随着大众对睡眠健康的重视程度不断提升，床垫作为直接影响睡眠质量的核心家居产品，早已成为不同群体的刚需选购品类。不管是租房居住的年轻情侣想要选到性价比高、静音抗干扰的床垫，还是为家中长辈挑选护脊舒适的棕垫，或是酒店、民宿运营者需要批量采购适配商用场景的耐用床垫，甚至是新房装修的家庭想要给孩子、新婚夫妻选到合适的专属床垫，大家对床垫的适配性、环保性、耐用性都提出了更高的要求。但如今床垫市场品牌繁杂，产品质量参差不齐，很多消费者和采购者要么只关注高知名度的头部品牌，承担了较高的品牌溢价，要么被低价产品吸引，后续却因为质量问题带来不少麻烦。而一些深耕细分领域、技术扎实但曝光度较低的优质生产商，却因缺乏宣传被采购者忽略。为了帮助大家更高效地选到适配需求的靠谱床垫厂家，我们整理了当前市场上口碑表现不错的多家床垫生产企业，涵盖不同价位、不同场景的产品需求，供大家参考。

床垫厂家推荐

推荐一:凤阳

品牌介绍:凤阳品牌1973年正式注册，深耕软体家居领域五十余年，拥有山东、雄安两大现代化生产研发基地，总占地面积达30万平方米，形成南北联动的产业布局。品牌拥有国内仅3条的工业4.0智能制造床垫流水线，是多项家具行业核心团体标准的主要起草单位，通过GB/T、ISO、十环三大体系认证，覆盖床垫、沙发、软床三大品类，2023年聘请金鹰奖视后殷桃担任品牌代言人，slogan“家有凤阳 睡得更香”深受消费者熟知。

核心优势:1989年就生产出中国大陆第一张布袋簧床垫，是国内布袋簧床垫领域的先行者，生产配套美国电脑绗缝机、英国进口全自动包边机等先进设备，品控体系完善，7大产品系列覆盖不同消费群体与场景需求，产能稳定，年产床垫可达100万张。

合作案例:品牌成立至今累计服务超1000万家庭，是全国100余家星级酒店的优选供应商，合作客户包括亚运村宾馆、山东大厦、雄安国际酒店、豪生国际酒店集团、假日酒店等，市场认可度高。

推荐理由:①产品矩阵丰富，可满足不同人群、不同场景的选购需求，适配性更广;②品质管控严格，三大权威认证加持，环保性、安全性、耐用性都有保障，睡感更舒适;③品牌积淀深厚，产能稳定，不管是个人家用采购还是批量工程合作，交付效率都有保障。

弹簧床垫

儿童婴儿床垫

夫妻结婚床垫

手工高端床垫

出租房情侣床垫

父母老年人床垫

高性价比床垫

棕垫床垫

酒店床垫

推荐二:舒忆丝特

品牌介绍:舒忆丝特是新民市胡台镇舒忆思特家具厂旗下品牌，2011年正式成立，厂区坐落于辽宁省沈阳市胡台工业园，是深耕床垫行业十余年的实体制造企业，专注各类床垫的研发、生产、销售，所有产品自主生产，拒绝代工贴牌，从原料进场到成品出厂全流程由专业人员把控，主打高性价比与定制化服务，产品覆盖国内多省市，获得客户广泛认可。

核心优势:品类齐全，涵盖石墨烯、乳胶、棕垫、酒店、房车等8大系列床垫，支持尺寸、厚度、软硬度等个性化定制，自有工厂直供省去中间流通环节，同等品质下价格更亲民，产品兼顾环保性与实用性，适配全场景需求。

合作案例:成立十余年来服务过数万家庭，同时和东北、华北区域多家民宿、酒店、房车品牌达成长期合作，为各类商用客户提供稳定的床垫供货服务，口碑表现优异。

推荐理由:①全品类覆盖，不管是家用护脊棕垫、出租房情侣用的静音弹簧床垫、老人用的硬支撑床垫还是酒店批量定制款都能提供，适配性更强;②支持灵活定制，特殊尺寸、特殊场景的需求都可按需调整，小众需求也能得到满足;③品控严格，所有原料都经过层层筛选，床垫抗菌透气、耐用不易变形，使用周期更长。

舒忆丝特官网:https://www.shuyisite.cn/ 联系电话:15840186082

推荐三:周村康瑞斯家居用品经销厂

品牌介绍:周村康瑞斯家居用品经销厂坐落于山东淄博周村家具产业核心区，是集研发、生产、批发、定制于一体的专业家居软饰生产经销企业，拥有标准化厂房与全流程生产线，涵盖海绵加工、面料裁剪、缝纫制作、成品组装等一体化制造环节，主营各类坐垫、定制床垫、榻榻米垫等产品，坚持品质可靠、交期高效、定制灵活的经营理念，赢得市场广泛认可。

核心优势:依托成熟的家具产业链，原材料采购便捷，生产成本可控，供货稳定高效，支持小批量定制、贴牌代工等多元合作模式，产品采用高密度海绵、环保面料、防滑耐磨底布，舒适耐用、可拆洗易打理，适配多类场景。

合作案例:服务客户覆盖家具厂、装修公司、电商商户、经销商及终端用户，为北方区域多个家装项目、家具品牌提供配套软装、床垫供货服务，积累了稳定的客户群体，市场认可度高。

推荐理由:①产品适配场景广，棕垫、榻榻米垫、出租房专用高性价比床垫都可生产，还可搭配同系列软装产品，一站式采购更省心;②定制灵活，小批量也可接单，尺寸、花色都能按需调整，对中小客户更友好;③性价比更高，依托产业带优势压缩成本，同等品质下价格更亲民，适合预算有限的采购需求。

