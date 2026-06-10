AI日报：美图秀秀入局微信AI生态：千问发布全周期高考志愿填报Agent；美团 AI 浏览器Tabbit 1.0 正式上线

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1、美图秀秀入局微信AI生态 多家平台同步完成首批接入

微信正式开放AI生态接入权限，美图秀秀成为首批内测应用，将融入多项图片处理场景。京东、美团、滴滴等多家平台也加入首批内测名单，标志着微信AI生态的初步成型。

【AiBase提要:】 📱 微信发布开发者接入指引，开放AI生态权限。 🖼️ 美图秀秀完成初步适配，接入微信AI能力。 🛒 京东、美团、滴滴等多家平台加入首批内测名单。

2、阿里巴巴千问发布国内首个全周期高考志愿填报Agent，免费面向全国考生开放

阿里巴巴千问发布国内首个全周期高考志愿填报Agent，免费面向全国考生开放，标志着大模型应用在垂直民生领域的进一步深化。

【AiBase提要:】 🧠 该Agent基于千问高考志愿大模型，深度融合了夸克8年的高考数据经验。 📊 提供“志愿日历”、“志愿报告”和“志愿问答”三大核心能力，精准规划志愿建议。 🌐 打破地域与经济壁垒，通过AI Agent调度体系优化老旧机型与弱网环境，实现普惠教育咨询。

3、美团 AI 浏览器Tabbit 1.0 正式上线，主打全能智能体

美团推出的 AI 原生浏览器 Tabbit 1.0 正式上线，其核心能力 AI 智能体任务执行成功率大幅提升，支持多款大模型，并引入“记忆功能”以提高用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 Tabbit 1.0 实现了 AI 智能体任务执行成功率的显著提升，从53.1% 到91.8% 🌐 支持多款国内头部大模型，用户可灵活调用或对比不同模型的表现 💼 引入“记忆功能”，持续学习用户偏好和工作习惯，减少重复指令与低效交互

4、苹果 iPhone 国行机型升级 iOS 27 后推出 AI 壁纸扩图功能

苹果 iPhone 国行机型在升级到 iOS 27 开发者预览 Beta 1 后，推出了 AI 壁纸扩图功能，为用户提供更加便捷的个性化体验。用户只需通过长按锁屏壁纸和捏合手势即可激活该功能，系统会智能扩充照片背景，生成全新的壁纸。尽管功能受到用户赞赏，但也存在部分不稳定的情况，需要进一步优化。

【AiBase提要:】 📱 新功能：iPhone 国行机型升级至 iOS 27 后，可使用 AI 壁纸扩图功能。 🎨 操作简便：用户通过长按锁屏壁纸和捏合手势激活，轻松选照片主体。 🚀 用户反馈：虽然功能获得好评，但部分用户反映扩图生成不稳定，需后续优化。

5、讯飞星火医疗大模型 V3.5 正式亮相

讯飞星火医疗大模型 V3.5 的发布标志着国产 AI 在医疗垂类应用中正加速向专业化与高精尖方向迈进，为医疗机构数字化转型提供了一套更具实战价值的工具。

【AiBase提要:】 🧠 星火医疗大模型 V3.5 实现关键算力底座升级，全面基于全国产算力进行训练。 🏥 新一代模型精准锚定“临床诊疗”与“居民健康管理”两大核心场景。 💡 模型在多模态数据融合、长文本深度推理以及循证医疗决策等关键技术指标上取得实质性进展。

6、AI界巨震!Anthropic发布第五代Claude:Fable5狂揽编程榜首，Mythos5跨界攻克科学绝密

Anthropic推出了第五代Claude系列模型，包括面向通用市场的Fable5和专注于特定领域的Mythos5。Fable5在编程和通用知识方面表现出色，而Mythos5则在科学假设和网络安全领域展现了强大的能力。然而，这些模型的高昂价格和严格的安全防护也引发了关注。

【AiBase提要:】 🧠 Fable5在编程任务中表现卓越，远超其他模型。 🔬 Mythos5在科学假设和网络安全领域展现出强大能力。 💰 新模型价格昂贵，且有严格的安全防护措施。

7、告别“翻译腔”：Gemini 3.5 实时语音翻译模型正式发布

谷歌发布Gemini 3.5 Live Translate，通过先进的实时语音到语音技术，打破语言沟通的地理与文化藩篱，实现高效、自然的跨语言交流。

【AiBase提要:】 🗣️ 实现近乎实时的同传效果，减少对话中的尴尬停顿。 🌐 支持超过70种语言的自动识别与互译，无需手动配置。 🔒 嵌入SynthID数字水印，防范信息误导与滥用风险。

8、搜索迎来变革!谷歌将向所有用户免费开放AI模式“交互式图表”功能

谷歌宣布将在今年夏季向所有搜索用户免费开放AI模式交互式可视化图表功能，这项技术基于Gemini的交互式图像功能，旨在通过实践操作帮助用户强化理解。

【AiBase提要:】 🧠 动态自主调节：用户在搜索特定问题时，AI模式生成直观的可视化图表，并允许手动调整与互动。 📚 深度内容延伸：交互式图表下方提供延伸的背景信息与知识细节，方便深度探索。 💡 免费开放功能：谷歌将AI模式交互式可视化图表功能全面向所有搜索用户免费开放。

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