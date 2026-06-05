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小米17T Pro官宣搭载天玑9500处理器 将于6月8日发布

2026-06-05 10:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:小米官方今天确认了即将发布的17T Pro国行版的核心芯片配置，新机将搭载联发科天玑9500旗舰芯片，与此前海外版公布的规格保持一致。发布会定在6月8日，届时小米17T小米17T Pro将同时亮相。

天玑9500基于台积电N3P3纳米工艺制造，采用1颗主频4.21GHz的C1-Ultra超大核、3颗3.0GHz的C1大核和4颗2.0GHz的C2小核构成的全大核架构。小米方面给出的数据显示，对比上一代，这颗芯片的GPU性能提升了33%，功耗降低了42%，而光线追踪渲染性能的提升幅度则达到199%，游戏场景下的表现预计会有明显进步。

小米17T Pro官宣搭载天玑9500：光追渲染性能提升199%

除了核心芯片，小米17T Pro的其他硬件规格也一并明晰。该机正面采用一块6.83英寸的1.5K分辨率144Hz OLED直屏，内置7000毫安时电池，支持100瓦有线快充与50瓦无线快充。后置影像系统为徕卡三摄组合，这也是国行市场首款搭载徕卡影像的天玑平台旗舰机型。具体规格包括一枚5000万像素的光影猎人950主摄，传感器尺寸为1/1.31英寸，以及一枚1200万像素副摄和一枚5000万像素的5倍长焦镜头。

同系列的小米17T同样采用天玑加徕卡的组合，但定位稍低。它配备6.59英寸1.5K分辨率120Hz OLED直屏，搭载天玑8500Ultra处理器，内置6500毫安时电池并支持67瓦有线快充。后置三摄由5000万像素光影猎人800主摄、1200万像素副摄和5000万像素5倍长焦组成，同样具备徕卡影像系统。从这套配置来看，小米正在将徕卡影调从天玑平台进一步铺开。

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