AI日报：抖音电商将豆包纳入抖店结算序列;Claude Fable5访问权限延长至19日；商汤开源SenseNova-Vision统一视觉大模型

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1、抖音电商将豆包纳入抖店结算序列，GEO全面进入成交归因时代

抖音电商将大模型应用“豆包”纳入抖店结算序列，标志着AI导流订单实现商业化计算，并构建了“类目+渠道”的综合成本模型，为大模型商业化落地提供了行业样本。

【AiBase提要:】 🛒 抖音电商将大模型应用“豆包”纳入技术服务费规则，标志着AI导流订单实现商业化计算。 📊 平台调整了特定类目的基础技术服务费费率，并构建了“类目+渠道”的综合成本模型。 🔍 生成式AI搜索优化（GEO）从曝光逻辑转向成交归因与成本核算阶段。

2、Anthropic再续命:Fable5访问权限延长至7月19日，留人更要挽回口碑

Anthropic宣布延长Claude Fable5旗舰模型的访问权限至7月19日，并保持Claude Code的费率上限。此举旨在应对AI行业竞争和修复品牌形象，同时让用户在延期期间享受优惠。【AiBase提要:】

📅 Fable5访问权限延长至7月19日，以留住开发者用户。 🛡️ Anthropic 面对安全合规问题，品牌形象修复仍需时间。 🔄 用户对 Fable5的使用计入订阅限额的一半，无需额外费用。

3、商汤开源SenseNova-Vision统一视觉大模型，单模型横扫四大核心视觉任务

商汤科技发布并开源SenseNova-Vision统一视觉大模型，该模型在多个视觉任务中表现出色，展现出超越现有模型的能力，并同步开源了大规模数据集，为行业提供重要支持。

【AiBase提要:】 🧠 单模型在四大核心视觉领域全面领先，表现优于专用模型。 📊 在检测、分割、深度等任务中实现全面超越Vision Banana。 📦 开源模型及包含5000万条样本的视觉指令语料库，推动技术普及。

4、Claude Code再进化!内置浏览器让AI自主“刷网页”

Anthropic为Claude Code带来了重大升级，新增内置浏览器窗口功能，使开发者能够直接在应用内访问和操作外部网页，提高工作效率。同时，通过多重安全审查机制确保AI行为的安全性，并允许企业通过白名单管理限制AI的访问范围，满足不同场景下的安全需求。

【AiBase提要:】 🧠 内置浏览器窗口提升开发者效率 🔒 安全审查机制保障用户控制权 🌐 白名单管理满足企业级安全需求

5、努比亚AI宠物机器人iMoochi定档7月17日上线，主打情感陪伴与拟生命交互

努比亚AI宠物机器人iMoochi以情感陪伴为核心，通过拟生命体交互设计和个性化成长功能，为都市独居人群提供独特的陪伴体验。

【AiBase提要:】 🧸 iMoochi通过拟生命体交互设计，提供温暖陪伴体验。 🧠 硬件配置强大，支持个性化成长和声纹认主功能。 🎨 五种性格选择，满足不同用户的情感需求。

6、旗舰模型需求激增，OpenAI紧急解锁GPT-5.6Sol算力限制

OpenAI为应对GPT-5.6Sol需求激增，临时取消了Plus、Pro及Business订阅用户的5小时使用限制，并优化了模型运行效率，以降低算力和Token消耗。这一举措不仅是为了应对短期流量冲击，也反映了大模型行业向工程化和降本转型的趋势。

【AiBase提要:】 🧠 OpenAI临时取消GPT-5.6Sol的使用限制，以应对市场需求激增。 🚀 优化模型运行效率，降低算力与Token消耗，提升任务承载能力。 📊 行业趋势从“参数军备竞赛”转向“落地工程化与运营降本”。

7、蚂蚁集团连发两款开源安全模型，为大模型与智能体套上“紧箍咒”

蚂蚁集团宣布开源两款智能体安全模型SingGuard-NSFA和多模态安全护栏SingGuard，旨在为大模型和智能体提供更加完善的底层安全能力。这些模型针对智能体行为控制、权限管理和多模态内容安全等挑战，提供了全面的解决方案。

【AiBase提要:】 🧠 智能体安全护栏SingGuard-NSFA为智能体操作提供实时安全检测，覆盖7大类、28个中类和185个具体场景。 🛡️ 多模态安全护栏SingGuard可识别攻击者隐藏在文字、图片等不同模态中的复杂攻击，支持运行时动态加载自然语言安全规则。 🌐 蚂蚁集团持续参与AI安全标准和治理体系建设，推动AI安全能力从技术创新走向产业实践。

8、阶跃星辰发布 Step Edge 系列终端模型，实现本地高效多模态处理

阶跃星辰发布 Step Edge 系列终端模型，实现本地高效多模态处理。该模型可在本地处理文本、图像和音频，支持屏幕理解、语音识别等功能，同时具备低延迟和高隐私安全性。

【AiBase提要:】 🧠 Step Edge 系列模型可在本地处理文本、图像和音频，支持屏幕理解、语音识别等功能。 📶 该系列模型调用延迟低至0.1秒，显著降低设备对网络和云计算的依赖。 🚀 官方表示，Step Edge 系列模型在29项核心评估指标中均位列第一，展现出领先的终端侧多模态能力。

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