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AI日报：iOS 27支持自由切换ChatGPT；百度文心网站全面扩容；Google Gemini 3.5 Flash发布

2026-06-25 16:39 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、苹果 iOS 27 更新：Siri 迎来“双模”时代，ChatGPT 自由切换

苹果在最新iOS 27系统中对Siri进行了深度架构升级，引入了全新的独立Siri应用，支持文字、图片和文档的交互，并允许用户在Siri AI与ChatGPT之间自由切换，提升了智能化体验。

【AiBase提要:】

引入全新独立Siri应用，支持文字、图片和文档交互。

开放模型切换接口，用户可自由选择Siri AI或ChatGPT。

当前版本仍需优化，如默认模式无法永久设置。

2、从对话助手到“电脑管家”：Google Gemini 3.5 Flash发布

Google Gemini 3.5 Flash 的发布标志着 AI 从单纯的问答机器向能够直接操控电脑的智能体转变，其强大的计算机操作能力和安全性得到了全面提升，为自动化办公和工具调用提供了更高效的解决方案。

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【AiBase提要:】

🧠 Gemini3.5Flash 模型优化了计算机操作能力，能够直接接管电脑界面并完成复杂任务。

🚀 该模型在编码任务和自主代理任务上的表现超越了3.1Pro版本，响应速度显著提升。

🔒 谷歌强化了网络安全及CBRN领域的风险控制，确保AI代理执行任务时高效且安全。

3、加持文心5.1底座:百度文心网站全面扩容，Office在线编辑等工具上新

百度文心网站全面升级，整合AI服务入口，打造一站式超级入口。新网站加持文心5.1大模型，新增Office在线编辑等工具，并推出针对高考考生的AI功能，覆盖学习、办公、生活等全场景。

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【AiBase提要:】

🧠 加持文心5.1大模型，提升AI服务技术底座

💼 新增Office在线编辑功能，支持PPT、Excel和Word处理

🎓 针对高考考生推出AI志愿报告与AI PPT生成工具

4、索尼 PS6 爆料来袭，搭载 AI 帧生成等技术

索尼PS6主机的技术革新，包括视频帧插补、超分辨率算法和本地AI模型的应用，旨在实现4K 120帧的高流畅体验，并有望在2027年发布。

【AiBase提要:】

🎮 PS6将采用AMD改良的视频帧插补技术，提升视觉流畅度。

🧠 内置本地AI模型以降低延迟并优化光线追踪性能。

💰 预计售价控制在1000美元以内，提升市场竞争力。

5、腾讯Marvis马维斯iOS版正式上线，实现全平台覆盖与桌面级远控

腾讯Marvis马维斯iOS版的发布标志着其在全平台覆盖和跨端协同方面的重大进展，为用户提供了更高效的远程控制和办公体验。

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【AiBase提要:】

📱 腾讯Marvis马维斯iOS版正式上线，实现全平台覆盖与桌面级远控。

💻 支持跨生态连接，打破异构系统壁垒，提升多设备协同体验。

🔄 高频迭代研发，持续优化功能，未来将推出更多深度能力。

6、Figma 发布重大更新:新增原生代码层、动画支持与 Weavy 工作流生成功能

Figma 的重大更新引入了原生代码层、动画支持以及 Weavy 工作流生成功能，显著提升了设计师与工程师之间的协作效率，并推动了数字产品研发的智能化转型。

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【AiBase提要:】

🎨 新增原生代码层，提升设计师与工程师协作效率。

🎬 支持动画、转场和3D变换，简化设计流程。

🧩 整合Weavy工作流生成功能，增强平台智能化水平。

7、3D生成领域的“中国黑马”：影眸科技斩获数亿融资，技术实力获英伟达青睐

影眸科技在3D生成领域取得重大突破，其新一代模型Rodin Gen-2.5不仅具备强大的生成能力，还实现了高精度的物理级写实材质和超高分辨率，广泛应用于游戏和影视行业。

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【AiBase提要:】

🧠 影眸科技发布Rodin Gen-2.5，全球首个具备千万面级生成能力的3D大模型。

🔧 该模型支持物理级写实PBR材质和12K超高分辨率，可直接用于游戏引擎或影视后期管线。

🚀 影眸科技凭借硬核技术获得英伟达等重量级场景采用，核心团队为“00后”研发力量。

8、机器人有了“通用大脑”：RoboScience 发布 Visics 大模型，实现跨场景自主执行

RoboScience发布了通用具身大模型Visics，通过引入“物体3D点云轨迹”和双引擎架构，提升了机器人的跨场景泛化能力和自主执行任务的能力。同时，其构建的“仿真+视频”双数据飞轮有效降低了数据获取成本，为具身智能的发展提供了强有力的支持。

【AiBase提要:】

🧠 Visics模型引入“物体3D点云轨迹”作为统一的中间表征标准，提升机器人跨场景泛化能力。

🔄 采用双引擎架构，具身世界模型与通用操作模型协同工作，实现物理世界的理解与控制指令转化。

📊 构建“仿真+视频”的双数据飞轮，大幅降低数据获取成本，推动具身智能发展。

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