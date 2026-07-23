三星Galaxy Watch Ultra2发布：钛金属机身 售价5299元

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:三星在发布会上正式推出全新一代智能手表Galaxy Watch Ultra2，国行定价5299元，提供钛影灰和钛霜银两款配色。整体设计延续了品牌经典的天圆地方理念，同时引入钛金属材质，在减轻佩戴负担的同时大幅提升了整机质感，风格兼具硬朗与优雅。

核心配置方面，Galaxy Watch Ultra2搭载了骁龙至尊版可穿戴处理器，配合800mAh电池，官方宣称可提供约60小时的续航表现。无论是日常办公通勤，还是户外徒步等重度使用场景，用户都无需频繁充电，一整天的高强度使用也能从容应对。

屏幕素质是此次升级的一大亮点。Galaxy Watch Ultra2成为Galaxy Watch系列首款峰值亮度达到5000尼特的机型，即便在日照强烈的户外环境下，屏幕内容依然清晰可辨。这一特性在登山、骑行或海滩等强光场景中尤为实用，大幅提升了户外可视体验。

防护能力同样达到新的高度。该手表通过了IP69K和10ATM防护等级认证，并符合EN13319潜水设备标准，支持深达40米的水下活动。用户在多洛米蒂山间徒步、在大堡礁潜水探索，或在城市街区穿行，手表都能应对自如。通过内置的“深度”应用，当前水深、水温和潜水时长等实时数据一目了然，水下屏幕内容依然清晰可读，可作为潜水活动的实用辅助工具。

运动监测方面，Galaxy Watch Ultra2让骑行变得更加智能高效。手表可直接连接骑行功率计、速度传感器和步频传感器等配件，无需通过手机中转，抬手即可查看踏频、功率、速度和心率等多项关键数据，实时同步更新，极大提升了运动监测的便捷性。此外，手表还支持睡眠模式监测、心率及心率变异性分析，帮助用户建立科学的作息习惯，持续守护身体健康。

三星Galaxy Watch Ultra2现已发布，具体开售时间有待官方进一步公布。对于追求硬核户外功能、长续航表现和顶级屏幕素质的用户而言，这款5299元的钛金属手表无疑是今年智能穿戴市场极具竞争力的选择之一。

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