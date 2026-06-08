AI日报：微信开放平台发布AI生态接入指引；月之暗面再融资20亿美元；ChatGPT紧急上线封锁模式

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1、微信开放平台发布AI生态接入指引，小程序可支持微信AI直接调用

微信开放平台发布《关于开发者接入微信AI生态的指引》，为小程序开发者提供便捷接入微信AI生态的能力，标志着微信加速构建智能交互生态。

【AiBase提要:】 🤖 微信开放平台发布AI生态接入指引，助力小程序开发者便捷接入微信AI生态。 🔄 提供两种接入模式，满足不同规模团队的开发需求，自动模式和开发模式可同时开启。 🔍 目前功能处于内测阶段，未接入的小程序将无法被微信AI调用。

2、高德发布全球首个3D原生城市世界模型ABot-Earth0.5，已开放内测

高德集团发布的全球首个3D原生城市世界模型ABot-Earth0.5，标志着空间智能技术在城市级三维重建领域的重大突破。该模型不仅覆盖全球190多个国家和地区，还具备高度自动化特征，极大提升了三维空间数据的生产效率。其输出的3DGS格式素材可无缝导入主流游戏与实时渲染引擎中，为无人驾驶、低空航线规划及数字孪生城市提供高精度的三维地理底座。目前，该模型已正式开放内测，并计划持续迭代以推动空间生成式AI的产业化落地进程。

【AiBase提要:】 🌍 全球首个3D原生城市世界模型ABot-Earth0.5发布，标志着空间智能技术的重大突破。 🔧 用户只需输入卫星图像或文字描述，系统可在10分钟内生成公里级3D城市场景。 🚀 ABot-Earth0.5输出的3DGS格式素材可无缝导入主流游戏与实时渲染引擎中进行交互式开发。

3、拒绝数据被偷！ChatGPT紧急上线“封锁模式”，宁可断网也要保安全

OpenAI推出的“封锁模式”新安全设置，旨在通过限制ChatGPT的联网能力来防范提示注入攻击，同时强调用户对安全选择的自主权。

【AiBase提要:】 🛡️封锁模式限制ChatGPT的实时联网功能，以降低敏感数据泄露风险。 🌐该模式仅允许访问缓存内容，可能导致搜索结果不完整或过时。 🔐OpenAI将安全选择权交还给用户，让用户权衡功能与风险。

4、反超美国！中国AI大模型周调用量创新高，包揽全球前四

文章指出，中国AI大模型在上周的周调用量达到14.19万亿Token，环比增长27.49%，连续六周超越美国。国产大模型霸榜前四，DeepSeek-V4-Flash、腾讯Hy3 preview和MiniMaxM3表现突出，而Claude系列模型则出现明显下滑。

【AiBase提要:】 🌍 中国AI大模型周调用量达14.19万亿Token，环比增长27.49%。 🚀 DeepSeek-V4-Flash、腾讯Hy3 preview和MiniMaxM3占据全球前三。 📉 美国Claude系列模型出货回落，周调用量大幅下降。

5、腾讯发布首个智能体行业应用LearnBuddy，打造专家同行的AI自主学习平台

腾讯发布首个智能体行业应用LearnBuddy，打造专家同行的AI自主学习平台，推动教育智能体从工具应用向知识资产沉淀演进。

【AiBase提要:】 🧠 LearnBuddy基于WorkBuddy同源技术底座，打造“师—生—机”三元协同的AI自主学习平台。 👩‍🏫 专家分身功能可基于教授公开论文、演讲内容等进行共创校准，形成具备专家方法论与决策逻辑的AI数字分身。 🌐 LearnBuddy已与企业微信、腾讯会议等产品深度连接，持续拓展教育行业智能体应用边界。

6、顾全全确认离职字节Seed团队，曾主导SeedFold与Seed2.0训练体系建设

顾全全确认离职字节跳动Seed团队，曾主导SeedFold与Seed2.0训练体系建设，引发外界对AI for Science（AI4S）创业热潮的关注。

【AiBase提要:】 🧬 顾全全主导研发了生物分子结构预测模型SeedFold，表现超过AlphaFold3。 🧠 转向大语言模型预训练，组建LLM优化与扩展团队，搭建高可扩展性预训练基础设施。 🚀 业内普遍认为其有望投身AI4S创业赛道，重点布局AI制药、蛋白质设计及药物发现平台。

7、月之暗面再度融资 20 亿美元，估值飙升至 300 亿

月之暗面通过新一轮融资计划，目标估值达到 300 亿美元，展现出其在人工智能领域的强劲发展势头。公司已进行三轮融资，资金将用于技术研发和市场拓展，进一步巩固其行业地位。

【AiBase提要:】 🌟 月之暗面寻求融资 20 亿美元，目标估值 300 亿美元，较去年底大幅上涨。 💰 这是该公司半年内的第三轮融资，显示出其在激烈市场竞争中的快速发展。 🚀 资金的注入将助力公司加快技术研发，提升市场占有率和品牌影响力。

8、苹果WWDC2026前瞻:库克卸任前谢幕秀，Siri将引入Google Gemini全面重构

苹果公司计划在WWDC2026上推出全新的AI战略，全面升级Siri并推出独立AI助手应用，以应对AI领域的激烈竞争。

【AiBase提要:】 🍎 苹果公司即将在WWDC2026上推出全新AI助手应用，与ChatGPT竞争。 🧠 全面升级Siri，引入生成式AI图像编辑功能。 🤝 苹果与Google深度合作，采用Gemini模型和Google Cloud基础设施替换原有技术方案。

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