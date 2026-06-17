首页 > 原创 > 关键词  > AI日报最新资讯  > 正文

AI日报：微信支付推出“AI专属卡“；小米龙虾MiMo Claw正式版发布;智谱AI正式开源GLM-5.2模型

2026-06-17 16:27 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://app.aibase.com/zh

1、小米发布MiMo Claw正式版:支持千次连续工具调用，免费时长增至4小时

小米发布MiMo Claw正式版，支持千次连续工具调用，免费时长增至4小时。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 MiMo-V2.5-Pro支持MCP工具调用协议，适用于复杂、多步骤任务场景。

📊 MiMo Claw在ClawEval基准测试中任务达标率达到63.8%，Token消耗降低40%至60%。

💰 首次订阅价格为14.9元/月，优惠订阅价格为19.9元/月或233.8元/年。

2、消息称豆包日活超2亿但收入不足百万，字节AI资源或向企业端倾斜

字节旗下AI产品豆包日活用户已超过2亿，但收入远低于算力成本，主要依赖电商佣金。为应对成本压力，字节开始将AI资源向企业服务倾斜，并通过Seedance等企业级业务覆盖部分成本。

【AiBase提要:】

📱 豆包日均使用用户超2亿，但日收入不足百万。

💼 字节跳动调整AI战略资源分配，转向企业服务业务线。

💰 Seedance年化收入达20亿美元，月收入超10亿元。

3、智谱AI正式开源GLM-5.2模型:主打1M无损上下文与长程代码任务

智谱AI推出了新一代大模型GLM-5.2，专注于代码生成和长程任务执行。该模型在Code Arena上位列全球第二、开源模型第一，并实现了1M无损上下文，提升了长文本处理能力。此外，GLM-5.2还引入了思考档位控制，优化了底层架构，支持多端应用全链路开发。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 GLM-5.2在Code Arena上位列全球可用模型第二、开源模型第一

🧠 实现1M无损上下文，解决了长文本劣化问题。

🔧 引入思考档位控制，提升编程评测表现。

4、微信支付正式发布“AI专属卡”:支持Agent闭环消费，主账户完全隔离

微信支付发布‘AI专属卡’，为Agent提供闭环消费能力，通过主账隔离设计保障资金安全，并有望加速AI生态向服务消费的商业化转型。

image.png

【AiBase提要:】

🛒 AI专属卡支持Agent闭环消费，实现从推荐到支付的全链路服务

🔒 主账户完全隔离，确保资金安全与越权消费风险控制

🚀 未来将向更多Agent平台开放，推动AI生态商业化闭环升级

5、降本近四成!微软重磅发布 Copilot Cowork 智能体，正面硬刚Claude

微软推出Copilot Cowork智能体AI产品，以高性价比和企业级功能挑战市场竞品，同时注重安全与灵活计费模式。

image.png

【AiBase提要:】

✅ 微软Copilot Cowork在全球上线，性价比高，成本比Claude Cowork低30%-40%。

🚀 专为企业设计，支持端到端执行复杂任务，用户只需定义目标即可。

🔒 安全合规，继承Microsoft365信任边界，提供灵活计费模式。

6、Anthropic 紧急叫停 Claude Agent SDK 计费变更，重度用户暂续现有订阅限额

Anthropic 紧急叫停 Claude Agent SDK 计费变更，以更好地支持订阅用户的开发需求，同时反映出其在商业化变现、算力管理与开发者生态之间的复杂博弈。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 Anthropic 暂停 Claude Agent SDK 计费变更，保持现有订阅限额。

💡 重度用户及开发者可继续享受宽松的每周标准上限。

🔄 在商业化压力与开发者生态之间，大模型厂商面临复杂博弈。

7、昆仑万维发布天工3.1:上线全新画布设计与多 Agent 并行工作流

昆仑万维发布天工3.1，推出Skywork Design和Dynamic Workflows两项核心能力，标志着大模型应用加速向复杂、多智能体协同的图形化工作流发展。

image.png

【AiBase提要:】

🎨 Skywork Design 通过画布设计实现官网整站、App原型等场景的高效设计

🤖 Dynamic Workflows 支持多Agent并行工作，提升任务处理效率

📈 天工3.1推动AI应用从文本交互向图形化工作流转变

8、OpenAI被曝正筹备发布新一代双向语音模型“GPT-Bidi-1”

