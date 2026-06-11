AI日报：小米开源AI编程助手MiMo Code；京东MALL首批人形机器人上岗；谷歌发布DiffusionGemma

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1、小米开源终端 AI 编程助手 MiMo Code，内置免费顶级多模态模型

小米开源了终端AI编程助手MiMo Code V0.1.0，该项目基于OpenCode二次开发，采用MIT协议开源。其核心亮点包括持久记忆系统、专属Harness系统与Compose模式，以及在权威测试集上的优异表现。

【AiBase提要:】 🧠 持久记忆系统：通过项目记忆、会话检查点和任务进度三重机制，解决AI健忘问题。 🛠 专属Harness系统与Compose模式：提升模型与框架适配度，实现全流程自动化编码。 📈 权威测试集表现优异：在SWE-Bench Pro和Terminal Bench2上得分领先同类工具。 详情链接:https://mimo.xiaomi.com/mimocode

2、京东MALL首批人形机器人正式上岗，优必选助力618智慧零售

京东MALL在618大促期间引入优必选研发的人形机器人，标志着具身智能技术在商业场景的实质性落地。这些机器人能够自然语言交互并精准引导顾客，有效缓解高客流压力，体现了零售行业对人机协作模式的探索和AI赋能下机器人生产力的提升。

【AiBase提要:】 🤖 人形机器人在京东MALL上岗，承担迎宾、导购等任务。 🤝 京东与优必选合作，探索人机协作新模式。 💡 人形机器人从演示功能向生产力工具转型。

3、苹果开发者生态升级：Xcode 27 原生集成 Gemini，AI 编程阵营再添猛将

苹果在 Xcode 27 Beta 版本中引入了谷歌 Gemini AI，标志着其开发者生态迈入 AI 赋能的新阶段。这一更新不仅提升了开发效率，还为开发者提供了更多元化的智能编程工具，进一步推动了 AI 在编程领域的深度应用。

【AiBase提要:】 🍎 Xcode 27 Beta 版本原生集成谷歌 Gemini AI，为开发者提供更丰富的智能编程选择。 🛠️ 开发者可通过 Xcode 的 Intelligence 设置面板关联 Gemini 账户，实现高效的代码生成与维护。 🌐 苹果通过引入多家顶尖 AI 模型，打造更加开放、智能的编程生态，提升开发效率与交互体验。

4、谷歌发布DiffusionGemma：尝试用文本扩散架构提速AI推理

谷歌推出实验性开源模型DiffusionGemma，采用文本扩散架构，显著提升AI生成效率。在专用GPU上，其文本生成速度最高提升4倍，但目前仍为实验性产品，建议在生产环境中使用标准版本。谷歌以Apache 2.0许可证开放该模型，鼓励技术社区探索与共创。

【AiBase提要:】 🧠 DiffusionGemma采用文本扩散架构，提升AI生成效率。 🚀 在专用GPU上，文本生成速度最高提升4倍。 🌐 以Apache 2.0许可证开放，鼓励技术社区探索与共创。

5、防数据泄露：微软对员工禁用Claude最强 AI 模型 Claude Fable 5

微软因数据隐私和信息安全的担忧，禁止员工使用人工智能初创公司 Anthropic 的最新大模型 Claude Fable 5。该模型采用新的数据留存政策，可能对企业的核心机密资产构成风险。

【AiBase提要:】 📌 微软禁止员工使用 Claude Fable 5，因其数据留存政策引发合规性焦虑。 💡 该模型因安全分类系统新增防护机制，用户提问和输出结果会被保留30天。 🔒 其他 Claude 系列模型仍可正常使用，因其遵守“零数据留存”规则。

6、谷歌发布新版 NotebookLM:全面升级 Gemini3.5Flash 并引入独立云端计算机与 AI 代理

谷歌对 NotebookLM 进行全面升级，引入 Gemini3.5Flash 模型和独立云端计算机，同时增强 AI 代理功能，使工具更适用于复杂学术与工程项目。

【AiBase提要:】 🧠 新版 NotebookLM 集成 Gemini3.5Flash 模型，提升 AI 代理功能。 💻 引入独立云端计算机，支持代码编写与实时执行。 🌐 增加“零源”检索选项，可动态获取全网权威资源并自动标注。

7、华纳音乐正式收购Sureel AI：为音乐人构筑版权防火墙

华纳音乐集团正式收购Sureel AI，旨在通过技术手段建立更加严密且公平的版权保障机制，推动音乐行业向监管与合作方向发展。

【AiBase提要:】 🧠 华纳音乐集团收购Sureel AI，以技术手段重构音乐产业版权秩序。 🔒 引入Sureel AI技术体系，打造透明化版权追踪与结算系统。 🤝 音乐行业对AI态度由“对抗”转向“监管与合作”。

8、坚决打击造谣：理想汽车起诉利用 AI 批量抹黑的传媒公司

理想汽车坚决打击利用AI技术进行恶意造谣的行为，已向公安机关报案并采取法律手段维护自身权益，同时呼吁社会共同抵制此类行为。

【AiBase提要:】 ⚖️ 理想汽车针对恶意诋毁行为采取法律手段，向公安机关报案。 🤖 利用AI工具批量生成不实内容的行为被曝光，涉事机构已道歉。 📢 理想汽车强调区分客观批评与恶意造谣，并呼吁社会共同抵制此类行为。

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