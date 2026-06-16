荣耀X80 Pro Max定档6月22日：搭载11000mAh第四代青海湖电池

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:荣耀X80Pro Max已定档6月22日正式发布。随着发布日期的临近，官方陆续释放了这款产品的关键信息，其核心卖点直指用户日常使用中高频出现的痛点:续航、抗摔、防水，以及一项行业首创的售后服务。

新机将搭载一块11000毫安时的第四代青海湖电池，这一容量在目前已公布的智能手机中位居前列，被荣耀称为“续航到顶”。在多家科技媒体的续航测试榜单中，该机已提前霸榜，续航表现成为其最突出的标签之一。

在机身防护上，荣耀X80Pro Max试图建立新的标准。抗摔方面，它采用了全新的结构设计与材料，不仅能应对水泥地、坑洼路面等复杂地形的跌落，据称还能承受光滑大理石路面3米高度的坠落冲击，并通过了SGS金标五星严苛环境抗摔认证。防水方面，该机支持IP68、IP69及IP69K三重防尘防水认证，可抵御高温热水喷溅，并能在10米深水中保持无恙，官方称其通过了10万次入水测试。

除了硬件层面的防护，荣耀还针对屏幕维修这一高成本环节，推出了行业首个免费换屏服务。在两年服务周期内，用户因意外跌落造成的屏幕损坏，可享受免费维修更换，免收物料费与服务费。这一举措将产品的耐用属性从硬件本身延伸到了售后保障环节。

外观上，荣耀X80Pro Max提供了玄甲黑、元气橙、月影白和闪电红四款配色。目前已知的信息勾勒出的是一台在续航和耐用性上押注颇重的产品，更多细节将在6月22日的发布会上揭晓。

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