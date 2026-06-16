AI日报：字节发布Seedance 2.0 Mini；Kimi 2.7 Code 高速版大模型正式上线；DeepSeek完成逾70亿美元首轮融资

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1、单秒成本直降一半，字节跳动发布 Seedance 2.0 Mini 视频生成模型

字节跳动火山引擎推出 Seedance 2.0 Mini 视频生成模型，主打高性价比，提升生产效率并降低企业成本，适用于电商和营销内容生产等场景。

【AiBase提要:】 🚀 Seedance 2.0 Mini 提升了视频生成速度，比标准快速版快2倍。 💰 单秒视频生成成本降低至0.5元，大幅削减企业投入。 💡 适配高频次、大批量视频生成需求，赋能电商与营销内容生产。

2、输出速度飙升六倍，月之暗面正式上线 Kimi 2.7 Code 高速版大模型

月之暗面公司推出了Kimi 2.7 Code高速版本，其输出速度达到常规版本的5至6倍，显著提升了代码编写效率。该版本在特定场景下最高可达260 Token/s，并且价格仅为普通版本的2倍。

【AiBase提要:】 🚀 输出速度提升至常规版本的5至6倍，显著提高开发效率。 💰 高速版API价格仅为普通版本的2倍，性价比高。 ⚙️ 使用高速版需开启思考模式，否则将回退至K2.6版本。

3、腾讯出手，2000万美元加持“AI天才”林俊旸新实验室

林俊旸创立的AI实验室获得腾讯、高榕资本和红杉中国的巨额投资，显示出其在AI领域的巨大潜力和市场关注度。

【AiBase提要:】 🧠 林俊旸曾是阿里最年轻的P10级技术专家，被誉为“基模四杰”之一。 💰 腾讯注资2000万美元，高榕资本与红杉中国各出资1亿美元，实验室估值达20亿美元。 🚀 实验室已开始筹备新一轮融资，显示出其市场热度与扩张野心。

4、阿里云QoderWork上线“意识”功能，实现AI自主记忆与技能进化

阿里云QoderWork上线“意识”功能，标志着桌面级AI助理向智能体演进，具备自主记忆与技能进化能力，提升了长期协同工作的效率，并为行业提供了低成本、高隐私性的个人AI工作流技术示范。

【AiBase提要:】 🧠 QoderWork的“意识”功能集成了记忆、反思与技能进化三大核心模块，使AI助理具备自主成长能力。 🔒 通过分层记忆系统和选择性遗忘机制，确保信息安全并提升长期协同效率。 🚀 系统采用多因子加权评分模型，实现高效技能进化，同时控制额外成本在5%以内。

5、DeepSeek完成逾70亿美元首轮融资:估值超500亿美元

DeepSeek以创新的融资方式完成70亿美元融资，估值突破500亿美元，同时保障了创始人对公司的控制权，并吸引了腾讯和宁德时代的巨额投资。

【AiBase提要:】 💰 DeepSeek通过非常规交易架构完成逾70亿美元融资，投后估值突破500亿美元。 🔒 投资者资金进入由CEO管理的有限合伙企业，需遵守五年锁定期且无表决权。 🤝 腾讯和宁德时代计划分别投资100亿和50亿元人民币，成为最大外部投资者。

6、AI组队“拼单”新模式：OpenRouter 发布 Fusion API，主打性能与性价比双重优化

OpenRouter推出的Fusion API通过多模型协同机制，提升了回答的准确度与质量，同时在成本控制方面表现出色，为开发者提供了一种全新的技术路径。

【AiBase提要:】 🧠 Fusion API通过多模型协同提升回答准确度与质量 💰 Fusion API在成本控制方面表现出色，性价比高 🚀 OpenRouter的Fusion API为开发者提供了全新的技术路径

7、支付宝开启AI版“阿宝”邀测，推动移动支付向“对话式服务”转型

支付宝正式发布AI版并开启用户邀测，引入“阿宝”AI助手，实现从传统App向对话式体验的升级，同时强调资金安全和生态开放，推动AI能力普惠化。

【AiBase提要:】 🤖 支付宝推出AI助手“阿宝”，支持文字或语音输入需求，自动匹配小程序或服务接口。 🔒 强调“AI只跑腿，资金管理权归用户”的原则，确保资金安全。 🤝 支付宝全面开放服务入口与协议，邀请多方接入，推动AI能力普惠至全量用户。

8、阿里发布Qwen-Robot系列具身大模型:三大模型协同攻克异构机器人适配痛点

阿里巴巴发布Qwen-Robot系列具身智能大模型，涵盖操作、移动和世界模型三大核心矩阵，旨在解决异构机器人适配痛点，推动机器人通用化部署进程。

【AiBase提要:】 🧠 Qwen-RobotManip通过80维统一动作表征实现不同硬件的快速适配。 🧭 Qwen-RobotNav将语言指令导航、目标搜索等任务统一到单一框架中。 🧠 Qwen-RobotWorld赋予系统物理世界的推理能力，预测并模拟下一步动作与状态。

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