OpenAI正在筹备发布新一代双向语音模型GPT-Bidi-1，该模型通过双向架构实现了语音交互的突破性升级，能够实时捕捉用户的插话与打断，并在不发生卡顿的情况下动态调整语义输出，大幅提升了实时语音对话的自然度。此外，该模型还引入了语音智力与速度分级，允许用户根据具体任务在交互深度与响应速度之间做出权衡。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 GPT-Bidi-1采用双向架构，实现AI语音交互的突破性升级。

🔄 支持实时捕捉用户插话与打断，提升对话自然度。

📊 引入语音智力与速度分级，满足不同任务需求。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • AI日报：通义开源首个统一科学大模型LOGOS、AI情感陪伴App妙时宣布停运；Liblib完成近3亿美元B+轮融资

    通义实验室推出首个统一科学大模型LOGOS，1B参数性能超越NatureLM。网易旗下AI陪伴App“妙时”因监管趋严将停运。Liblib完成近3亿美元融资，估值超20亿美元。DeepSeek完成A轮约510亿元融资，估值飙升至4000亿元，腾讯京东等参投。Midjourney跨界推全身超声扫描仪瞄准健康管理，但面临合规挑战。Kimi Work大升级，增“目标模式”与外部插件。科创板新上市标准向大模型企业开放，AI产�

    ​AI日报 ​科学大模型 ​LOGOS

  • AI日报：高德问店上线AI能力开放调用；大众点评严打AI灌水评论；Kimi将发行AI原生信用卡

    本日AI日报聚焦八大热点：高德地图推出“高德问店”AI开放生态，为中小商户提供智能经营能力；万象有声上线全自动AI多播有声书创作系统，万字成本不到8元；大众点评严打AI灌水，升级AIGC评价治理；月之暗面Kimi拟与银行合作发行融合算力的AI原生信用卡；苹果iOS27健康应用新增智能营养识别与围绝经期追踪；IDC报告显示中国智能体开发平台市场达17.5亿元，蚂蚁数科位列第�

    ​AI日报 ​智能经营 ​AI产品应用

  • 大模型调用成本暴跌90%，盘活数据成为企业AI落地胜负手

    本月DeepSeek V4Pro开启永久降价，价格仅为原来的四分之一，缓存命中低至0.025元每百万token，引发行业“跳水式降价”。随着模型效率提升、算力成本优化和市场竞争加剧，大模型调用成本全面下行已成共识。国内公有云大模型API均价较2023年已下跌超90%，性能提升3至5倍。AI普惠时代来临，企业接入门槛快速抹平，但决定AI落地效果的核心变量转向企业自身的数据根基。数据准确性、治理规范、权限管理及智能体对核心数据的安全高效访问，直接影响AI应用效果。Gartner研究显示，85%的失败AI项目源于数据质量缺陷。数据底座正成为企业业务效率与决策方式的关键基础设施，逻辑数据管理路径被越来越多企业验证：在分布式环境上构建可信、实时、可治理的逻辑数据层，让智能体在不触碰数据物理位置的情况下安全、准确、实时获取所需，将AI能力真正嵌入业务流程。Agent时代，模型是入场券，数据才是护城河。

    ​大模型降价 ​企业AI落地 ​数据治理

  • AI日报：字节发布Seedance 2.0 Mini；Kimi 2.7 Code 高速版大模型正式上线；DeepSeek完成逾70亿美元首轮融资

    字节跳动发布Seedance 2.0 Mini，主打性价比。月之暗面推出Kimi 2.7 Code高速版，输出速度飙升6倍。腾讯、高榕等巨额投资AI天才林俊旸的新实验室。阿里云QoderWork上线“意识”功能，DeepSeek完成超70亿美元融资。阿里发布Qwen-Robot具身模型，支付宝开启AI助手“蚂宝”邀测。

