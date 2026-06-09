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AI日报：Kimi Code开源编码代理升级；苹果正面回应 iOS 27 AI 争议；蚂蚁打通全球智能体支付新链路

2026-06-09 15:54 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、不玩“套壳”游戏！苹果正面回应 iOS 27 AI 争议：Apple Foundation Models 系纯正自研

苹果在iOS 27发布后，针对外界关于其AI系统Apple Foundation Models（AFM）是否为Google Gemini的质疑进行了明确回应。苹果强调AFM是完全自主开发的技术体系，核心架构、代码逻辑和数据体系均由苹果团队构建，同时展示了AFM的层级架构及端云协同能力。

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【AiBase提要:】

🍎 Apple Foundation Models 是苹果自主研发的AI系统，与Google Gemini无直接关联。

⚙️ AFM 分为端侧模型和云端模型，分别处理本地和高负载任务，确保性能优化。

🔒 苹果在云端部署中保持隐私安全标准，确保用户数据不受第三方影响。

2、Kimi Code开源编码代理重大升级：CLI一键安装+视频上下文支持

Kimi Code开源编码代理近日迎来重要版本升级，进一步提升了易用性和功能扩展性。本次升级的核心亮点包括极简安装体验、视频上下文能力和平台兼容性提升，为开发者提供了更高效、智能的编码助手解决方案。

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【AiBase提要:】

💻 极简安装体验：支持一行CLI命令安装，零配置即可快速启动。

🎥 视频上下文能力：用户可直接拖入视频作为编码参考，支持多种场景。

🔌 平台兼容性提升：支持ACP协议，并兼容JetBrains、Zed等多款主流编辑器/IDE。

3、蚂蚁集团发布 AMP 协议，打通全球智能体支付新链路

蚂蚁集团发布 AMP 协议，旨在为智能体商业铺设可信、高效的全球化支付底座，解决跨市场支付难题并提升交易安全性。

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【AiBase提要:】

🤖 智能体成为搜索、决策与购物的新入口，支付环节的便捷性与安全性成为关键问题。

🌐 AMP 协议通过统一接入层，实现“一次构建，全球运营”，解决跨市场支付难题。

🔒 AgentSafePay 保障体系为智能体交易提供资金安全兜底服务，清除安全顾虑。

4、谷歌 AI 服务加码：Google AI Plus 大幅降价并升级存储空间

谷歌通过降低 Google AI Plus 的订阅价格和提升云存储空间，进一步增强了其在 AI 订阅市场的竞争力。此举不仅提升了性价比，也反映了谷歌整合 AI 功能与云存储需求的战略意图。

【AiBase提要:】

💰 Google AI Plus 订阅价格从 7.99 美元降至 4.99 美元，降幅近四成。

💾 云存储空间从原有规格翻倍至 400GB，提升整体性价比。

🌐 谷歌通过价格调整和配置升级，强化其在个人办公及存储服务领域的竞争力。

5、微软开源项目突遭黑客入侵，多款AI开发工具被植入密码窃取软件

微软的多个开源项目在GitHub上被黑客入侵，恶意代码被注入以窃取用户密码，引发安全担忧。黑客通过软件供应链攻击，针对AI开发工具实施精准打击，微软已紧急下线相关仓库进行排查。

【AiBase提要:】

🔥 微软开源项目遭黑客入侵，恶意代码被植入以窃取用户密码。

🛡️ 黑客通过软件供应链攻击，针对AI开发工具实施精准打击。

🚨 微软紧急下线多个仓库，部分已恢复，但仍有风险存在。

6、滴滴首批接入微信AI生态，核心网约车服务全面融入微信AI Agent

微信正式向开发者开放AI生态接入能力，滴滴作为首批合作伙伴已全面接入该生态，其核心网约车服务正式融入微信AI Agent。这一合作使得用户可以通过自然语言交互直接调用滴滴的出行服务，实现无缝体验。

【AiBase提要:】

🚗 滴滴核心网约车服务全面接入微信AI Agent，实现自然语言交互。

💡 微信AI Agent可理解复杂意图并推荐最优车型，提升用户体验。

🌐 微信AI生态的开放将加速多模态应用落地，推动全场景智能互联演进。

7、AI 战略再提速：阿里巴巴整合组织架构，成立 Token Foundry 事业部

阿里巴巴通过组织架构调整，加速 AI 战略布局，成立 Token Foundry 事业部并推动 AI 技术与商业化的深度融合，展现出强大的技术实力和市场潜力。

【AiBase提要:】

🚀 阿里巴巴成立 Token Foundry 事业部，整合通义大模型与 AI 业务线，强化模型与应用场景的协同。

🧠 周靖人牵头成立 AI 未来研究院，专注前沿技术原始创新与突破。

💰 阿里 AI 业务已进入商业化回报周期，AI 相关产品收入连续十一个季度三位数增长。

8、架构平级外卖闪购!美团重组AI一级部门，大模型加速渗透本地生活To B赛道

美团宣布成立AI Transformation部门，标志着其在AI变革与To B产业落地上的战略布局升级。该部门由牧遥领导，与外卖、闪购等核心事业部平级，体现了美团对AI技术全面渗透本地商业场景的迫切需求，以及从“降本增效”走向“技术驱动增长”的战略拐点。

【AiBase提要:】

🚀 美团成立AI Transformation部门，聚焦AI to B业务及内部AI深度变革。

💼 牧遥担任该部门负责人，直接向美团核心本地商业CEO汇报。

📈 美团通过新部门加速大模型渗透本地生活To B赛道，展现技术驱动增长的战略意图。

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