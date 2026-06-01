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华为nova 16z发布：售价2699元起 出厂预装鸿蒙6.1

2026-06-01 16:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息:华为今日为线上渠道专门投放了一款新机，nova16z正式登场，起售价定在2699元

外观上，它提供了天际白、幻彩贝母和星空黑三种配色，背部摄像头区域采用椭圆形外框包裹圆角矩形镜组的设计，视觉辨识度比较清晰。正面是一块6.7英寸的OLED直屏，分辨率为2412乘1084，支持120Hz刷新率、2160Hz高频PWM调光以及300Hz的触控采样率，这些参数在同档位中属于常规操作。

2699 元起 华为nova 16z发布：麒麟 8020 芯片、出厂预装鸿蒙6.1

核心部分，nova16z搭载的是麒麟8020芯片，并且出厂直接预装了HarmonyOS6.1系统。系统内置了全景智记、小艺看世界等功能，同时也预置了nova系列代言人时代少年团的专属主题。

影像系统的构成，是它在同价位里下料比较足的地方。后置三摄包括一枚5000万像素的超高清主摄、一枚1200万像素的RYYB长焦人像镜头，以及一枚红枫原色镜头。其中长焦端提供了OIS光学防抖，前置则是一枚5000万像素的镜头。功能层面，这套影像系统塞进了相当多的模式，包括录中闪拍、人像模式、个性色卡、AI辅助构图、舞台模式、AI云增强、AI动态照片、视频HDR Vivid、风驰闪拍、夜景模式、长焦画中画、AI摄影大师、笑脸抓拍和声控拍照等，覆盖面很广。

续航方面，nova16z内置了一块6000毫安时的电池，并支持100瓦快充。此外，它还具备北斗卫星消息、AI防窥保护、星盾防诈和AI隔空传送等功能。

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