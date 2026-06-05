华为nova 16系列今日首销：售价2999元起

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:华为nova16系列在今天上午10点08分正式启动全平台首销，三款机型同步开售。

性能层面，三款机型统一搭载了4纳米制程的麒麟9010S旗舰芯片，并配备了全新的散热系统。系统方面预装鸿蒙6.1，支持超级终端、北斗卫星消息、Wi-Fi7以及星闪连接。

整个系列在外观上提供了晴空蓝、幻彩贝母、天际白和星空黑四种配色，机身背部采用海浪纹理设计，镜头模组则是辨识度较高的耀目双星后置排列。

电池和充电规格是全系标配7000毫安时的巨鲸硅碳电池，搭配100瓦Turbo有线快充，这也是nova系列有史以来容量最大的电池配置。屏幕则根据型号有所区分，标准版采用6.68英寸1.5K直屏，支持120赫兹刷新率和5500尼特的峰值亮度。Pro与Ultra版本则升级为6.84英寸LTPO自适应高刷屏，峰值亮度可达6000尼特，表面覆盖第二代昆仑玻璃。

影像部分是此次系列的核心亮点之一。标准版配备了5000万像素RYYB潜望长焦与红枫原色镜头。Pro和Ultra版本则首发了2亿像素RYYB大底主摄，同时搭配5000万像素潜望长焦和超广角镜头。前置方面，全系升级为5000万像素红枫自拍镜头，并内置AI修图引擎，支持3D动态照片和实况拼图等功能。

售价方面，其中标准版12GB加256GB的配置定价2999元起，nova16、nova16Pro和nova16Ultra覆盖了从2999元到5799元的价格区间。

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