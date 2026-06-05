首页 > 原创 > 关键词  > Ideogram4.0最新资讯  > 正文

AI日报：阿里上线首个官方大模型NBA Chat； Ideogram4.0开源发布；OpenAI升级ChatGPT记忆系统

2026-06-05 15:52 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、Ideogram4.0开源发布:93亿参数打造最强文字生成AI，DesignArena全球第四

Ideogram4.0作为一款开源图像生成模型，凭借其强大的文字生成能力和设计可控性，成为海报制作、品牌营销和视觉内容创作领域的新选择。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Ideogram4.0采用单流架构，提升文本与视觉内容协同生成能力。

🖋️ 强化文字渲染能力，解决传统文生图模型文字错乱问题。

🖼️ 引入边界框数据，增强版式控制能力，实现更精准的布局控制。

详情链接:https://github.com/ideogram-oss/ideogram4

2、OpenAI 升级 ChatGPT 记忆系统：算力降至 1/5，瞄准过时与错误两大痛点

OpenAI 对 ChatGPT 的记忆功能进行了重大架构升级，推出了基于 Dreaming V3 机制的新系统。该系统解决了记忆过时和准确性不足的问题，并大幅提升了系统扩展能力。同时，算力消耗降低至原来的五分之一，使免费用户也能享受这一功能。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 新版 ChatGPT 记忆系统基于 Dreaming V3 机制，解决记忆过时和准确性问题。

🔄 系统可自动更新用户个人资料，并以摘要形式展示重要生活细节与偏好。

⚡ 算力消耗降低至五分之一，使免费用户也能享受先进记忆功能。

3、腾讯文档行业首发「人机双写」原生接入WorkBuddy构建AI原生编辑器

腾讯文档在2026腾讯云AI产业应用大会上宣布全面升级，推出行业首创的「人机双写」能力，标志着其从传统编辑工具进化为人与AI协作的新一代内容平台。该功能结合自研高性能编辑引擎与专业Skill，实现用户与AI实时同屏协作，并支持复杂数据处理和可视化图表生成。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 腾讯文档发布「人机双写」能力，实现人与AI协同工作。

📊 AI可进行文字填充、数据清洗及图表生成等操作。

🚀 腾讯文档作为核心组件深度内嵌至WorkBuddy中，推动执行式AI发展。

4、xAI发布Grok Imagine Video1.5:一张图片秒变视频，直面Google Veo竞争

xAI正式发布Grok Imagine Video1.5预览版，该模型能够将静态图片转换为短视频，并支持最高720p分辨率输出。用户只需上传一张图片并提供文本提示，即可生成动态效果。目前，该产品已通过API开放预览，开发者可快速接入。这标志着xAI在AI视频生成领域的进一步拓展。

image.png

【AiBase提要:】

🔥 将静态图片转换为短视频，支持最高720p分辨率输出。

💡 用户通过文本提示描述镜头运动、画面节奏和氛围，生成自然流畅的动态效果。

🚀 开发者可通过API快速接入，加速视频生成能力向开发者生态开放。

5、拍照识别野生蘑菇遭“误判”?豆包紧急回应:AI识别仅供参考，切勿盲目食用

豆包AI在识别野生蘑菇时虽给出错误信息，但同时提供了多条高风险预警，提醒用户不要食用。专家指出，AI识别技术仍处于发展阶段，需谨慎对待。

【AiBase提要:】

🍄 AI识别结果仅供参考，不可盲目食用野生蘑菇。

⚠️ 系统已发出高风险预警，提醒用户注意安全。

🔍 专家建议多方求证，确保生命安全与健康。

6、知乎Q1 靠“省钱”扭亏为盈：营收连降三年，AI漫剧能否扛起增收大旗？

知乎Q1财报显示营收下滑但实现扭亏为盈，AI短剧和漫剧成为核心增长点，但行业竞争激烈，知乎盈利依赖成本控制。

【AiBase提要:】

💰知乎Q1营收下滑但实现扭亏为盈

📺AI短剧和漫剧成为核心增长点

📉行业竞争激烈，知乎盈利依赖成本控制

7、腾讯云ADP4.0发布：Claw模式让Agent一句话生成、一键入系统

腾讯云ADP4.0版本发布，新增Claw模式，提升企业Agent构建效率，并通过多种方式打通企业系统与工具，同时强化安全治理能力，助力Agent规模化落地。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 新增Claw模式，支持复杂任务的Agent构建与运行

