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苹果AirPods五大升级上热搜 iOS 27新功能即将发布

2026-06-18 11:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:苹果即将在iOS27系统中为AirPods用户带来一次规模显著的功能更新，涉及AI助手、音频自定义、健身同步、界面优化和查找能力五项改进，这是近几代系统中动作最大的一次。

新版Siri的融入，将让AirPods从无线耳机转向具备AI能力的可穿戴设备。升级后的Siri支持基于世界知识的问答、多轮自然对话，以及个人上下文检索，用户通过语音指令就能查找照片、邮件或备忘录中的信息。

音频体验上，苹果推出了用户期待已久的自定义均衡器功能。用户进入AirPods设置后，可以手动调节低、中、高三个频段的增益，打造个人专属的听感。这项功能覆盖了AirPods Pro3、AirPods Pro2、AirPods Max2以及AirPods4等在售型号。

AirPods Pro 2，苹果，TWS，真无线耳机

在健身同步方面，GymKit首次支持通过iPhone与AirPods Pro3内置的心率传感器联动。用户将iPhone靠近兼容的跑步机或椭圆机等器材，即可启动室内步行或跑步模式。锻炼期间，器材会实时接收耳机传来的心率数据，同时iPhone的健身App同步获取器材端的距离、配速、坡度和卡路里数据。

查找能力也得到加强。Apple Watch用户在升级watchOS27后，可利用充电盒内置的第二代超宽带芯片，精确查找AirPods Pro3，手表界面会提供距离指示和方向引导。此前这项精确查找功能仅限第二代AirTag，现已扩展至耳机。

此外，AirPods的设置界面也进行了重新组织，分为更多类别和子菜单，每个选项配有彩色图标，查找特定功能变得更加直观。配合新增的自定义均衡器和Siri AI选项，新的界面布局意在缓解此前设置杂乱的痛点。

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