AI日报：豆包上线任务模式；元宝正式打通ima公开知识库；智谱GLM-5. 2 全量开源

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1、豆包上线“任务模式”:支持多轮搜索与PPT自动化生成

豆包上线“任务模式”，标志着其从单一文本交互工具向具备复杂工作流处理能力的AI Agent演进，支持多轮搜索、深度推理、浏览器自动化操作以及多模态内容生成，实现网页、文档报告、PPT以及数据表格等多类型复杂内容的自动化生成，推动国内大模型应用向“高价值生产力工具”转型，提升用户黏性。

【AiBase提要:】 🧠 豆包上线“任务模式”，支持多轮搜索与PPT自动化生成。 🔄 实现网页、文档报告、PPT以及数据表格等多类型复杂内容的自动化生成。 💼 推动国内大模型应用向“高价值生产力工具”转型，提升用户黏性。

2、元宝正式打通ima公开知识库，搜索结果新增专业信源

腾讯AI助手元宝宣布全面打通ima公开知识库，用户提问时答案不仅来自联网搜索，还能直接引用ima知识库中的专业内容。此次升级提升了元宝在专业领域的搜索能力，进一步丰富了腾讯生态内AI工具的知识获取路径。

【AiBase提要:】 元宝与ima知识库全面打通，提升专业领域搜索能力。 ima知识库覆盖20多个行业，累计使用超1.4亿次。 每条答案附有来源卡片，用户可跳转至原文查看完整内容。

3、OpenAI斥资1.5亿美元启动合作伙伴网络，全面加速企业AI转型

OpenAI斥资1.5亿美元启动合作伙伴网络，全面加速企业AI转型。该计划旨在携手全球合作伙伴，共同构建、销售并交付基于OpenAI技术的创新解决方案，协助各大企业将AI雄心转化为实际成果。

【AiBase提要:】 🚀 OpenAI推出合作伙伴网络计划，旨在构建基于其技术的创新解决方案。 💼 通过分级激励机制，合作伙伴可逐步晋升为精选、高级或精英级别。 🤝 多家顶尖机构已加入该网络，共同推动企业AI转型。

4、智谱GLM-5.2 全量开源，力推前沿智能全民化

在全球AI技术竞争加剧的背景下，美国对Anthropic模型实施出口管制，引发对技术垄断的担忧。而国产AI阵营则通过开源策略积极应对，如智谱GLM-5.2的全量开源，展现了推动AI技术全民化的决心。

【AiBase提要:】 🧠 智谱GLM-5.2全量开源，推动AI技术全民化发展。 🚀 国产AI阵营以开放策略回应技术垄断，展现集体突围姿态。 💡 GLM-5.2在长序列任务和代码生成领域表现突出，成为国产AI的重要标杆。

5、消息称蚂蚁集团秘密测试“AI 版支付宝”，引入原生 AI 智能体界面

蚂蚁集团正在其支付宝超级应用中秘密测试一项重大改版，允许用户一键切入原生 AI 智能体界面，实现从生活服务到资金管理的全方位智能化。目前新版本的具体上线时间尚未敲定，但此举标志着蚂蚁集团与腾讯微信在移动互联网下半场的用户争夺战进入白热化阶段。

【AiBase提要:】 ✨ 蚂蚁集团测试“AI 版支付宝”，引入原生 AI 智能体界面。 🔍 新版本彻底颠覆原有用户交互逻辑，实现全方位智能化。 🔥 蚂蚁集团与腾讯微信在移动互联网下半场的用户争夺战进入白热化阶段。

6、科大讯飞AI眼镜正式开启预售 搭载多语种翻译与全能AI助理

科大讯飞推出的AI眼镜在京东平台开启预售，定位为随身超级AI助理，拥有强大的翻译能力和智能提词功能，适合多种办公和生活场景。

【AiBase提要:】 🕶️ 科大讯飞AI眼镜开启预售，原价4299元，部分地区补贴后价格更低，支持定制近视镜片。 🌐 产品核心具备强大翻译能力，支持122种语言翻译，覆盖多类使用场景，部分语种支持离线翻译。 💼 搭载智能提词与AI助理功能，适配办公、会议、演讲等场景，综合实用性突出。

7、智商不减、成本砍掉四分之三!百度通用智能体DuMate完成关键进化

百度旗下企业级通用智能体产品‘百度搭子DuMate’宣布完成核心引擎升级，通过Harness引擎及工程优化，成功将任务执行过程中的Token消耗降低了75%。这不仅显著降低了企业用户的实际算力成本与使用门槛，也为通用智能体在企业级场景的规模化普及和常态化应用提供了更具性价比的工程范式。

【AiBase提要:】 ✨ 百度DuMate完成核心引擎升级，实现任务消耗大幅下降。 📉 Token消耗降低75%，用户积分消耗同步减少75%。 🚀 为企业用户提供安全合规的AI服务，推动AI Agent商业化落地。

8、雨果奖作家新书惹争议！主动承认AI写作比重竟占一半

郝景芳的新书《银河学院》因AI写作占比高达50%而引发广泛争议，其观点和行为引发了社会对科技与创作关系的深入讨论。

【AiBase提要:】 🧠 郝景芳的新书《银河学院》中，AI写作内容占比高达50%。 📢 该消息引发网络热议，舆论呈现两极分化。 💡 郝景芳曾公开表示自己已搭建AI辅助创意写作的工作台。

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