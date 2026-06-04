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SpaceX上市预计每股定价135美元 目标募集资金750亿美元

2026-06-04 09:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月4日 消息:SpaceX的上市进程进入了最后读秒阶段。当地时间6月3日，公司向美国证监会递交了关键申报文件，将IPO发行推介价敲定在每股135美元。

按照计划，此次将发售约5.556亿股股份，预计募集资金高达750亿美元。以这个价格测算，SpaceX的整体估值已逼近1.77万亿美元。新股将于6月11日正式启动发行，次日便在纳斯达克和纳斯达克德克萨斯交易所挂牌交易，证券代码为SPCX。

马斯克SpaceX、火箭、星舰、太空

随着定价落定，围绕埃隆·马斯克的财富测算也随之清晰。本次IPO完成后，马斯克将手握公司约84.4%的投票权，继续保持对企业的绝对掌控。根据彭博亿万富翁指数的核算，仅按135美元的发行价计算，马斯克的个人净资产就将达到9880亿美元，距离成为全球首位万亿美元富豪，几乎只差临门一脚。后续股价只需再上涨2.2%，触及138美元，这个历史性门槛就会被跨过。

从股权细节看，马斯克直接持有约51亿股SpaceX普通股，外加3.5亿份行权价低至8.39美元的股票期权，无疑是此次上市最大的受益方。此外，SpaceX在2026年2月已通过全股票形式，完成了对马斯克旗下AI公司xAI的全资收购。

本次上市还有一个特殊安排:SpaceX计划拿出最多30%的份额面向普通散户配售，这个比例是常规新股发行的三倍。外界分析普遍认为，此举意在依托马斯克庞大的粉丝群体，为上市初期的股价稳定提供支撑。整个上市进程自5月20日提交S-1招股书起，一直按着既定轨道推进，如今定价的明确，标志着这艘火箭即将真正驶向公开市场。

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