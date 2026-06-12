AI日报：高德问店上线AI能力开放调用；大众点评严打AI灌水评论；Kimi将发行AI原生信用卡

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、让小店用上大连锁的智能大脑，高德问店上线AI能力开放调用

高德云图宣布开放商业智能体生态，并启动‘高德问店’公开测试，为中小微商户提供大连锁品牌专享的智能经营能力。该产品围绕‘问数’‘选址’‘经营’三大方向，输出多个业务技能，覆盖门店全生命周期。同时，高德问店已与多家合作伙伴达成深度合作，加速空间智能技术的商业变现，为大模型技术赋能实体经济提供范例。

【AiBase提要:】 📍 高德问店开放智能体生态，赋能中小商户 📊 提供选址推荐、位置评估等核心技能 🤝 与网商银行、钉钉悟空等合作共建生态

2、迫于社区反对 Anthropic调整Claude Fable5 限制机制

Anthropic因Claude Fable5 的隐性限制措施遭到AI研究社区强烈反对，最终选择调整规则并公开致歉，以提升透明度和公平性。

【AiBase提要:】 🔧 Claude Fable5 原会暗中降低竞品研发用户的模型性能，该做法引发业内反对。 🙏 Anthropic就此不当举措致歉，宣布全面调整相关安全管控规则。 👀 新版规则改为公开提醒、明确拒绝，所有限制措施对用户完全可见。

3、大众点评重拳出击：严打AI灌水，力保真实评价生态

大众点评宣布将加大对真实内容生态的投入力度，旨在为用户提供更加可信、透明的消费决策环境。平台通过激励优质用户和升级AIGC评价治理智能体，以应对AI生成低质评价的问题，从而维护社区的“真诚与互信”。

【AiBase提要:】 🛡️ 大众点评加强真实内容生态建设，提升用户消费决策环境的可信度。 🤖 平台升级AIGC评价治理智能体，精准识别并剔除AI生成的虚假或低质评价。 🤝 通过技术手段维护社区“真诚与互信”，确保用户获取真实、有价值的消费建议。

4、月之暗面Kimi拟发行融合算力服务的AI原生信用卡

大模型厂商月之暗面（Kimi）与银行及国际卡组织合作推出AI原生信用卡的举措，展示了AI技术在金融领域的深度融合和商业化落地的创新尝试。

【AiBase提要:】 🧠 AI算力与信用卡的结合，推动金融科技创新。 💼 三方合作助力精准服务科技型企业及用户群体。 💰 AI原生应用重构传统消费金融权益体系。

5、苹果iOS27 健康应用重磅更新：智能营养识别与围绝经期追踪上线

苹果iOS27健康应用的更新带来了界面交互优化、视觉智能与生理监测功能的引入，显著提升了用户对个人健康的精细管理。新增的营养识别功能和围绝经期追踪功能为用户提供更全面的健康管理支持，同时优化了数据同步效率和设备互联体验。

【AiBase提要:】 🍎 引入视觉智能技术，支持食物营养识别 👩‍🦱 新增围绝经期追踪功能，提升女性健康管理 🏃‍♂️ 提升数据同步速度，优化运动反馈体验

6、总规模17.5亿元！IDC首发中国智能体开发平台市场份额报告

蚂蚁数科凭借其客户基础、行业场景积累和私有化交付能力，在2025年中国智能体开发平台私有化市场中位列第四，成为排名最高的非云厂商。其智能体平台Agentar在金融场景成熟应用，并逐步向多行业规模化复制。IDC报告显示，智能体开发平台正在成为企业落地智能体的关键基础设施，其中私有化市场已经初具规模，公有云市场仍处于商业化试点和起步阶段。

【AiBase提要:】 🧠 蚂蚁数科在2025年中国智能体开发平台私有化市场中位列第四，成为排名最高的非云厂商。 💼 Agentar平台沉淀了亿级高质量金融专业数据，整合超百个核心金融MCP服务。 📊 智能体开发平台正在成为企业落地智能体的关键基础设施，私有化市场已经初具规模。

7、SK集团拟在日本新建AI工厂 计划两三年内投产运营

SK集团计划在日本建设半导体工厂，并与英伟达合作打造海外首座AI工厂，目标是建设吉瓦级数据中心，预计在2至3年内投产。同时，SK集团还寻求与日本本土企业如铠侠和Rapidus展开深度合作，以推动韩日半导体产业链的融合，提升经济安全。

【AiBase提要:】 🏭 SK集团计划在日本建设半导体工厂，落地与英伟达合作的海外首座AI工厂。 ⌛ 该项目规划为吉瓦级数据中心，预计未来 2 至 3 年内完成建设并投入运营。 🤝 SK有意携手多家日本半导体企业开展合作，推动两地半导体生态融合。

8、Meta旗下视频编辑应用Edits推出AI创作助手与桌面版

Meta旗下视频编辑应用Edits推出AI创作助手与桌面版，通过智能分析和全平台覆盖增强创作者内容生态，提升用户留存与转发率。

【AiBase提要:】 🧠 AI助手打通Instagram后台数据，分析内容受众偏好并推荐创意与音频。 💻 桌面版实现移动端与PC端无缝同步，提升复杂剪辑能力。 📊 新增Beta标签页和多维数据看板，助力创作者优化内容策略。

（举报）