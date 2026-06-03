小米17T系列宣布将首发徕卡live动态照片

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:小米17T系列在发布前一周，放出了影像上的一个关键差异化功能。官方今天宣布，该系列将首发搭载“徕卡Live动态照片”，支持在徕卡经典与徕卡生动两种专属画质风格下进行拍摄，并配有全新的徕卡Live Moment水印，试图在动态影像上直接挂上徕卡的色彩调性。

这套新功能背后，是一套打着徕卡标的硬件组合。小米17T与17T Pro均配备徕卡Summilux镜头，但传感器上拉开了层级。定位更高的小米17T Pro，主摄采用一枚5000万像素的光影猎人950大底传感器，感光面积达到1/1.31英寸，光圈f/1.67，支持OIS光学防抖，原生具备13.5EV的超高动态范围。与之搭配的是一枚5000万像素的5倍OIS潜望长焦和一枚1200万像素超广角。其中长焦端等效焦距115毫米，支持10倍无损变焦、120倍AI超分变焦以及30厘米微距拍摄。

小米17T标准版的主摄则是一枚5000万像素的光影猎人800传感器，1/1.55英寸感光面积，光圈f/1.7，同样配备OIS，四合一像素尺寸2.0微米，副摄组合为1200万像素超广角与5000万像素5倍OIS潜望长焦。

在其他硬件上，两款机型有着清晰的区隔。小米17T采用6.59英寸120Hz高刷屏，搭载天玑8500-Ultra芯片，内置6500mAh电池并支持67W有线快充。小米17T Pro则升级为6.83英寸144Hz高刷屏，核心换为天玑9500旗舰芯片，电池容量提升至7000mAh，充电规格也拉到100W有线和50W无线的组合。两款机器都在往同一个方向使劲:把徕卡影调从静态照片延伸至动态影像，同时把长焦和续航堆到各自档位的上限。

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