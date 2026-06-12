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vivo X Fold 6官宣搭载天玑 9500 超能版处理器

2026-06-12 11:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月12日 消息:vivo的产品经理韩伯啸今天对外确认，即将在本月发布的折叠屏新机vivo X Fold6，将首发搭载一颗名为“蓝晶×天玑9500超能版”的定制芯片。这颗芯片并非对现有方案的简单适配，而是vivo与联发科提前两年展开联合研发的成果，专门针对折叠大屏与AI生产力场景进行了深度定制，重点强化了多任务、多线程以及多窗口渲染能力。

折叠屏设备在运行AI应用时，普遍面临算力需求高与功耗压力大并存的挑战，复杂的并行任务极易引发卡顿。而这颗定制芯片在性能与能效上试图同时完成升级:其NPU峰值性能相比上一代提升了111%，功耗却降低了56%。这种算力翻倍、功耗减半的表现，为原子工作台、AI助理等功能的流畅运行提供了硬件基础。

为折叠屏 AI而生！vivo X Fold6 首发蓝晶x天玑 9500 超能版

围绕这颗芯片，vivo X Fold6的AI办公体验进行了多项具体升级。联合研发的新一代AI语音引擎，让AI会议助手的离线转写速度提升了7倍，识别准确率提高7%，总结出词速度提升57%。针对长文本处理场景，AI文件管家的大语言模型推理能力得到优化，文本总结与问答的响应速度提升20%，并首次上线了AI专题问答功能。芯片内集成的超能效并发引擎，则负责保障原子工作台在多应用同时运行、窗口切换和文件拖拽等重载操作下的流畅稳定性。

此外，vivo X Fold6还将首发搭载OriginOS6Fold系统，从软件层面完成全链路协同优化。从目前释放的信息来看，这款折叠屏新机试图通过定制芯片与配套系统的组合，将折叠大屏的生产力优势进一步释放。

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