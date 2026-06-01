AI日报：MiniMax发布M3 大模型；英伟达物理大模型Cosmos3发布；小红书已治理超120万个AI托管账号

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1、MiniMax发布M3 大模型：首创MSA架构并支持1M上下文，全面开源对标海外旗舰

MiniMax M3大模型的发布标志着国内在多模态与长上下文技术领域取得重大突破，其创新的MSA架构和开源策略为开发者生态带来了新的机遇。

【AiBase提要:】 🧠 M3模型采用自主研发的稀疏注意力架构（MSA），显著提升计算速度和效率。 🚀 M3在1M上下文下实现每Token计算量仅为上代模型的十分之一，预填与解码阶段加速明显。 🌐 M3在权威评测中超越GPT-5.5和Gemini3.1Pro，展现出强大的长线程自主规划能力。

2、全球首款全开源全模态物理AI大模型Cosmos3 发布，英伟达联手行业巨头成立宇宙联盟

文章介绍了英伟达发布的全球首款全开源、全模态物理AI大模型Cosmos3，其在物理人工智能领域具有颠覆性突破，并联合行业巨头成立宇宙联盟，推动技术发展。

【AiBase提要:】 🧠 Cosmos3 是全球首款全开源、全模态的物理AI大模型，具备视觉推理、世界生成与动作预测能力。 🧪 该模型基于庞大的物理人工智能数据集训练，能够原生理解并生成跨模态内容，仿真精度领先业界。 🚀 英伟达联合多家顶尖团队成立“宇宙联盟”，推动物理人工智能的变革与发展。

3、千问APP 六一“礼物选购”问询量近一周增长260%

六一儿童节期间AI购物需求的升温现象，指出千问APP在礼物选购中的重要作用，并强调其通过智能推荐和全流程服务提升用户体验的能力。

【AiBase提要:】 🍎 六一儿童节期间，AI购物需求显著增长，用户对礼物选购的问询量激增。 💡 千问APP通过理解用户需求，提供精准的商品推荐，提升购物效率。 🛒 千问与淘宝全面打通，实现从推荐到售后的完整购物流程。

4、打假大动作！小红书已治理超 120 万个AI托管账号，处置 18 万篇AI造假笔记

小红书在2026上海网络视听创作者大会上分享了其在AIGC创作、社区治理以及维护新生代创作者生态方面的最新实践与观察。平台已累计处置18万篇涉嫌AI造假的笔记，并对超过120万个由AI托管的矩阵账号进行了系统性治理，以维护社区的真实分享和可信互动生态。

【AiBase提要:】 🤖 AI造假笔记治理：小红书已处置18万篇AI造假笔记。 👥 AI托管账号清理：平台对超过120万个AI托管账号进行了系统性治理。 🛡️ 社区生态维护：通过升级模型识别和分级治理，提升对AI内容的捕捉与甄别能力。

5、4月抖音新增AI短剧超4.4万部达真人剧13倍，爆款破亿率仅为0.6%

文章指出，AI短剧在抖音等平台迅速崛起，但市场淘汰率高，优质内容稀缺，未来竞争将更加注重创意与技术的结合。

【AiBase提要:】 🎥 AI短剧产量激增，4月抖音新增4.42万部，是真人剧的13倍。 📉 市场淘汰率高，仅0.6%的AI剧播放量破亿，爆款稀缺。 🚀 未来竞争将从效率驱动转向创意与技术深度融合的精细化质量博弈。

6、从音乐人到“Vibe Coder”，胡彦斌上线粉丝社区应用「彦火」

胡彦斌通过「彦火」App展示了Vibe Coding的潜力，这一新型开发范式让创意工作者能够跨越编码门槛，实现应用从概念到落地的全生命周期管理。

【AiBase提要:】 🎧 胡彦斌推出粉丝社区应用「彦火」，标志着Vibe Coding开发范式打破技术壁垒。 💻 应用功能涵盖打卡、积分、信件等，未来将扩展问答和动态更新。 🧠 Vibe Coding通过自然语言转换为生产力，使非专业开发者也能实现应用开发。

7、LobsterAI上线图片视频大模型矩阵 一次性接入四大主流图像视频生成模型

LobsterAI在图片生成与视频生成领域取得重大进展，通过整合四大主流多模态大模型，为用户提供更丰富的视觉内容创作支持，并降低了使用门槛，推动了数字内容生产的进一步发展。

【AiBase提要:】 🧠 LobsterAI正式上线图片生成与视频生成能力，为用户提供更多元的视觉内容创作支持。 🧩 一次性接入四大主流多模态大模型，包括Seedream、Seedance、HappyHorse以及MiniMax-Hailuo。 🚀 通过多模型矩阵联动模式，降低开发者和创作者调用多模态AI能力的门槛，推动数字内容生产发展。

8、OpenAI官宣重启机器人业务，奥特曼公开招募工程师

OpenAI首席执行官山姆·奥特曼宣布进军机器人赛道，重启物理世界的具身智能布局，旨在将大模型能力从数字世界拓展至现实实体。

【AiBase提要:】 🤖 OpenAI宣布重启机器人业务，招募全栈硬件、运营、系统及机器学习工程师。 🏗️ 短期目标是研发协助技术工人建设未来基础设施的特定功能机器人。 🌐 长远愿景是打造满足多样化定制需求的普适性个人机器人。

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