🌐 通过Connector、Skills等打通企业系统与工具

🔒 强化安全治理，覆盖Agent全生命周期

8、NBA中国携手阿里巴巴上线首个官方大模型“NBA Chat”

NBA中国与阿里巴巴合作推出的首个官方大模型“NBA Chat”正式上线，为体育赛事数字化转型注入新动力。该模型基于阿里千问大模型开发，深度融合了NBA比赛历史数据与球员深度分析等多维专业信息，为球迷提供全方位的智能篮球问答服务。此次合作不仅体现了NBA在数字化球迷互动领域的战略动作，也展示了国产大模型在垂直场景中的高效交付能力，预示着体育消费生态正加速走向智能化重塑。

【AiBase提要:】

🏀 NBA中国与阿里巴巴合作推出首个官方大模型“NBA Chat”，提升球迷互动体验。

🧠 该模型基于阿里千问大模型，融合了NBA比赛历史数据与球员分析信息。

🌐 此次合作展示了国产大模型在体育领域的高效应用能力，推动体育消费生态智能化重塑。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 男子用AI写歌月入十几万：40秒就能生成一首歌

    近日，浙江杭州一名从业者借助AI音乐创作工具实现可观收益。该创作者只需上传一张图片，耗时40秒便能生成一首完整曲目，工具可驾驭各类曲风，生成作品的人声、唱腔还原度贴近真人演唱，普通听众很难区分演唱者是AI还是真人。 依托低成本批量制作AI歌曲，投放到音乐、短视频平台变现，月收入可达十几万元，AI生成音乐也逐渐在各大内容平台收获流量。 同时他提醒大

    ​AI音乐 ​声音克隆 ​反诈

  • AI日报：Claude Opus 4.8上线；小红书PC端上线AI搜索助手点点；阶跃星辰开源Step 3.7 Flash 大模型

    今日AI领域亮点：Anthropic发布Claude Opus 4.8，性能提升且价格大降；小红书PC端上线AI搜索助手“点点”，基于真实笔记提供对话式交互；阶跃星辰开源Step 3.7 Flash模型，专注智能体生产化；拼多多加强AI治理，打击涉考作弊工具；Grok Build 0.2.7更新，新增多代理共享终端；小米宣布MiMo旧版模型2026年6月下线；阿里云百炼全面CLI化并开源；腾讯混元推出Hy-Memory智能记忆插件，提升记忆密度与效率。

    ​AI日报 ​Claude ​Opus

  • 逗哥配音618狂欢盛典火热开启：AI配音神器限时钜惠，让文字转语音更懂情感

    抖音配音作为国内领先AI配音平台，凭借超千款发音人、多方言及影视解说等场景覆盖，提供真人级情感表达与细节调节功能，大幅降低创作成本。618期间推出“狂欢盛典”活动，用户续费半年或一年会员可获额外时长、逗币翻倍及抽免单等福利，助力创作者高效产出爆款内容。

    ​AI配音 ​文字转语音 ​短视频创作

  • 跻身全球第一梯队！京东开源JoyAI-Echo框架：解决长视频生成三大难题

    今日，京东宣布推出JoyAI-Echo长音视频生成框架，号称解决行业长期头疼的长视频生成三大难题：角色易崩、声音乱变、生成缓慢。 目前，JoyAI-Echo代码与权重已全部开源，项目页和GitHub代码仓库均已上线，开发者和创作者可进行体验和二次开发。 京东表示，JoyAI-Echo的推出，标志着京东在长视频生成领域实现重大突破，进入全球第一梯队。 据了解，JoyAI-Echo内置跨模态音视频�

