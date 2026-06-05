AI日报：阿里上线首个官方大模型NBA Chat； Ideogram4.0开源发布；OpenAI升级ChatGPT记忆系统

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1、Ideogram4.0开源发布:93亿参数打造最强文字生成AI，DesignArena全球第四

Ideogram4.0作为一款开源图像生成模型，凭借其强大的文字生成能力和设计可控性，成为海报制作、品牌营销和视觉内容创作领域的新选择。

【AiBase提要:】 🧠 Ideogram4.0采用单流架构，提升文本与视觉内容协同生成能力。 🖋️ 强化文字渲染能力，解决传统文生图模型文字错乱问题。 🖼️ 引入边界框数据，增强版式控制能力，实现更精准的布局控制。 详情链接:https://github.com/ideogram-oss/ideogram4

2、OpenAI 升级 ChatGPT 记忆系统：算力降至 1/5，瞄准过时与错误两大痛点

OpenAI 对 ChatGPT 的记忆功能进行了重大架构升级，推出了基于 Dreaming V3 机制的新系统。该系统解决了记忆过时和准确性不足的问题，并大幅提升了系统扩展能力。同时，算力消耗降低至原来的五分之一，使免费用户也能享受这一功能。

【AiBase提要:】 🧠 新版 ChatGPT 记忆系统基于 Dreaming V3 机制，解决记忆过时和准确性问题。 🔄 系统可自动更新用户个人资料，并以摘要形式展示重要生活细节与偏好。 ⚡ 算力消耗降低至五分之一，使免费用户也能享受先进记忆功能。

3、腾讯文档行业首发「人机双写」原生接入WorkBuddy构建AI原生编辑器

腾讯文档在2026腾讯云AI产业应用大会上宣布全面升级，推出行业首创的「人机双写」能力，标志着其从传统编辑工具进化为人与AI协作的新一代内容平台。该功能结合自研高性能编辑引擎与专业Skill，实现用户与AI实时同屏协作，并支持复杂数据处理和可视化图表生成。

【AiBase提要:】 ✨ 腾讯文档发布「人机双写」能力，实现人与AI协同工作。 📊 AI可进行文字填充、数据清洗及图表生成等操作。 🚀 腾讯文档作为核心组件深度内嵌至WorkBuddy中，推动执行式AI发展。

4、xAI发布Grok Imagine Video1.5:一张图片秒变视频，直面Google Veo竞争

xAI正式发布Grok Imagine Video1.5预览版，该模型能够将静态图片转换为短视频，并支持最高720p分辨率输出。用户只需上传一张图片并提供文本提示，即可生成动态效果。目前，该产品已通过API开放预览，开发者可快速接入。这标志着xAI在AI视频生成领域的进一步拓展。

【AiBase提要:】 🔥 将静态图片转换为短视频，支持最高720p分辨率输出。 💡 用户通过文本提示描述镜头运动、画面节奏和氛围，生成自然流畅的动态效果。 🚀 开发者可通过API快速接入，加速视频生成能力向开发者生态开放。

5、拍照识别野生蘑菇遭“误判”?豆包紧急回应:AI识别仅供参考，切勿盲目食用

豆包AI在识别野生蘑菇时虽给出错误信息，但同时提供了多条高风险预警，提醒用户不要食用。专家指出，AI识别技术仍处于发展阶段，需谨慎对待。

【AiBase提要:】 🍄 AI识别结果仅供参考，不可盲目食用野生蘑菇。 ⚠️ 系统已发出高风险预警，提醒用户注意安全。 🔍 专家建议多方求证，确保生命安全与健康。

6、知乎Q1 靠“省钱”扭亏为盈：营收连降三年，AI漫剧能否扛起增收大旗？

知乎Q1财报显示营收下滑但实现扭亏为盈，AI短剧和漫剧成为核心增长点，但行业竞争激烈，知乎盈利依赖成本控制。

【AiBase提要:】 💰知乎Q1营收下滑但实现扭亏为盈 📺AI短剧和漫剧成为核心增长点 📉行业竞争激烈，知乎盈利依赖成本控制

7、腾讯云ADP4.0发布：Claw模式让Agent一句话生成、一键入系统

腾讯云ADP4.0版本发布，新增Claw模式，提升企业Agent构建效率，并通过多种方式打通企业系统与工具，同时强化安全治理能力，助力Agent规模化落地。

【AiBase提要:】 🧠 新增Claw模式，支持复杂任务的Agent构建与运行 🌐 通过Connector、Skills等打通企业系统与工具 🔒 强化安全治理，覆盖Agent全生命周期

8、NBA中国携手阿里巴巴上线首个官方大模型“NBA Chat”

NBA中国与阿里巴巴合作推出的首个官方大模型“NBA Chat”正式上线，为体育赛事数字化转型注入新动力。该模型基于阿里千问大模型开发，深度融合了NBA比赛历史数据与球员深度分析等多维专业信息，为球迷提供全方位的智能篮球问答服务。此次合作不仅体现了NBA在数字化球迷互动领域的战略动作，也展示了国产大模型在垂直场景中的高效交付能力，预示着体育消费生态正加速走向智能化重塑。

【AiBase提要:】 🏀 NBA中国与阿里巴巴合作推出首个官方大模型“NBA Chat”，提升球迷互动体验。 🧠 该模型基于阿里千问大模型，融合了NBA比赛历史数据与球员分析信息。 🌐 此次合作展示了国产大模型在体育领域的高效应用能力，推动体育消费生态智能化重塑。

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