    ​视频生成模型 ​成本降低 ​字节跳动

  • 小米MIX Fold 5首发！澎湃OS 4深度集成AI智能体：一句话完成复杂任务

    小米澎湃OS 4将于下半年上线，小米MIX Fold 5成首款预装设备。系统核心看点是AI全面融入底层，不再限于独立语音助手，已整合进笔记、相册等几乎所有核心应用，能理解复杂指令并自动跨应用完成多步任务。Fold 5作为大折叠旗舰，能更好发挥AI多任务处理优势，同时首搭3nm工艺的玄戒O3芯片，性能接近骁龙8E5，为全场景AI流畅运行提供算力支撑。

    ​小米澎湃OS ​4 ​AI智能体

  • AI日报：豆包上线任务模式；元宝正式打通ima公开知识库；智谱GLM-5. 2 全量开源

    本日AI日报摘要：1. 豆包上线“任务模式”，支持多轮搜索与PPT自动生成，向AI Agent演进；2. 元宝打通ima知识库，提升专业搜索能力；3. OpenAI斥资1.5亿美元启动合作伙伴网络，加速企业AI转型；4. 智谱GLM-5.2全量开源，推动AI技术全民化；5. 蚂蚁集团秘密测试“AI+支付宝”，引入原生智能体界面；6. 科大讯飞AI眼镜开启预售，搭载多语种翻译与全能AI助理；7. 百度DuMate完成核心引擎升级，Token消耗降低75%；8. 郝景芳新书因AI写作占比50%引发争议，探讨科技与创作关系。

    ​豆包 ​AI助手 ​任务模式

  • 小米发布并开源Xiaomi Miloco 2.0：接入OpenClaw！让AI掌控全屋智能

    小米发布全屋智能AI开源方案Xiaomi Miloco 2.0，基于自研MiMo大模型，重构底层逻辑为具备自主推理的智能体。核心突破在于实现能识人、会记忆、主动干预的本地离线智能，无需用户编写脚本。该系统通过人脸体态识别区分家庭成员，主动感知并预警居家风险与环境变化。最大亮点是作为标准化插件原生接入OpenClaw框架，跨平台一键部署，兼容主流智能家居标准，打通多品牌设备。方案支持完全本地运行，数据全程隔离，兼顾隐私安全与响应速度。

    ​小米 ​全屋智能 ​Miloco

  • AI日报：Kimi Code开源编码代理升级；苹果正面回应 iOS 27 AI 争议；蚂蚁打通全球智能体支付新链路

    苹果回应iOS 27 AI争议，强调Apple Foundation Models纯自研；Kimi Code开源编码代理升级，支持CLI一键安装和视频上下文；蚂蚁集团发布AMP协议，打造全球智能体支付新链路；谷歌AI Plus降价并提升存储空间；微软开源项目遭黑客入侵，多款AI工具被植入密码窃取软件；滴滴首批接入微信AI生态；阿里成立Token Foundry事业部加速AI战略；美团重组AI一级部门，加速大模型渗透本地生活。

    ​苹果AI ​AFM模型 ​iOS27

  • 小米MiMo Code发布并开源：界面全汉化！自进化终端AI编程助手

    小米正式发布并开源终端AI编程助手MiMo Code V0.1.0，基于OpenCode二次开发，采用MIT协议，个人和企业可自由使用修改。内置免费多模态模型MiMo-V2.5，性能对标Claude Sonnet 4.6，兼容主流大模型和第三方Token服务。独创持久记忆系统解决长会话信息丢失，Harness系统实现全流程自动化编程，实测在SWE-Bench等测试集得分高于Claude Code 5个百分点。支持语音输入、跨平台（Mac/Linux/Windows），界面全中文汉化，安装简洁。

    ​小米 ​AI编程助手 ​MiMo

  • 微信支付发布AI接入工具箱2.0：Token消耗少一半！

    微信支付官方今天正式发布AI接入工具箱2.0。 该版本在今年4月上线的初代产品基础上，结合商家与开发者的实际使用反馈，围绕安全、高效、原生流畅三大方向完成五大核心升级。 在语言适配方面，新版工具箱全面支持中文、英语、日语、韩语、法语等9种语言，并针对微信支付专属业务概念做原生语义适配，杜绝机器直译造成的理解偏差，帮助全球开发者借助母语无障碍完

    ​微信支付 ​AI工具箱 ​微信AI

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM