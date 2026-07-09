AI日报：SpaceXAI推出“Opus级”大模型Grok4.5;阶跃星辰AI智能体手机即将发布；蚂蚁灵波开源 LingBot-Video

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1、挑战OpenAI，SpaceXAI推出“Opus级”大模型Grok4.5

SpaceXAI推出了新一代大模型Grok4.5，该模型在性能和效率上都有显著提升，并且定价策略具有竞争力，旨在挑战OpenAI等竞争对手。

【AiBase提要:】 🚀 Grok4.5被定位为全能型“主力干将”，能够胜任代码编写、应用开发、办公文档处理以及知识类写作等多种复杂任务。 💡 Grok4.5在性能优化上显著提升令牌效率，以更少的算力产出更高效的结果，从而直接降低了推理成本。 💰 SpaceXAI给出了极具杀伤力的定价方案:每百万输入Token收费2美元，输出Token收费6美元，吸引对成本敏感的企业及开发者群体。

2、AI创作新高度:字节跳动发布Seedream5.0Pro，开启交互式精准编辑时代

字节跳动发布Seedream5.0Pro，标志着AI图像创作从生成向设计迈进。该模型在图文匹配、结构合理性、文字渲染及画面质感等方面显著提升，并突破了四大核心能力，包括复杂信息的可视化、交互式精准编辑、真实影像与人像质感以及原生多语种输入与生成。

【AiBase提要:】 🧠 复杂信息的可视化能力:Seedream5.0Pro能够深度解析用户意图，将繁杂的数据、概念与密集文字准确转化为专业的排版图表。 🖌️ 交互式精准编辑:模型通过空间位置与区域语义的理解，实现高度可控的局部编辑，降低设计师微调门槛。 🌍 原生多语种输入与生成:支持十余种语言，能自动适配各地的排版规则与文化语境，精准还原本地化特征。

3、OpenAI语音助手大升级:GPT-Live全双工模型上线，ChatGPT终于能边听边说了

OpenAI发布基于GPT-Live架构的全新ChatGPT语音体验，实现了全双工交互模式，提升了语音助手的自然度和流畅性，并支持复杂任务处理。同时，推出了两个版本以满足不同用户的需求。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-Live架构实现全双工语音交互，提升对话自然度和流畅性。 🔄 新版语音支持复杂任务处理，如联网搜索和深度推理。 👥 OpenAI推出两个版本满足不同用户需求，覆盖免费和付费用户。

4、MiniMax计划推出新一代大模型 参数规模2.7万亿

稀宇科技正在筹备新一代大模型的发布，其参数规模将达到2.7万亿，这将显著提升模型在复杂任务处理和逻辑推理方面的能力。该模型的推出不仅展示了稀宇科技对底层模型研发的投入，也为其在激烈的算力竞争中建立了技术壁垒。业界认为，这一模型将在对话交互、智能分析等应用中发挥更大价值，市场对其表现充满期待。

【AiBase提要:】 🧠 参数规模达到2.7万亿，标志着智能水平的提升 🚀 稀宇科技在算力竞争中建立技术壁垒 💡 该模型将提升复杂场景下的响应速度与准确度

5、蚂蚁灵波开源 LingBot-Video，全球首个面向具身的视频基模来了!

蚂蚁灵波开源了全球首个面向具身智能的视频生成基础模型 LingBot-Video，该模型在 RBench 基准测试中表现优异，展现了强大的物理理解和动作一致性能力。其创新架构和训练方法使其更适合机器人操作和实时交互需求。

【AiBase提要:】 🧠 LingBot-Video 是全球首个基于 MoE 架构的视频生成基础模型，专为具身智能设计。 🧪 在 RBench 基准测试中，LingBot-Video 表现优于多个主流模型，展现出更强的物理理解和动作一致性。 🚀 通过 DiT + MoE 架构、具身数据和多维强化学习奖励系统，LingBot-Video 实现了高效推理与真实物理规律的结合。

6、高考录取启动:千问接入EMS上线通知书实时追踪与提醒

文章介绍了千问高考接入中国邮政EMS，提供录取通知书的实时追踪与提醒功能，帮助用户更好地了解录取通知书的寄送进度。同时，还提到千问高考在志愿填报过程中为用户提供个性化服务，如生成志愿报告和志愿日历功能。

【AiBase提要:】 ✅ 千问高考接入EMS，提供录取通知书实时追踪与提醒功能。 📌 千问高考通过志愿日历功能帮助用户清晰规划志愿填报步骤。 📈 截至7月8日，用户领取了2300万份免费志愿报告，高频使用志愿日历。

7、阶跃星辰首款AI智能体手机即将发布，跑在OpenAI前面

阶跃星辰作为上海AI六小虎之一，凭借其独特的全链路大模型加终端硬件策略，正在迅速崛起。公司即将推出的AI智能体手机不仅在技术上领先，还通过与华勤技术等产业链企业的深度合作，构建了强大的生态系统。

【AiBase提要:】 📱 阶跃星辰将推出全球首款原生智能体手机，领先于OpenAI的AI终端计划。 🤝 华勤技术深度合作代工生产，形成大模型与硬件一体化协同链路。 🚀 阶跃星辰由前微软高管创立，融资超200亿元冲刺港股IPO。

8、一个普通摄像头就能自主导航:Mistral发布8B模型Robostral Navigate，性能碾压多摄像头方案

Mistral发布了面向机器人导航的AI模型Robostral Navigate，仅需一个普通RGB摄像头即可实现复杂环境下的自主导航。该模型在性能上超越了多摄像头和深度传感器方案，展示了其在具身智能领域的潜力。

【AiBase提要:】 🤖 Robostral Navigate通过单个普通摄像头实现复杂环境中的自主导航。 📊 在R2R-CE基准测试中，成功率达到76.6%，优于多摄像头和深度传感器方案。 🌐 模型兼容轮式、腿式和飞行机器人，具有广泛的适用性。

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