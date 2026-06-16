删了几千张照片结果内存没变 苹果客服回应：会保留30天

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:近期，不少iPhone用户反映，在一次性删除数千张照片后，手机的可用存储空间并没有发生明显变化。对此，苹果官方客服回应称，这一现象属于iOS系统的正常设计逻辑，并非设备故障或系统漏洞。

问题背后的原因，在于iPhone相册内删除的照片和视频并不会立刻被永久清除。系统会将其自动转移到一个名为“最近删除”的独立相册中，这相当于一个内置的回收站。这些被删除的文件会默认在此保留整整30天，期间持续占用手机的本地存储空间。只有当这30天保留期结束后，系统才会自动将其永久删除并释放相应的存储空间。该功能的主要目的是防止用户因误操作而丢失重要影像资料。

如果用户希望立即释放存储空间，可以手动完成彻底清理。操作步骤是:打开照片应用，切换至相簿页面，下滑找到并进入“最近删除”相册，点击右上角的“选择”，再点击“全部删除”并确认，即可永久清除这些文件并即时释放空间。

此外，对于开启了iCloud照片同步功能的用户，在单台设备上删除照片后，同一Apple ID下的所有苹果设备及iCloud云端对应的照片，也会被同步移入“最近删除”相册，并遵循相同的30天保留规则。如果执行彻底删除后空间依然异常，则可能与iCloud同步延迟或各类应用缓存堆积有关，用户可以尝试检查网络状态、重启设备或清理应用缓存。

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