华为MatePad Pro Max发布：售价6199元起

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:今天下午，华为年度顶级旗舰平板MatePad Pro Max正式对外发布，以全新的软硬件体系将平板生产力拉升至前所未有的高度。

此次发布共推出两大系列。悦享版定位相对亲民，12GB+256GB版本定价5999元，12GB+512GB版本6999元，16GB+512GB版本7999元，16GB+512GB搭配星跃键盘套装售价8899元，搭载麒麟T93芯片。高端标准版首发全新麒麟T93Pro芯片，12GB+256GB版本定价6199元，12GB+512GB版本7199元，柔光版12GB+256GB版本7399元，12GB+512GB柔光版8399元，顶配20GB+1TB搭配星跃键盘套装定价12999元。

核心硬件方面，MatePad Pro Max配备13.2英寸超大屏幕，内置10400mAh大容量电池，前置1200万像素自拍镜头，后置5000万像素主摄搭配第二代红枫影像系统。官方表示，全新平板软硬件体系通过软硬芯云深度协同，整机综合性能较上一代MatePad Pro13.2英寸2025款提升45%。依托升级后的超丝滑方舟引擎，电脑桌面模式下最多可同时打开20个应用窗口，WPS、亿图图示等PC级专业应用实现1秒启动，数GB级超大工程文件同样可1秒打开。

此次升级中最受职场用户关注的是全新鸿蒙双桌面功能，一键切换至电脑桌面模式后可直接运行PC级WPS和剪映专业版，操作逻辑与台式机完全一致，搭配星跃键盘即为一台完整的移动办公设备，整机重量仅499g，比传统笔记本轻了一半以上。同时，13.2英寸云晰柔光屏在正午户外也能保持画面清晰、完全不眩光，将平板生产力体验真正推至电脑级水准。

此外，MatePad Pro Max出厂预装了华为自研音悦家App，覆盖作曲、录音、编曲、混音四大数字音乐创作核心场景，内置200余种中西乐器及专业合成器音色，并联合上海音乐学院深度打磨专属音色库，精准还原仿唐制竖箜篌、仿唐制曲颈琵琶等中国传统乐器质感，为国风音乐的数字化传承提供了便捷工具。

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