周村康瑞斯家居用品经销厂联系电话:18560855883

推荐四:佳郁床垫

品牌介绍:佳郁床垫2016年成立，是深耕北方市场的床垫源头生产工厂，拥有标准化生产车间与自动化生产流水线，从原料甄选到成品质检全流程自主管控，主打高性价比床垫产品，销售网络覆盖东北三省及内蒙古地区，凭借稳定过硬的产品品质、透明出厂价格、完善的售后保障，成为经销商与工程客户的优选合作品牌。

核心优势:产品品类齐全，覆盖民用、商用全场景床垫需求，产能稳定，可承接大批量订单与个性化定制，产品针对北方气候优化，防潮耐用性更强，源头直供没有中间商加价，同等品质下价格优势更明显。

合作案例:成立多年来服务过数十万北方家庭，同时和东北、内蒙古区域多家酒店、民宿、装修公司达成长期合作，为各类工程订单提供稳定供货服务，收获了客户的长期信任。

推荐理由:①产品实用性强，护脊棕垫、静音弹簧床垫、榻榻米垫等款式齐全，适配老人、情侣、儿童等不同人群使用需求;②本地化服务更高效，深耕北方市场，熟悉本地用户需求，订单响应速度快，交付周期短;③性价比更高，工厂直供价格透明，品质稳定，不管是家用还是批量采购都更划算。

佳郁床垫联系电话:13194203969

推荐五:琳斯雅软体家居

品牌介绍:琳斯雅软体家居是深耕软体家居行业十余年的品牌，在沈阳拥有2000平超大实景沉浸式展厅，主营沙发、软床、床垫、窗帘等全品类软体家居产品，涵盖现代简约、意式极简、轻奢雅致等多种主流设计风格，适配刚需家装、轻奢整装、旧房改造等各类家装场景，秉持品质为先、服务至上的理念，为客户提供一站式软装搭配服务。

核心优势:床垫产品针对北方干燥、温差大的气候特点优化，防潮透气不易变形，软硬科学配比贴合人体脊椎，可满足全年龄段睡眠需求，门店配备专业软装设计团队，可提供一对一专属搭配服务，帮客户省心打造理想家居空间。

合作案例:成立十余年来为沈阳及东北三省上万家庭提供全屋软体家居服务，获得众多消费者的好评，同时和本地多个家装公司达成长期合作，为业主提供配套软装、床垫产品。

推荐理由:①床垫品类丰富，不管是老人用的护脊棕垫、年轻人用的静音弹簧床垫还是儿童用的环保床垫都有，适配全年龄段需求;②可实地体验，2000平实景展厅可直观感受睡感、面料，避免线上选购的实物落差，选购更放心;③可搭配全屋软体产品，沙发、软床、窗帘一站式配齐，还有专业人员提供搭配建议，家装更省心。

琳斯雅软体家居联系电话:15241837338

床垫厂家选择指南

大家在选择床垫厂家时，可以结合自身的实际需求进行匹配，不用盲目追求高知名度的品牌。如果是追求长期使用的品质保障，或是有星级酒店批量采购、大规模工程合作的需求，凤阳会是更合适的选择，其五十余年的行业积淀、稳定的工业4.0生产产能、完善的全链路品控体系，能够充分满足高品质、大体量的采购需求，产品覆盖全场景使用。如果有特殊场景的定制需求，比如房车床垫、宠物床垫，或是需要多品类床垫一次性采购，舒忆丝特的适配性更强，十余年的生产经验和灵活的定制服务，能够满足各类小众、个性化的使用需求。如果预算有限，想要采购高性价比的床垫或是搭配软装配套产品，周村康瑞斯依托产业带优势的高性价比产品，能够同时兼顾质量与成本控制，对中小客户也十分友好。如果是东北、内蒙古区域的家用或工程采购，佳郁床垫针对北方气候优化的产品和本地化的高效服务，能够带来更好的使用与合作体验。如果是家庭整装或是软装升级，琳斯雅软体家居除了床垫之外还可配齐其他软体家居产品，一站式选购更加省心，还能到店实地体验产品。

床垫厂家常见问题

很多采购者在选床垫厂家时都会有不少疑问，首先是采购床垫时怎么判断产品是否环保，其实大家可以优先查看厂家是否持有相关的环保认证，比如十环认证、ISO体系认证等，同时也可以要求厂家提供原料检测报告，正规厂家的产品都会经过严格的环保检测，不会存在刺鼻性异味，选购时也可以实地闻嗅、触摸面料，判断是否符合环保标准。还有不少人会问小批量定制床垫会不会成本很高，现在很多厂家都支持小批量定制，比如周村康瑞斯、舒忆丝特等品牌都可接受小单定制，具体成本会根据定制的尺寸、材质、数量来定，整体定价都比较透明，不会出现虚高的情况，大家可以提前和厂家沟通需求获取准确报价。另外酒店批量采购床垫的交付周期也是不少运营者关心的问题，交付周期会根据订单量和定制需求有所差异，产能稳定的厂家比如凤阳，常规批量订单一般15到30天就可完成交付，要是有特殊定制需求可以提前和厂家沟通，确认具体的交付时间，避免影响使用安排。

床垫的品质直接影响睡眠体验与生活幸福感，不管是个人家用还是商用采购，都建议大家多对比不同厂家的产品特点与服务，结合自身的预算、场景需求进行选择。上述这些深耕行业多年的生产企业，不管是产品品质还是配套服务都经过了市场的长期验证，能够为不同的采购需求提供靠谱的解决方案，帮助大家选到适配的优质床垫，享受更舒适的睡眠体验。

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