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魅族Watch M1智能蓝牙手表发布：售价299元

2026-06-15 16:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:魅族今天突然发布了一款新品。魅族Watch M1智能蓝牙手表正式亮相，首发优惠价为299元，这个价位段配备了曲面屏设计。

时隔五年首次回归！魅族Watch M1 智能蓝牙手表发布：曲面屏只要 299 元

从整体外观来看，这款产品在右侧表冠和按键区域的处理上，隐约有一些Apple Watch Ultra的影子。其正面搭载了一块2.01英寸的AMOLED高清曲面屏，分辨率为410乘502，屏幕峰值亮度可达1000尼特，表面覆盖2.5D玻璃。表壳采用喷砂与PVD真空电镀工艺，底壳则运用了IML工艺，整机支持IP68级防尘防水，能够应对日常洗手、淋雨和游泳等场景。

功能上，魅族Watch M1搭载了双蓝牙方案，内置扬声器与麦克风，支持蓝牙通话和腕上音乐播放，用户在不掏出手机的情况下即可接打电话。手表内置了心率传感器和重力感应器等组件，可监测心率、睡眠和卡路里消耗，并提供久坐提醒与女性健康管理功能。运动模式覆盖超过100种，能满足跑步、骑行及各类室内健身需求。

续航方面，这款手表内置300毫安时电池，采用磁吸快充方式充电，常规使用场景下续航可达3至5天，纯待机最长能到15天。对于一条断更五年的产品线而言，这次回归选择了相对入门的定价和配置组合。

时隔五年首次回归！魅族Watch M1智能蓝牙手表发布：曲面屏只要299元

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