AI日报：微信支付推出“AI专属卡“；小米龙虾MiMo Claw正式版发布;智谱AI正式开源GLM-5.2模型

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://app.aibase.com/zh

1、小米发布MiMo Claw正式版:支持千次连续工具调用，免费时长增至4小时

小米发布MiMo Claw正式版，支持千次连续工具调用，免费时长增至4小时。

【AiBase提要:】 🧠 MiMo-V2.5-Pro支持MCP工具调用协议，适用于复杂、多步骤任务场景。 📊 MiMo Claw在ClawEval基准测试中任务达标率达到63.8%，Token消耗降低40%至60%。 💰 首次订阅价格为14.9元/月，优惠订阅价格为19.9元/月或233.8元/年。

2、消息称豆包日活超2亿但收入不足百万，字节AI资源或向企业端倾斜

字节旗下AI产品豆包日活用户已超过2亿，但收入远低于算力成本，主要依赖电商佣金。为应对成本压力，字节开始将AI资源向企业服务倾斜，并通过Seedance等企业级业务覆盖部分成本。

【AiBase提要:】

📱 豆包日均使用用户超2亿，但日收入不足百万。 💼 字节跳动调整AI战略资源分配，转向企业服务业务线。 💰 Seedance年化收入达20亿美元，月收入超10亿元。

3、智谱AI正式开源GLM-5.2模型:主打1M无损上下文与长程代码任务

智谱AI推出了新一代大模型GLM-5.2，专注于代码生成和长程任务执行。该模型在Code Arena上位列全球第二、开源模型第一，并实现了1M无损上下文，提升了长文本处理能力。此外，GLM-5.2还引入了思考档位控制，优化了底层架构，支持多端应用全链路开发。

【AiBase提要:】 🚀 GLM-5.2在Code Arena上位列全球可用模型第二、开源模型第一。 🧠 实现1M无损上下文，解决了长文本劣化问题。 🔧 引入思考档位控制，提升编程评测表现。

4、微信支付正式发布“AI专属卡”:支持Agent闭环消费，主账户完全隔离

微信支付发布‘AI专属卡’，为Agent提供闭环消费能力，通过主账隔离设计保障资金安全，并有望加速AI生态向服务消费的商业化转型。

【AiBase提要:】 🛒 AI专属卡支持Agent闭环消费，实现从推荐到支付的全链路服务 🔒 主账户完全隔离，确保资金安全与越权消费风险控制 🚀 未来将向更多Agent平台开放，推动AI生态商业化闭环升级

5、降本近四成!微软重磅发布 Copilot Cowork 智能体，正面硬刚Claude

微软推出Copilot Cowork智能体AI产品，以高性价比和企业级功能挑战市场竞品，同时注重安全与灵活计费模式。

【AiBase提要:】 ✅ 微软Copilot Cowork在全球上线，性价比高，成本比Claude Cowork低30%-40%。 🚀 专为企业设计，支持端到端执行复杂任务，用户只需定义目标即可。 🔒 安全合规，继承Microsoft365信任边界，提供灵活计费模式。

6、Anthropic 紧急叫停 Claude Agent SDK 计费变更，重度用户暂续现有订阅限额

Anthropic 紧急叫停 Claude Agent SDK 计费变更，以更好地支持订阅用户的开发需求，同时反映出其在商业化变现、算力管理与开发者生态之间的复杂博弈。

【AiBase提要:】 🤖 Anthropic 暂停 Claude Agent SDK 计费变更，保持现有订阅限额。 💡 重度用户及开发者可继续享受宽松的每周标准上限。 🔄 在商业化压力与开发者生态之间，大模型厂商面临复杂博弈。

7、昆仑万维发布天工3.1:上线全新画布设计与多 Agent 并行工作流

昆仑万维发布天工3.1，推出Skywork Design和Dynamic Workflows两项核心能力，标志着大模型应用加速向复杂、多智能体协同的图形化工作流发展。

【AiBase提要:】 🎨 Skywork Design 通过画布设计实现官网整站、App原型等场景的高效设计 🤖 Dynamic Workflows 支持多Agent并行工作，提升任务处理效率 📈 天工3.1推动AI应用从文本交互向图形化工作流转变

8、OpenAI被曝正筹备发布新一代双向语音模型“GPT-Bidi-1”

OpenAI正在筹备发布新一代双向语音模型GPT-Bidi-1，该模型通过双向架构实现了语音交互的突破性升级，能够实时捕捉用户的插话与打断，并在不发生卡顿的情况下动态调整语义输出，大幅提升了实时语音对话的自然度。此外，该模型还引入了语音智力与速度分级，允许用户根据具体任务在交互深度与响应速度之间做出权衡。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-Bidi-1采用双向架构，实现AI语音交互的突破性升级。 🔄 支持实时捕捉用户插话与打断，提升对话自然度。 📊 引入语音智力与速度分级，满足不同任务需求。

（举报）