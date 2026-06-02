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AI日报：扣子3.0正式上线；豆包预计6月下旬上线付费版本；Krea 2 LoRA 全面开放

2026-06-02 16:01 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、豆包预计6月下旬上线付费版本:三档订阅价格曝光，三季度将联动电商引流

豆包计划在6月下旬正式上线付费内容，并在Force大会上同步更新功能，标志着国内用户量最大的大模型迎来商业化实质性进展。豆包将在第三季度结合电商功能完善付费场景，并通过定向补贴为抖音商城引流，第四季度全面进入稳定运行期。此外，豆包在2026年暂不会将付费用户渗透率作为核心考核指标。

字节跳动抖音豆包大模型

【AiBase提要:】

📅 豆包计划于6月下旬上线付费内容并同步更新功能。

🛒 第三季度将结合电商功能完善付费场景，通过定向补贴为抖音商城引流。

📈 豆包在2026年暂不以付费用户渗透率为核心考核指标。

2、扣子 3.0 正式上线，支持多人多 Agent 协同作业

字节跳动推出的扣子3.0版本在团队协作和生态接入方面实现了显著突破，不仅支持灵活的Agent组合模式，还加强了跨端同步和本地生态融合，同时为多个垂直行业提供了定制化解决方案。

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【AiBase提要:】

🧠 新版本支持“一人 + 多 Agent”以及“多人 + 多 Agent”的灵活组合模式。

🔄 实现与主流环境的无缝切换，支持多种本地 Agent 接入。

💼 提供多行业核心场景的精品模板，助力用户快速打造专家级智能体。

3、Krea 2 LoRA 全面开放！AI 图像创作个性化时代来临

Krea 2 LoRA 的全面开放标志着 AI 图像创作进入个性化时代，用户无需高端订阅即可训练并使用自定义风格、角色或对象 LoRA，极大降低了 AI 图像创作的门槛。

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【AiBase提要:】

🎨 Krea2LoRA 训练功能全面开放，用户可自定义风格、角色或对象 LoRA。

⚡ Krea2 模型以高性能图像生成引擎为核心，支持快速响应模糊提示并产出高质量图像。

🚀 Krea2LoRA 在精度、质量和创意表现上显著优于其他模型，提升 AI 图像创作的个性化能力。

4、OpenAI大幅调整ChatGPT，支持提前锁死算力档位

OpenAI对ChatGPT进行了系统性升级，包括手势交互逻辑、长对话目录功能以及底层模型优化，提升了用户体验和生产力工具的执行效率。

【AiBase提要:】

引入高阶手势，允许用户选择不同的响应档位以适应不同任务需求。

推出长对话目录导航功能，方便用户快速跳转至特定讨论主题。

优化GPT-5.5Instant模型，提升文本调性和可读性，减少机械化回复。

5、编程与GUI双向通吃!Qwen3.7-Plus 登场，11小时自主闭环开发真实APP

阿里正式发布了全新多模态大模型 Qwen3.7-Plus，该模型在文本能力基础上全面升级了视觉-语言能力，并将其统一为一体化的智能体基座。Qwen3.7-Plus 能够无缝融合 GUI 与 CLI 交互，实现了从前端原型到复杂软件工程的端到端自动化。在权威视觉模型榜单 Vision Arena 中，阿里已成功跻身全球前五、中国第一

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【AiBase提要:】

🧠 纯文本与推理 Agent：在复杂软件工程与科学编程任务上表现强劲。

🖼️ 多模态推理与视觉编程：支持将图像、视频、UI 截图一键转化为可执行代码。

📹 真实世界感知与视频理解：涵盖文档解析、高级 OCR、长短视频事件流理解。

6、微信AI智能体曝光:主打应用内任务处理，分阶段上线在即

腾讯正在测试一款AI智能体原型产品，旨在帮助用户在微信内部高效完成多项任务。该智能体的推出将激活微信作为超级App的生态潜力，并可能重塑微信内部的服务连接机制。

【AiBase提要:】

📱 微信正在测试AI智能体原型，以提升用户任务处理效率。

🔄 该智能体将分阶段上线，首先进行封闭测试，随后逐步扩大范围。

🌐 腾讯此举将全面激活微信生态潜力，推动移动互联网向AI Agent即入口转型。

7、颠覆传统交互！OpenAI现场演示“无App”手机，所有界面全靠AI实时生成

文章介绍了OpenAI在活动中展示的“Agentic操作系统”原型，其通过语音指令实时生成界面，无需安装第三方应用，重推理任务由云端GPT大模型处理，展现了未来智能手机交互方式的颠覆性变革。

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【AiBase提要:】

📱 该系统通过语音指令实时生成界面，无需安装任何第三方应用。

☁️ 重推理任务由云端GPT大模型处理，实现高效操作。

📅 OpenAI计划在2027年上半年量产AI智能体手机，推动产业化进程。

8、GitHub Copilot正式上线按量计费模式

GitHub Copilot正式上线按量计费模式，推出AI点数扣费机制，标志着其从单一代码补全工具向智能体平台的转型。

【AiBase提要:】

💡 GitHub Copilot正式采用按使用量计费模式，用户需消耗AI点数以支付服务费用。

🔄 该模式改变了以往的低价无限包月方式，将成本转移至用户端。

💰 高价值任务如代码审查和云端智能体任务将计入点数消耗，影响重度用户预算。

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