求定期检查更换。完整的养护细则将在车型正式上市时印入用户手册，车机和小米汽车APP内也可随时查看。李肖爽表示，关于M15DRE增程器更加详尽的技术信息，将会在车型正式发布阶段完整公布。

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