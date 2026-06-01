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AI日报：MiniMax发布M3 大模型；英伟达物理大模型Cosmos3发布；小红书已治理超120万个AI托管账号

2026-06-01 16:59 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、MiniMax发布M3 大模型：首创MSA架构并支持1M上下文，全面开源对标海外旗舰

MiniMax M3大模型的发布标志着国内在多模态长上下文技术领域取得重大突破，其创新的MSA架构和开源策略为开发者生态带来了新的机遇。

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【AiBase提要:】

🧠 M3模型采用自主研发的稀疏注意力架构（MSA），显著提升计算速度和效率。

🚀 M3在1M上下文下实现每Token计算量仅为上代模型的十分之一，预填与解码阶段加速明显。

🌐 M3在权威评测中超越GPT-5.5和Gemini3.1Pro，展现出强大的长线程自主规划能力。

2、全球首款全开源全模态物理AI大模型Cosmos3 发布，英伟达联手行业巨头成立宇宙联盟

文章介绍了英伟达发布的全球首款全开源、全模态物理AI大模型Cosmos3，其在物理人工智能领域具有颠覆性突破，并联合行业巨头成立宇宙联盟，推动技术发展。

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【AiBase提要:】

🧠 Cosmos3 是全球首款全开源、全模态的物理AI大模型，具备视觉推理、世界生成与动作预测能力。

🧪 该模型基于庞大的物理人工智能数据集训练，能够原生理解并生成跨模态内容，仿真精度领先业界。

🚀 英伟达联合多家顶尖团队成立“宇宙联盟”，推动物理人工智能的变革与发展。

3、千问APP 六一“礼物选购”问询量近一周增长260%

六一儿童节期间AI购物需求的升温现象，指出千问APP在礼物选购中的重要作用，并强调其通过智能推荐和全流程服务提升用户体验的能力。

【AiBase提要:】

🍎 六一儿童节期间，AI购物需求显著增长，用户对礼物选购的问询量激增。

💡 千问APP通过理解用户需求，提供精准的商品推荐，提升购物效率。

🛒 千问与淘宝全面打通，实现从推荐到售后的完整购物流程。

4、打假大动作！小红书已治理超 120 万个AI托管账号，处置 18 万篇AI造假笔记

小红书在2026上海网络视听创作者大会上分享了其在AIGC创作、社区治理以及维护新生代创作者生态方面的最新实践与观察。平台已累计处置18万篇涉嫌AI造假的笔记，并对超过120万个由AI托管的矩阵账号进行了系统性治理，以维护社区的真实分享和可信互动生态。

【AiBase提要:】

🤖 AI造假笔记治理：小红书已处置18万篇AI造假笔记。

👥 AI托管账号清理：平台对超过120万个AI托管账号进行了系统性治理。

🛡️ 社区生态维护：通过升级模型识别和分级治理，提升对AI内容的捕捉与甄别能力。

5、4月抖音新增AI短剧超4.4万部达真人剧13倍，爆款破亿率仅为0.6%

文章指出，AI短剧在抖音等平台迅速崛起，但市场淘汰率高，优质内容稀缺，未来竞争将更加注重创意与技术的结合。

【AiBase提要:】

🎥 AI短剧产量激增，4月抖音新增4.42万部，是真人剧的13倍。

📉 市场淘汰率高，仅0.6%的AI剧播放量破亿，爆款稀缺。

🚀 未来竞争将从效率驱动转向创意与技术深度融合的精细化质量博弈。

6、从音乐人到“Vibe Coder”，胡彦斌上线粉丝社区应用「彦火」

胡彦斌通过「彦火」App展示了Vibe Coding的潜力，这一新型开发范式让创意工作者能够跨越编码门槛，实现应用从概念到落地的全生命周期管理。

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【AiBase提要:】

🎧 胡彦斌推出粉丝社区应用「彦火」，标志着Vibe Coding开发范式打破技术壁垒。

💻 应用功能涵盖打卡、积分、信件等，未来将扩展问答和动态更新。

🧠 Vibe Coding通过自然语言转换为生产力，使非专业开发者也能实现应用开发。

7、LobsterAI上线图片视频大模型矩阵 一次性接入四大主流图像视频生成模型

LobsterAI在图片生成与视频生成领域取得重大进展，通过整合四大主流多模态大模型，为用户提供更丰富的视觉内容创作支持，并降低了使用门槛，推动了数字内容生产的进一步发展。

【AiBase提要:】

🧠 LobsterAI正式上线图片生成与视频生成能力，为用户提供更多元的视觉内容创作支持。

🧩 一次性接入四大主流多模态大模型，包括Seedream、Seedance、HappyHorse以及MiniMax-Hailuo。

🚀 通过多模型矩阵联动模式，降低开发者和创作者调用多模态AI能力的门槛，推动数字内容生产发展。

8、OpenAI官宣重启机器人业务，奥特曼公开招募工程师

OpenAI首席执行官山姆·奥特曼宣布进军机器人赛道，重启物理世界的具身智能布局，旨在将大模型能力从数字世界拓展至现实实体。

【AiBase提要:】

🤖 OpenAI宣布重启机器人业务，招募全栈硬件、运营、系统及机器学习工程师。

🏗️ 短期目标是研发协助技术工人建设未来基础设施的特定功能机器人。

🌐 长远愿景是打造满足多样化定制需求的普适性个人机器人。

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