AI日报：快手App上线AI购物助手；Kimi Work开启内测；微信互联多厂商推A2A助手

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1、快手App上线“AI购物助手” 补齐货架电商智能导购短板

快手App上线AI购物助手，补齐货架电商智能导购短板，提升用户购物体验和决策效率。

【AiBase提要:】 🛒 快手App推出AI购物助手，提供独立入口，提升购物体验。 📊 AI购物助手能分析商品评价并进行竞品对比，提高选型效率。 🔄 行业加速向智能推荐转型，快手需进一步完善交易闭环。

2、知识工作者喜提通用本地Agent！月之暗面正式开启 Kimi Work 内测

月之暗面推出的 Kimi Work 作为一款本地 Agent 工具，为知识工作者提供了高效的任务处理能力，通过多智能体协作和本地化功能，显著提升了生产力。

【AiBase提要:】 🧠 Kimi Work 是一款面向知识工作者的通用型本地 Agent 产品，能够执行复杂任务并支持多智能体协作。 💻 它具备强大的本地 Agent 基础设施能力，可运行定时任务并支持各种操作技能的安装与调用。 📊 新产品全面继承在线版 Kimi Agent 的优势，并深度集成垂直行业数据库和浏览器解决方案，扩展了本地 AI 协同的边界。

3、手机AI能直接调动微信了!微信互联多厂商推A2A助手，操作链路迎变革

微信与华为、小米、荣耀、OPPO等手机厂商深度合作，推出基于A2A协作机制的助手能力，将高频沟通服务融入手机原生系统，提升操作效率并保障用户数据安全。

【AiBase提要:】 📱 微信与多家手机厂商合作，推出基于A2A协作机制的助手能力。 🔒 采用双重授权机制，保障用户数据安全与隐私。 🚀 推动AI大模型时代的智能体生态从“孤岛互联”走向“端云协同”。

4、豆包宣布计划推出付费专业版:提供六大垂直生产力服务，澄清“降质促费”传闻

豆包宣布计划推出付费专业版，提供六大垂直生产力服务，并澄清了关于“降质促费”的不实传闻。

【AiBase提要:】 🧠 豆包专业版将提供六大垂直生产力服务，包括软件开发、数据分析等。 💰 豆包采用“双轨并行”策略，基础功能免费，专业版提供一定额度的免费使用。 🚫 豆包澄清“降质促费”传闻，表示该说法完全不实。

5、亚马逊App上线搜索框AI生成图片功能，深化视觉搜索布局

亚马逊在其购物应用中推出了AI生成图片功能，以增强用户的视觉搜索体验，并进一步深化其在零售领域的AI战略。然而，这一创新也引发了关于生成式AI在电商领域应用的争议和质疑。

【AiBase提要:】 🛒 亚马逊在购物应用中推出AI生成图片功能，帮助用户通过视觉搜索找到商品。 🤖 该功能是亚马逊AI战略的一部分，旨在提升购物体验和交互方式。 ⚠️ 生成式AI图片可能引发消费者对库存的误解，其实际转化价值仍需验证。

6、中兴通讯与腾讯达成战略合作，AI云电脑将搭载原生Work Buddy

中兴通讯与腾讯的战略合作标志着AI终端布局的重要进展，同时推动大模型应用向更细分场景延伸。

【AiBase提要:】 🚀 中兴通讯与腾讯达成深度战略合作，推出搭载腾讯原生AI助手Work Buddy的全新AI云电脑产品。 💼 通过“软硬一体化”深度融合，提升云电脑的智能办公与多模态交互能力。 📈 市场对双方联合拓展AI应用生态表现出强烈信心，中兴通讯AH股双双走高。

7、16GB 内存直接跑 12B 多模态！谷歌 AI Edge Gallery 登陆 Mac，端侧 AI 再迎生产力爆发

谷歌AI Edge Gallery登陆Mac平台，为用户提供本地离线运行生成式大模型的能力，同时推出配套的语音效率工具，提升生产力和数据隐私保护。

【AiBase提要:】 🍎 谷歌AI Edge Gallery登陆Mac，提供本地离线运行生成式大模型的解决方案。 🧠 专注于谷歌自家模型生态，首批提供5款优化模型，包括Gemma-4-12B-it等。 🎙️ 配套推出Google AI Edge Eloquent工具，实现离线语音听写与文本润色功能。

8、首发185Hz刷新率！红魔游戏平板5 Pro正式入网，深度集成豆包大模型

红魔游戏平板5 Pro凭借185Hz超高刷新率、高通骁龙8Elite Gen5处理器以及深度集成的豆包大模型，重新定义了电竞平板的性能天花板，同时在续航和散热方面也进行了全面升级。

【AiBase提要:】 🎮 首发185Hz超高刷新率，优化手游跟手表现与画面流畅度。 🧠 深度集成豆包大模型，提供游戏攻略查询、对局数据分析等AI功能。 ⚡ 配备80W快充与旁路充电技术，有效规避边玩边充的过热问题。

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