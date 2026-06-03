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AI日报：千问全面开放第三方Agent与Skill；字节开源统一框架 Bernini；OpenAI 推出 Sites 功能

2026-06-03 17:16 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、阿里千问全面开放第三方Agent与Skill，瑞幸、东航等首批接入测试

阿里千问全面开放第三方Agent与Skill，标志着其战略升级为‘超级 Agent’个人助手。企业可在千问APP中自定义人设、服务能力与边界，通过自然语言交互提升用户体验。瑞幸咖啡、东方航空等企业已进入测试并陆续上线，提供智能排队提醒、行程规划等服务。

【AiBase提要:】

🧠 阿里千问开放第三方Agent和Skill，企业可自定义品牌Agent。

💼 品牌Agent以自然语言交互为核心，提升用户体验。

✈️ 瑞幸、东航等企业已接入测试，提供智能服务。

2、先理解再动手！字节开源统一框架 Bernini，让 AI 视频编辑告别“碰运气”

文章介绍了字节跳动开源的 Bernini 框架，该框架通过“先理解、再生成”的协同机制，解决了传统视频生成与编辑中的画面失控、帧间闪烁等问题。Bernini 将工作流拆分为语义规划和视觉渲染两部分，提升了可控编辑的实用价值，并支持图片和视频作为视觉参考，大幅提高了创作的一致性。

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【AiBase提要:】

🧠 通过多模态大模型规划器深度解析输入素材，生成语义草图。

🎨 基于 Diffusion Transformer 的渲染器进行高质量视觉渲染。

🔄 引入 SA-3D RoPE 位置编码机制，解决多视觉片段串联难题。

3、零代码时代终结者！OpenAI 推出 Sites 功能，动动嘴想法就能秒变互动网站

OpenAI 推出的 Sites 功能通过 AI 技术将抽象创意转化为具象实体，为用户提供强大的生成能力和团队协作属性，彻底改变传统网页与应用开发方式。

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【AiBase提要:】

Sites 是一个能将抽象创意瞬间转化为具象实体的底层平台。

用户可以通过专属 URL 链接分享生成的交互式托管网站或应用程序。

这一功能标志着 AI 正在向能够直接构建、托管和交付软件基础设施的‘全能创作者’角色转变。

4、拒绝空间焦虑！微软 Win11 隐藏 AI 卸载选项，一键释放超 2.5GB 硬盘空间

微软在 Win11 实验预览版中引入了隐藏的 AI 卸载功能，允许用户移除占用大量存储空间的 AI 组件，如 Phi Silica 模型，从而优化系统性能和存储管理。

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【AiBase提要:】

🧠 微软在 Win11 预览版中新增 AI 模型卸载选项，允许用户移除占用空间的 AI 组件。

💾 Phi Silica 模型占用超过 2.59 GB 存储空间，用户可一键释放硬盘空间。

🔄 端侧 AI 模型对硬件资源需求增加，微软提供灵活的系统定制方案以平衡智能化与存储占用。

5、腾讯、宁德时代拟巨额参投，DeepSeek首轮融资估值或达4000亿元

DeepSeek作为中国人工智能领域的头部企业，正在寻求巨额融资以推动其大模型技术的发展，并有望重塑国内互联网巨头与硬科技企业在AI赛道的战略同盟。

【AiBase提要:】

💰 DeepSeek计划筹集约500亿元人民币，融资后估值可能达到4000亿元人民币。

🤝 腾讯、宁德时代等大厂参与投资，显示出对AI产业的重视和战略布局。

🚀 DeepSeek凭借V3和R1模型在全球范围内引发关注，提升了中国大模型研发的实力形象。

6、OpenAI 举行“AI上岗”发布会，推出六大行业工作流插件

OpenAI 在《AI上岗》发布会上推出面向股票投资、创意设计等多个岗位的 Codex 工作流插件，旨在让 AI 深度接入企业日常流程。Codex 的周活跃用户数已突破 500 万，其中非程序员用户占比达 20%。此外，OpenAI 还推出了“注释”与“站点”两项全新功能，以优化人机交互体验。

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【AiBase提要:】

🧠 Codex 工作流插件覆盖六大岗位，提升办公效率

📊 非程序员用户占比达 20%，企业营收占 OpenAI 收入四成

💡 新增“注释”与“站点”功能，优化人机交互体验

7、谷歌推出Android虚假来电检测功能，基于RCS技术防范AI深度伪造诈骗

谷歌推出Android虚假来电检测功能，基于RCS技术防范AI深度伪造诈骗。该功能利用“端到端数字握手”技术，从根源上遏制AI深度伪造语音身份冒充诈骗。

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【AiBase提要:】

📱 谷歌推出Android虚假来电检测功能，利用“端到端数字握手”技术防范AI深度伪造诈骗。

🔐 该功能默认开启并静默运行，通过验证设备真实性来识别AI冒充来电。

🌐 基于RCS标准构建的防诈网络，具备向其他应用生态和第三方硬件厂商开放的潜力。

8、路人隐私成牺牲品？亚马逊 Ring 门铃人脸识别功能遭集体诉讼

亚马逊旗下的Ring门铃因人脸识别功能引发集体诉讼，指控其在未经同意的情况下收集路人面部信息，侵犯了隐私权。

【AiBase提要:】

👮‍♂️ Ring门铃的“熟人识别”功能被指在未经同意的情况下收集路人面部信息。

🔒 诉讼指控Ring在未告知用户的情况下，秘密捕获路人的生物识别数据。

⚖️ Amazon曾因隐私问题被罚款，并允许警方在无搜查令的情况下获取监控录像。

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