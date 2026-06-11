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雷军：小米YU7将在6月13日进行八大挑战一镜到底

2026-06-11 16:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息:小米汽车的两款YU7车型即将在本周六迎来一场长达7小时的公开实测。雷军官宣，他将于6月13日上午9点，在盐城汽车试验场开启一场不间断直播，从上午9点持续到下午16点，现场同时对YU7标准版和YU7GT进行八项测试。

整场直播采用一镜到底的形式，全程不会剪辑或中断，观众将看到车辆最原始、未经修饰的表现。盐城试验场对小米汽车而言并不陌生，此前已有多款车型在这里完成过耐力等高强度测试。据透露，这次测试特意加入了不少网友关心的项目，其中包括YU7标准版的交叉轴测试，这项测试可以直观反映车辆的通过性能。

雷军 6 月 13 日再次直播：小米YU7 八大挑战一镜到底

参与测试的两款车型定位差异明显。YU7标准版更偏向日常家用场景，其动力和续航设定以满足绝大多数出行需求为目标。而YU7GT则定位于高性能，不仅加速和极速表现更为突出，还配备了空气悬架、高性能刹车等专业硬件。两款定位不同的车型在同一场地接受全维度测试，这种对比本身就构成了主要看点。

雷军本人会亲自到试验场参与互动，并有机会直接上车加入测试环节。现场也会有工程师团队全程配合，完成各项预设挑战。对想要近距离观察小米YU7实际表现的人来说，这场无剪辑的直播提供了一个完整观察窗口。

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