REDMI头戴降噪耳机发布 售价349元

站长之家(ChinaZ.com) 6月30日 消息:REDMI旗下首款头戴式降噪耳机今日正式开售，定价349元，国补后到手价为296.65元。这款耳机提供了爵士蓝、交响白和摇滚黑三种配色，整机重量约263克，支持折叠收纳，便于日常通勤携带。

在佩戴与设计上，耳罩采用了亲肤蛋白皮材质，内部填充慢回弹海绵，头梁部分为加宽金属材质并支持多档调节。耳机还配备了多向转轴，旋转角度可达110度，摆动角度15度，以适应不同头部轮廓。操作则通过实体多功能键、音量键和开关机键完成。

音质方面，这款耳机搭载了40毫米镀钛动圈单元，采用独立声学腔体设计，官方标称总谐波失真在特定条件下可低至0.04%。它支持最高96千赫兹/24比特的USB Audio有线无损音频传输，并通过了Hi-Res有线金标认证。同时，耳机内置了4档预设EQ和10段自定义EQ调节功能。

降噪能力上，REDMI头戴降噪耳机支持最高42分贝的主动降噪，提供深度、均衡、轻度三种模式，并具备三麦AI通话降噪功能，最高可抵御每秒5米的通话风噪。

续航与智能功能方面，它内置600毫安时电池，单次最长续航可达72小时，快充10分钟可支持5小时听歌。该耳机还支持小米澎湃智联，可实现智能查找、通知播报、音频流转、音频共享以及双设备连接等功能。

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