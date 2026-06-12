华为鸿蒙7亮相 鸿蒙7开发者Beta正式发布

站长之家（ChinaZ.com）6月12日 消息:在6月12日开幕的华为开发者大会2026上，HarmonyOS7正式面向开发者开启Beta测试。此次系统迭代的核心，是将底层逻辑从过往的“App亲和”推向“Agent亲和”，这标志着鸿蒙操作系统开始向智能体架构全面演进。

这套架构推动了小艺从语音助手向系统级智能体中枢的升级。它不再仅仅被动响应指令，而是尝试理解用户意图，自主规划任务并调用系统资源。与之配套的是系统能力的全面Skill化，目前已接入超过2000个鸿蒙智能体及300多个精品Skill，这为开发者创造了新的流量入口。官方数据显示，小艺日活跃用户已达1.8亿，日均被唤醒30亿次。支撑这一切的HMAF2.0鸿蒙智能体框架，通过升级的A2A和A2UI协议，旨在打破应用间的孤岛并降低跨设备开发的适配门槛。

与智能体架构并行升级的，是名为“星河互联”的跨设备连接能力。HarmonyOS7的互联架构实现了跨系统、跨硬件、跨场景的突破，支持在小艺Claw等多设备间协同操作，并达到250MB/s的稳定并发传输速率。该架构面向OpenHarmony、iOS及第三方系统开放，尝试将操作逻辑从以设备为中心转向以场景为中心。

在AI能力增强的同时，安全体系也随之升级。HarmonyOS7的星盾安全架构宣称是业界首个支持全链路AI安全的操作系统体系，其端侧AI大模型能够识别包括AI换脸、AI变声在内的7类诈骗套路，将安全防护从被动拦截转变为主动识别。

流畅度方面，此次方舟引擎引入了首个性能大模型，不再单纯依赖规则和经验，而是通过智能调度和预测性优化来实现系统资源的精细分配，旨在延续“天生快、一生快”的体验。

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