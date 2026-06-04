首页 > 原创 > 关键词  > AI购物助手最新资讯  > 正文

AI日报：快手App上线AI购物助手；Kimi Work开启内测；微信互联多厂商推A2A助手

2026-06-04 16:11 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、快手App上线“AI购物助手” 补齐货架电商智能导购短板

快手App上线AI购物助手，补齐货架电商智能导购短板，提升用户购物体验和决策效率。

【AiBase提要:】

🛒 快手App推出AI购物助手，提供独立入口，提升购物体验。

📊 AI购物助手能分析商品评价并进行竞品对比，提高选型效率。

🔄 行业加速向智能推荐转型，快手需进一步完善交易闭环。

2、知识工作者喜提通用本地Agent！月之暗面正式开启 Kimi Work 内测

月之暗面推出的 Kimi Work 作为一款本地 Agent 工具，为知识工作者提供了高效的任务处理能力，通过多智能体协作和本地化功能，显著提升了生产力。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Kimi Work 是一款面向知识工作者的通用型本地 Agent 产品，能够执行复杂任务并支持多智能体协作。

💻 它具备强大的本地 Agent 基础设施能力，可运行定时任务并支持各种操作技能的安装与调用。

📊 新产品全面继承在线版 Kimi Agent 的优势，并深度集成垂直行业数据库和浏览器解决方案，扩展了本地 AI 协同的边界。

3、手机AI能直接调动微信了!微信互联多厂商推A2A助手，操作链路迎变革

微信与华为、小米、荣耀、OPPO等手机厂商深度合作，推出基于A2A协作机制的助手能力，将高频沟通服务融入手机原生系统，提升操作效率并保障用户数据安全。

【AiBase提要:】

📱 微信与多家手机厂商合作，推出基于A2A协作机制的助手能力。

🔒 采用双重授权机制，保障用户数据安全与隐私。

🚀 推动AI大模型时代的智能体生态从“孤岛互联”走向“端云协同”。

4、豆包宣布计划推出付费专业版:提供六大垂直生产力服务，澄清“降质促费”传闻

豆包宣布计划推出付费专业版，提供六大垂直生产力服务，并澄清了关于“降质促费”的不实传闻。

【AiBase提要:】

🧠 豆包专业版将提供六大垂直生产力服务，包括软件开发、数据分析等。

💰 豆包采用“双轨并行”策略，基础功能免费，专业版提供一定额度的免费使用。

🚫 豆包澄清“降质促费”传闻，表示该说法完全不实。

5、亚马逊App上线搜索框AI生成图片功能，深化视觉搜索布局

亚马逊在其购物应用中推出了AI生成图片功能，以增强用户的视觉搜索体验，并进一步深化其在零售领域的AI战略。然而，这一创新也引发了关于生成式AI在电商领域应用的争议和质疑。

