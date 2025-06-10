iOS 26新设计被吐槽丑 苹果客服：后续或改善

站长之家（ChinaZ.com）6月10日 消息:苹果公司今日举办全球开发者大会，带来了iOS26等软件更新，并推出了全新的“液态玻璃”设计。然而，这一新设计却引发了网友的广泛吐槽，甚至冲上微博热搜榜第一。
面对大量网友和科技博主对iOS26界面丑的吐槽，苹果客服回应称，目前的iOS26是测试版本，公司已接到过用户反馈界面设计丑的情况。
不过，客服强调，目前正式版本尚未发布，后续有可能会进行改善，建议用户等正式版本推送后再关注相关测评。
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近日，苹果公司发布的iOS26移动端操作系统新设计引发了广泛讨论，不少网友对其设计风格表示不满，直呼“太丑”。 据悉，在苹果公司举办的全球开发者大会上，iOS26作为软件更新亮点被推出，其中全新“液态玻璃”设计成为关注焦点。然而，当网友们看到真实交互界面后，却纷纷表示失望。有网友称，初看液态玻璃设计虽有噱头，但在真实使用场景中却显得有些“安卓味�
今日，苹果iOS 26操作系统正式发布，新系统采用全新LiquidGlass（液态玻璃）设计语言，这也是自iOS 7以来最大的设计更新。 今天下午，词条iOS 26 丑”冲上微博热搜第一，引起众多网友与业内人士的热议，真我UI产品经理康达也发文谈及自己对iOS 26的感受。 康达表示，苹果是一家设计公司，这是自上而下的理念、基因、语言，Liquid Glass需要一整套体系化、工程化的规划、设计和
据称，其他系统名称也将统一调整为 iPadOS 26、macOS 26、watchOS 26、tvOS 26 和 visionOS 26……
苹果此次命名调整旨在实现品牌标识的一致性，并消除现有命名方式可能给用户和开发者带来的困惑。通过采用年份命名，苹果希望简化操作系统版本识别过程，提升用户体验的连贯性。 据悉，苹果计划在北京时间6月10日开幕的全球开发者大会上正式宣布这一新的命名方案。届时，全球开发者将有机会深入了解苹果操作系统的未来发展方向，以及这一命名调整将如何影响他们
在交互设计上，iOS26进一步简化了设置流程。用户无论处于何种拍摄模式，均可通过向上滑动屏幕快速调出曝光、定时器、光圈等参数调节选项;分辨率与帧率控制按钮则被整合至屏幕顶部，与闪光灯、夜间模式开关并排显示。 长按顶部图标还可展开详细配置菜单，满足专业用户对拍摄参数的精细调整需求。
iOS 26将在苹果WWDC上正式亮相，该系统将采用半透明的设计风格，新增游戏应用，但有两项与日历和健康有关的重要功能不会发布。 苹果记者马克古尔曼透露，苹果需要更多时间开发这两项功能，所以它们会在iOS 27等后续版本中亮相，iOS 26与之无缘。 具体来说，与日历和健康有关的两项功能都加入了AI技术，首先是日历应用，该应用具备自动安排会议时间、学习用户日程偏好�
iOS 26 测试版的发布引发了广泛关注，不少果粉都尝试了安装 iOS 26 开发者测试版，体验了一翻。不过呢，不少人在体验之后，选择了“降级”……
在本文中，我们将介绍 iOS 26 测试版有何值得升级之处、以及安装它之后会发生什么……
有爆料称，iOS26将成为苹果近十年来变化最大的操作系统，带来视觉交互、智能生态与生产力工具三大核心升级。 在视觉交互方面，iOS26将融合visionOS的空间计算理念，核心图标与交互组件采用动态半透明材质。这种设计不仅增强了视觉深度，还增加了设计元素的层次感，使整体界面更加美观。 此外，全新iOS有望支持外接显示器。当iPhone检测到外接屏幕时，台前调度功能将自�
微博话题苹果卓里卓气”冲上热搜榜，引发热议。 今天凌晨苹果召开WWDC全球开发者大会，iOS 26正式亮相，这是苹果史上最大规模的OS更新。 看到iOS 26的控制中心，有网友表示，这真的不是在致敬安卓么？为什么我总感觉卓里卓气的。 还有博主列出了iOS 26和国产定制系统的对比截图，在控制中心界面，iOS 26的设计和澎湃OS、ColorOS、鸿蒙NEXT、OriginOS等系统的布局非常接近。