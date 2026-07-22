荣耀与阿莱ARRI达成全球影像战略合作

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:荣耀全球首席营销官关海涛正式官宣，品牌已与德国百年电影设备制造商阿莱ARRI达成全球影像深度战略合作。这是手握20项奥斯卡技术大奖的ARRI，首次将其核心影像科学体系完整开放给消费级智能手机厂商。

ARRI创立于1917年，其ALEXA系列摄影机是好莱坞工业的标准工具，其独有的色彩科学、LogC对数编码和电影级动态范围调校体系，此前长期仅应用于高端专业影视设备。此次双方技术融合的成果，将率先应用于已开启预约的荣耀Robot Phone机器人手机。

这款手机内置了行业最小的四自由度自研钛合金机械云台，搭配2亿像素云台主摄。在ARRI专业影像算法的支持下，该机将原生支持LogC3电影曲线和专属影视LUT调色文件，其单帧视频动态范围将大幅提升，并可通过10比特高色深素材保留丰富的明暗细节，让普通用户也能获得具备专业后期空间的电影质感素材。

荣耀Robot Phone的核心特色正是这套机械云台系统，支持0.8秒快速弹出、360度旋转追踪以及90度、180度智能运镜，防抖性能达到CIPA5.5级。与传统手机依赖光学和电子防抖不同，它将防抖延伸至物理机械结构层面，在视频拍摄和运动追踪等场景中，有望提供更稳定的画面和更灵活的运镜能力。结合ARRI的专业调教，这款机型意在成为移动视频创作领域的强大工具。

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