image.png

【AiBase提要:】

🛒 亚马逊在购物应用中推出AI生成图片功能，帮助用户通过视觉搜索找到商品。

🤖 该功能是亚马逊AI战略的一部分，旨在提升购物体验和交互方式。

⚠️ 生成式AI图片可能引发消费者对库存的误解，其实际转化价值仍需验证。

6、中兴通讯与腾讯达成战略合作，AI云电脑将搭载原生Work Buddy

中兴通讯与腾讯的战略合作标志着AI终端布局的重要进展，同时推动大模型应用向更细分场景延伸。

【AiBase提要:】

🚀 中兴通讯与腾讯达成深度战略合作，推出搭载腾讯原生AI助手Work Buddy的全新AI云电脑产品。

💼 通过“软硬一体化”深度融合，提升云电脑的智能办公与多模态交互能力。

📈 市场对双方联合拓展AI应用生态表现出强烈信心，中兴通讯AH股双双走高。

7、16GB 内存直接跑 12B 多模态！谷歌 AI Edge Gallery 登陆 Mac，端侧 AI 再迎生产力爆发

谷歌AI Edge Gallery登陆Mac平台，为用户提供本地离线运行生成式大模型的能力，同时推出配套的语音效率工具，提升生产力和数据隐私保护。

image.png

【AiBase提要:】

🍎 谷歌AI Edge Gallery登陆Mac，提供本地离线运行生成式大模型的解决方案。

🧠 专注于谷歌自家模型生态，首批提供5款优化模型，包括Gemma-4-12B-it等。

🎙️ 配套推出Google AI Edge Eloquent工具，实现离线语音听写与文本润色功能。

8、首发185Hz刷新率！红魔游戏平板5 Pro正式入网，深度集成豆包大模型

红魔游戏平板5 Pro凭借185Hz超高刷新率、高通骁龙8Elite Gen5处理器以及深度集成的豆包大模型，重新定义了电竞平板的性能天花板，同时在续航和散热方面也进行了全面升级。

image.png

【AiBase提要:】

🎮 首发185Hz超高刷新率，优化手游跟手表现与画面流畅度。

🧠 深度集成豆包大模型，提供游戏攻略查询、对局数据分析等AI功能。

⚡ 配备80W快充与旁路充电技术，有效规避边玩边充的过热问题。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 教你如何用AI对话问题挖掘，输入核心关键词，智能推荐热门提问词

    2026年，AI已普及但存在“围城现象”：外人觉得AI万能，内行人却因Prompt无法击中用户痛点而苦恼。文章指出，营销和内容创作的关键是挖掘用户真实搜索意图，而非凭“我觉得”闭门造车。AIBase平台的“AI对话问题挖掘”工具能解决三大难题：精准定位热门提问词、整合全平台数据打破信息孤岛、用热度指数辅助决策。通过该工具获取高价值提问词作为Prompt输入AI，可产出爆款内容，提升营销ROI。

    ​AI写作 ​Prompt技巧 ​爆文创作

  • 这个618，AI购物开始从愿景走向可用

    这届618大促，AI成了一种更具确定性的行业趋势。 5月18日，京东宣布今年的618将于5月30日正式开启，「AI将首次全场景、全产业融入这次大促」——不仅出现在用户的购物链路里，还渗透进物流、仓储、供应链等产业环节。 5月11日，千问与淘宝宣布全面打通。用户在千问APP里说一句「我想买个双肩包」，千问就会生成商品推荐，并支持比价和直接下单。 更早之前，字节跳动�

    ​618大促 ​AI电商 ​京东618

  • 别再把商业机密喂给AI了！「AI 隐私」助手开启内测招募，真正可用不可见

    文章指出，用户向AI输入薪资、体检报告等隐私数据时，默认会被后台用于训练，存在泄露风险。为此，清华团队推出“AI+隐私”全链路密态AI助手，通过密态计算技术实现数据“可用不可见”——用户在本地加密输入，AI在密文状态下推理，全程加密，即使服务器被攻击也无法窥探内容。该技术已应用于多个数亿元项目，性能损耗从1000倍降至3倍以内，现面向高隐私需求用户开放首批200位内测，并提供现金红包等奖励。

    ​AI隐私 ​数据安全 ​大模型训练

  • 快手15周年，程一笑谈AI时代竞争力：“经验”保质期缩短，业务认知才是竞争力

    快手成立15周年，CEO程一笑以“开放·进化”为主题演讲，强调AI时代组织需进化，业务竞争力取决于能否快速回归用户场景创造价值。AI不是替代人，而是创造新内容、新体验。快手坚持与用户站在一起，用新工具练就新境界。过去一年，快手经营效率提升，大模型领先，商业化突破，带动4860万就业机会。AI已全面渗透业务，如可灵AI收入超6.5亿元，推动内容生态和电商等场景创新。程一笑鼓励员工以AI为伙伴，创造过去无法实现的用户价值，开启下一个15年。

    ​快手15周年 ​AI时代组织进化 ​业务竞争力

  • 人本为心，端侧为根：骁龙人本AI定义智能新范式

    骁龙以端侧算力为基础，推动AI从云走向终端，从被动执行转向主动感知。通过第五代骁龙8至尊版和骁龙X2 Elite等平台，搭载Hexagon+ NPU，实现百亿参数大模型本地运行，性能提升37%，能效提升16%。其“懂你”理念依托多模态感知与行为学习，构建个人知识图谱，实现主动预判、即时响应与深度共情，覆盖手机、PC、XR、汽车等全场景。骁龙以克制的温度、精准的交互和隐私安全，重塑人机共生关系，让AI成为懂你、敬你、成你的温暖伙伴。

