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苹果iPhone18 Pro Max配色上热搜 ：或将拥有浅蓝、深红新配色

2026-06-05 10:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:iPhone18Pro Max的机身框架近日被提前曝光，苹果为这款旗舰机型打造的全新配色方案也随之浮出水面。上一代产品中的热门配色星宇橙被取消，量产版本将固定为四款颜色，分别是哑光黑、磨砂银、雾面浅蓝以及深樱桃红

其中，深樱桃红被定位为接替星宇橙的年度旗舰色。这并非高饱和度的亮红，而是一种低饱和度的暗调红色，其中糅合了细微的紫色与棕色质感。钛金属中框与玻璃后盖采用了同色处理，用以改善前代产品中框与后盖异色的问题。在强光下，机身会泛出珠光质感，而暗光环境下则更接近暗酒咖色。另一款新增配色是雾面浅蓝，融入了灰调的莫兰迪风格，整体色调柔和清爽，显然意在吸引年轻消费群体。

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硬件方面，这款机型继续配备6.9英寸OLED屏幕，不过灵动岛的尺寸将缩小35%，部分Face ID元器件被集成到屏下，使得整机屏占比提升至95%。屏幕峰值亮度达到2300尼特，并支持全时段常驻的AOD息屏显示。后置三摄模组延续了方正布局，镜头传感器排列有所微调。

机身厚度为8.8毫米，裸机重量243克，中框弧度得到了优化，用以提升握持手感。续航方面同样进行了升级，Pro Max内置了超过5000毫安时的大容量电池，配合新一代能效优化芯片，日常续航表现预计会比上一代提升约15%。

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