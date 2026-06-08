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小米 17T 系列手机发布 售价2999 元起

2026-06-08 15:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:小米于今日正式推出17T系列手机，包含标准版与Pro版两款机型，起售价为2999元（暑期特惠价）。根据官方公布的信息，叠加国补后最低到手价仅为2549.15元。

性能方面，小米17T Pro搭载了采用3nm制程和全大核CPU架构的天玑9500旗舰芯片，配合立体环形冷泵散热系统。屏幕为一块全新的144Hz高刷屏，并通过了四重莱茵护眼认证。续航上，该机内置7000mAh的小米金沙江电池，支持100W有线秒充和50W无线秒充。

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在Pro版机型上，小米提供了黑色、星云紫、午夜蓝三种配色。该机采用6.83英寸旗舰大屏，拥有超窄四等边和超椭圆大R角设计，机身搭配四曲包裹式中框以及小型化金属DECO，表面为抛光拉丝工艺。

影像配置是Pro版的核心亮点。它搭载了徕卡光学专业三摄，包含徕卡Summilux光学镜组。主摄采用光影猎人950传感器，具备1/1.31英寸超大底和f/1.67大光圈。同时，该机还配备了5000万像素徕卡超长焦和1200万像素徕卡超广角镜头，支持5倍原生光学焦段、10倍光学级无损变焦以及4K60fps电影人像视频。此外，新机带来了“徕卡Live动态照片”功能，支持长焦拍摄，新增徕卡Live Moment水印，并提供实况拼贴玩法与三种实况运镜。

与此同时，小米还发布了17T标准版。该机型配备6.59英寸2D直屏，同样采用超窄边框设计，拥有三款全新配色。影像上继承了Pro版同款的徕卡5倍潜望长焦和徕卡Live动态照片功能。电池容量同样为7000mAh，核心处理器为天玑8500-Ultra芯片。

具体来看，小米17T标准版12GB+256GB版本原价3299元，暑期特惠价2999元，国补后为2549.15元;12GB+512GB版本原价3799元，特惠价3499元，国补后为2999元。Pro版本方面，12GB+256GB版原价4299元，特惠价3999元，国补后3499元;12GB+512GB版原价4799元，特惠价4499元，国补后3999元;最高配16GB+512GB版原价5099元，特惠价4799元，国补后4299元。

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