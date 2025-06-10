iOS 26新设计被吐槽丑 苹果客服：后续或改善

站长之家（ChinaZ.com）6月10日 消息:苹果公司今日举办全球开发者大会，带来了iOS26等软件更新，并推出了全新的“液态玻璃”设计。然而，这一新设计却引发了网友的广泛吐槽，甚至冲上微博热搜榜第一。

不少网友在社交媒体上表示，更新后的iOS26界面太丑。

面对大量网友和科技博主对iOS26界面丑的吐槽，苹果客服回应称，目前的iOS26是测试版本，公司已接到过用户反馈界面设计丑的情况。

不过，客服强调，目前正式版本尚未发布，后续有可能会进行改善，建议用户等正式版本推送后再关注相关测评。

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