    ​端侧AI ​人本智能 ​骁龙

  • 右滑出AI！腾讯正内测微信AI助手：动动嘴就能完成各类操作

    腾讯正加速推进微信内嵌AI智能体的研发，目前已进入原型测试阶段。这款AI助手将以右滑入口的形式融入微信，有望重塑用户的日常使用体验。 按照规划，腾讯最快将于本月启动合规审批，通过后先小范围灰度测试，再逐步全量推广，正式上线时间取决于审批进度。 这款AI助手的核心优势在于深度联动微信小程序生态。用户在主界面右滑调出对话窗口，输入自然语言指令后�

    ​微信AI智能体 ​AI助手 ​微信更新

  • 让科技追随人：骁龙以人本AI重构智能时代相处新秩序

    智能时代到来，传统“人适应科技”的单向逻辑已过时，AI发展核心转向“科技追随人”。高通骁龙跳出算力内卷，率先确立以人为本的AI主张，通过端侧AI技术重塑人机共生关系。其第五代骁龙8至尊版搭载Hexagon+NPU，实现离线运行百亿参数大模型，全天候感知用户习惯，让设备主动适应人而非人迁就设备。未来，骁龙携手300余家生态伙伴，推动端侧智能体规模化落地，让“科技追随人”成为智能时代的长期答案。

    ​骁龙AI ​人本智能 ​端侧AI

  • 好空气 Ai调：奥克斯空气管家i9获L4级智能家电认证，AI空调领跑产业新赛道

    5月18日，由奥维云网主办的“AI智感·风启未来”2026中国暖通空调产业创新峰会在北京落幕。峰会汇聚美的、格力、奥克斯等数十家主流品牌，共探AI时代空调产业价值突围。奥维云网总裁郭梅德指出，家电市场已达9300亿峰值，行业进入存量竞争阶段，企业需“默契破卷”。AI空调正从“指令器”向“室内环境服务机器人”演进，经历响应器、学习器、预测器，最终走向共情器。峰会联合发布《AI智能空调白皮书》，提出五大趋势，强调大模型与智控结合，让空调具备模糊语义理解和情感陪伴能力。奥克斯获“AI智能空调中国销量第一”认证，其新品空气管家i9获L4级智能认证，开启“一键全托管”时代。

    ​暖通空调峰会 ​AI智能空调 ​存量博弈

  • 弃购率超70%，Upsello携手飞诺门阵押注电商AI导购

    Upsello与飞诺门阵科技成立合资公司，将独立站聊天框从“客服入口”转型为“销售入口”。其AI智能导购能识别用户购买意图，结合商品、订单、优惠等数据，主动完成推荐、挽单、跟进等动作，而非仅回答问题。实测显示，该方案可使AOV提升10%-15%，弃单挽回率5%-15%，响应时间低于5秒，并支持50多种语言。Upsello旨在让客服中心成为第二增长引擎，把对话窗口变成新的交易入口。

    ​Upsello ​独立站 ​AI销售

  • AI日报：Claude Opus 4.8上线；小红书PC端上线AI搜索助手点点；阶跃星辰开源Step 3.7 Flash 大模型

    今日AI领域亮点：Anthropic发布Claude Opus 4.8，性能提升且价格大降；小红书PC端上线AI搜索助手“点点”，基于真实笔记提供对话式交互；阶跃星辰开源Step 3.7 Flash模型，专注智能体生产化；拼多多加强AI治理，打击涉考作弊工具；Grok Build 0.2.7更新，新增多代理共享终端；小米宣布MiMo旧版模型2026年6月下线；阿里云百炼全面CLI化并开源；腾讯混元推出Hy-Memory智能记忆插件，提升记忆密度与效率。

    ​AI日报 ​Claude ​Opus

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM