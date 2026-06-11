淘宝京东拼多多抖音小红书被约谈 618百亿补贴并非真百亿

站长之家（ChinaZ.com）6月11日 消息:在“6·18”促销大战全面升温之际，北京市市场监督管理局于6月11日采取行动，集中约谈了淘宝（天猫）、京东、拼多多、抖音和小红书五家主流电商平台。监管机构向平台通报了“内卷式”竞争综合整治中发现的新一批典型问题，矛头直指促销活动中的虚假宣传、规则制定不规范以及信息公示缺失等乱象，要求平台立即整改，以防范大规模促销可能引发的市场失序风险。

此次通报揭示了各大平台在激烈竞争中存在的具体问题。监管发现，淘宝（天猫）与拼多多宣传的“百亿补贴”活动均存在关键信息模糊。淘宝(天猫)虽将此作为“6·18”主推活动广泛传播，但未向监管部门提供活动期间的实际补贴金额与平台、商家间的出资比例，也未在显著位置公示活动规则，部分频道的商品甚至缺少实际销售者的资质信息。

拼多多同样无法说明“百亿补贴”的投入明细与出资比例，更被指出在促销规则中单方面声明对商品纠纷仅提供有限协助，试图免除平台法定责任。京东则在其“百亿补贴”和“百亿农补”活动中未公示促销期限与投入详情，且“百亿超市”未见任何活动规则。

在规则制定与信息公示方面，抖音的“6·18好物节”等促销活动未向消费者公示规则，其商家招商规则中调整活动的条款也未设置公开征求意见环节。小红书的一个有奖销售活动则只公布了奖品总量，对中奖概率、弃奖规则等核心信息完全没有公示，其活动规则中还包含了平台可单方面调整活动且消费者“继续参与视为同意”的条款，这排除了消费者的协商权利。

面对这些问题，北京市市场监督管理局明确提出了整改要求，要求平台深刻认识“内卷式”竞争的危害，将竞争焦点从“卷补贴、卷价格”转向“比创新、比服务”，以实现平台、商家与劳动者的共赢。各平台需立即组织全面自查，系统梳理并审核所有“6·18”促销规则，对不合规之处迅速进行整改。监管部门将持续运用整治工作机制，通过动态监测确保市场秩序。

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