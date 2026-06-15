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荣耀X70 Pro Max发布：售价1999元起 搭载8560mAh大电池

2026-06-15 16:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息:荣耀今日在荣耀商城上架了X70Pro Max。这款新机提供了两个存储版本，8GB加256GB版本售价1999元，8GB加512GB版本售价2399元。

机身设计采用了中式美学风格，提供幻影紫、旭日金、竹韵青和幻夜黑四种配色。官方将这款手机的防护能力作为核心卖点，称其在防摔和防水方面达到了行业顶配水平。

其机身内部采用了一种被称作“防弹衣抗摔架构”的设计，配合多层缓冲，能够承受2.5米高度的跌落，并具备刀片级防刮耐磨能力。在防水性能上，它支持IP66、IP68、IP69和IP69K四种规格，可应对长时间泡水、高温热水和高压喷水等复杂环境。

1999 元起 荣耀X70 Pro Max悄然发布：行业抗摔天花板、8560mAh大电池

续航配置上，荣耀X70Pro Max内置了一块8560毫安时的青海湖电池，支持90瓦有线快充。核心硬件方面，该机搭载了第四代骁龙6增强版芯片，正面是一块6.79英寸的OLED直屏，分辨率为2640乘1200，支持120赫兹高刷新率。屏幕还集成了3840赫兹超高频PWM调光、类自然光护眼和硬件级低蓝光等功能。

影像部分，后置为一枚5000万像素主摄，前置为800万像素镜头，同时具备AI消除、AI人脸修复和AI去反光等功能。其他方面，这款手机还配备了立体声双扬声器、全场景NFC、红外遥控、双频GPS、三频北斗以及荣耀鸿燕通信功能。

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