    ​京东 ​AI视频生成 ​JoyAI-Echo

  • 腾讯云ADP4.0发布：推出Claw模式，助力企业Agent规模化落地

    腾讯云在2026年AI产业应用大会上发布智能体开发平台ADP 4.0，升级为企业级AgentOps平台。新版本新增支持Agentic Loop的Claw模式，通过Connector、Skills、知识库、MCP和Agent Portal，打通企业级Agent构建、连接、分发到治理的全生命周期。Claw模式可处理复杂长链路任务，支持自然语言描述需求、自动生成提示词和配置工作流。平台还强化了安全治理，包括权限管理、Skills全生命周期管控和Agent观测能力，并与ISV伙伴共建垂直行业Agent，推动规模化落地。

    ​腾讯云 ​ADP ​AgentOps

  • 率先支持 AMD EXPO™ ULL | Origin Code部分Vortex DDR5内存套装正式兼容新一代超频规范

    Origin Code宣布旗下部分Vortex DDR5内存套装已正式支持AMD最新EXPO™ ULL规范，成为业内首批支持该技术的品牌之一。该规范优化了DDR5内存超频配置，在兼容性、训练机制及高频扩展能力上全面提升。目前已有48GB（6000CL26/6200CL28）及96GB（6000CL26）等多款配置完成优化适配。此外，Origin Code将在COMPUTEX 2026现场展示基于新规范的高频DDR5配置，并首次公开与Futuremach联合打造的全新开放式机箱。

    ​Origin ​Code ​Vortex

  • 全球AI大模型周调用量五连涨 DeepSeek-V4-Flash登顶

    根据OpenRouter最新数据测算，上周（5月18日至5月24日），全球AI大模型总调用量达28.9万亿Token，较此前一周增长7.4%，连续五周上涨，大模型调用需求仍在持续释放。 在主要上榜模型中，中国AI大模型周调用量达9.223万亿Token，环比增长19.89%；同期美国AI大模型周调用量为4.93万亿Token，环比增长16.27%。中国大模型周调用量已连续四周超过美国，稳居全球首位，表明中国模型正更深入

    ​AI大模型 ​调用量 ​DeepSeek

  • 腾讯发布CodeBuddy Security，用AI Agent实现更高效的代码审计

    腾讯云在2026 AI产业应用大会上发布CodeBuddy+ Security，结合自研AI深度审计引擎与静态分析工具Xcheck，解决AI时代漏洞激增及传统代码审计瓶颈。该产品采用“双引擎协同+工程化约束”策略，通过AI引擎专攻深层逻辑漏洞，Xcheck处理已知特征漏洞，并引入独立二次校验和PoC验证，确保漏洞真实可修复。目前已在NVIDIA、Google等主流项目中发现并协助修复多个有效漏洞，并逐步接入腾讯内部发布流水线，面向企业开放试用。

    ​代码安全 ​AI审计 ​漏洞挖掘

  • 字节跳动AI Agent平台扣子Coze上线3.0版本：支持Openclaw、Claude Code一键接入

    字節跳動旗下AI開發平台扣子（Coze）發布3.0版本，實現手機、電腦及網頁全端更新。新版基於AI團隊協作架構，支援Agent創建、接入與調度，並可將任務放入項目空間拆解分配。用戶能自定義Agent團隊，接入本地工具如Claude Code、Codex CLI等，或使用雲端Agent長期在線協作。扣子3.0還提供行業技能包、職業模板及項目空間功能，支援多Agent分工協作，深化編程與視頻項目處理能力，實現多端協同工作體驗。

    ​扣子3.0 ​字节跳动AI ​Agent协作

  • 从“+AI”到“AI+”：天禧AI 4.0加持，联想AI主机领衔L3级终端震撼登场

    2026年5月19日，联想在北京首钢园举办“天禧AI一体多端全场景新品超能之夜”，发布天禧AI 4.0及多款新品。天禧AI 4.0实现从“+AI”到“AI+”的跃迁，成为用户专属超能搭档。联想AI主机P7、Mini，YOGA Air 14 Ultra，拯救者Y7000X游戏本、Y900 AI平板、Y70新手机，及moto razr fold大折叠等新品重磅发布。联想参与国家标准制定，10款产品符合L3级智能化要求。品牌大使张凌赫出席，联想开启“苍穹计划”，提供1万亿Token算力和1000万激励基金，繁荣天禧生态。

    ​联想天禧AI ​AI新品发布会 ​AI终端分级

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM