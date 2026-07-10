AI日报：GPT5.6系列模型发布 Codex消失;腾讯拟接盘Manus成股东；MiniMax创始人宣布零薪酬直至实现AGI

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1、ChatGPT正式住进Chrome浏览器:能看网页、能操作标签页，还能碰你的本地文件

OpenAI升级了ChatGPT扩展程序，使其能够直接在Chrome浏览器侧边栏中运行，无需切换到独立应用或网页端。该扩展程序具备浏览网页、读取内容、跨标签页协调任务的能力，并可访问本地文件系统和已安装的插件，标志着浏览器正从信息展示窗口进化为AI执行工作台。

【AiBase提要:】 ChatGPT扩展程序现已支持在Chrome浏览器侧边栏中运行，实现浏览器原住民体验。 扩展程序可以浏览网页、读取内容、跨标签页协调任务，并访问本地文件系统。 OpenAI将重点转向嵌入主流浏览器，而非维护独立浏览器产品，以触达更多用户。

2、OpenAI发布GPT-5.6模型系列:Sol、Terra、Luna三版本上线，主打网络安全与高性价比

OpenAI发布GPT-5.6模型系列，包含Sol、Terra和Luna三版本，主打网络安全与高性价比。该系列模型在性能和成本效益上具有显著优势，并推出了企业办公助手工具ChatGPT Work，进一步拓宽了其在B端市场的影响力。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5.6系列模型在网络安全领域表现出色，涵盖威胁建模、代码审查等关键任务。 📈 Sol模型在AI编码任务中展现出显著的效率提升和成本优势。 💼 OpenAI推出ChatGPT Work工具，拓展了其在B端协同办公领域的生态版图。

3、Anthropic推出AI镜子功能:让你的AI助手给你写一份使用体检报告

Anthropic推出的Reflect功能，通过分析用户的AI使用习惯，提供个性化的使用总结，帮助用户提升提问素养。同时，该功能注重隐私保护，确保用户数据安全。

【AiBase提要:】 🧠 Reflect功能帮助用户回顾和审视AI使用习惯 📊 生成个性化使用总结，涵盖任务委派、目标描述等四个维度 🔒 隐私保护明确，不读取无痕聊天内容

4、腾讯拟接盘Manus成最大股东，估值20亿美元发力智能体生态

腾讯正考虑收购新加坡AI初创公司Manus，以20亿美元的估值成为其最大股东，这将有助于腾讯在AGI时代的生态布局。

【AiBase提要:】 🎮 腾讯拟接盘Manus，估值20亿美元，成为其最大股东。 💼 Manus创始人与腾讯渊源深厚，曾获腾讯投资。 🚀 Manus计划在香港上市，可能需要进行重组以满足中国监管要求。

5、字节跳动 Seedance2.5模型将于7月16日全量开放 API

字节跳动旗下最新视频生成模型Seedance2.5将于7月16日正式全量开放API，标志着该模型从灰度测试走向全面商用，有望进一步降低高品质视频生成的门槛。Seedance2.5在单段生成长度、多素材参考以及视频编辑三个维度实现了技术突破，将加速AI视频工具在影视创意和商业广告领域的工程化落地。

【AiBase提要:】 🎥 Seedance2.5支持30秒单段原生视频直出，提升AI视频连贯表达空间。 🔄 多模态融合能力增强，参考素材容量提升至最高50个全模态素材。 🔧 引入更具可控性的视频生成与编辑功能，优化创作者对画面主体和运镜的精准微调。

6、从零开始预训练，蚂蚁灵波发布具身原生世界动作模型LingBot-VA2.0

文章详细介绍了蚂蚁灵波发布的具身原生世界动作模型LingBot-VA2.0，该模型标志着机器人基础模型从数字世界模型构建转向物理世界原生设计的关键转变。通过自回归架构从头预训练，模型在动态建模、因果预测和实时执行等方面表现出色，解决了行业普遍面临的执行效率低的问题。

【AiBase提要:】 🧠 引入语义视觉-动作分词器，提升指令跟随与动作精度。 🔄 采用严格的因果预训练范式，确保视觉预测和动作生成遵循单向时间顺序。 ⚡ 实现单卡150Hz实时推理效率，解决具身世界模型执行效率低的问题。

7、完成160亿港元新一轮融资，创始人闫俊杰宣布零薪酬直至实现AGI

MiniMax完成160亿港元融资，创始人闫俊杰承诺零薪酬并投入股份激励团队与开源社区，行业分析认为资金储备将助力商业化落地。

【AiBase提要:】 🚀 MiniMax完成160亿港元新一轮融资，用于AI基础设施及模型研究与开发。 💼 创始人闫俊杰宣布零薪酬直至实现AGI，并将股份用于激励团队和开源社区。 📈 行业人士认为资金储备增强有助于推进商业化落地。

8、三星开发4nm AI PC专用芯片“GAIA” 已向联想、惠普供样测试

三星电子正在开发一款名为“GAIA”的生成式AI加速芯片，该芯片采用4纳米制程工艺，并已向联想、惠普等PC制造商提供原型样品进行测试。GAIA的核心是存储中心型架构，旨在将计算单元与内存深度整合，同时推进与下一代DRAM技术的融合，从而降低数据传输的延迟和功耗。

【AiBase提要:】 🧠 三星开发4nm AI PC专用芯片“GAIA”，旨在提升AI计算效率。 🚀 GAIA采用存储中心型架构，与下一代DRAM技术融合以降低延迟和功耗。 🤝 三星通过GAIA打通逻辑芯片与半导体存储业务，尝试在AI PC市场实现突围。

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