首页 > 原创 > 关键词  > 小米17T最新资讯  > 正文

小米17T系列官宣6月国内发布 将进行本地化适配

2026-05-29 09:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息:小米集团总裁卢伟冰今日对外宣布，长期主攻海外市场的T系列，将首次回到国内市场。即将在6月上旬发布的17T系列，会成为这一策略落地的第一款产品。

这意味着，国内用户将首次接触到这条此前只在海外爆火的旗舰产品线。卢伟冰同时强调，国行版并非简单照搬国际版，而是在其基础上做了更深入的本地化适配，以更贴合国内用户的使用习惯。

海外爆火的T系列首次回国！小米17T系列官宣 6 月国内发布

海外爆火的T系列首次回国！小米17T系列官宣 6 月国内发布

在发布形式与人员安排上，小米17T系列也将尝试一些新变化。卢伟冰透露，该系列将采用一套全新的发布会形式，并启用一位“非常年轻”的全新主讲人。此举被解读为，小米希望借此机会，让内部更年轻的团队力量走向台前。

参考海外版的配置，小米17T系列的两款机型定位清晰。标准版小米17T配备一块6.59英寸120Hz高刷屏，搭载天玑8500-Ultra芯片，后置徕卡三摄，内置6500mAh电池并支持67W有线快充。

定位更高的小米17T Pro则升级为6.83英寸144Hz高刷屏，核心搭载天玑9500旗舰芯片。影像方面，Pro版后置一套全焦段徕卡三摄，包含5000万像素超大底主摄、5000万像素潜望长焦以及5000万像素超广角，支持5倍光学变焦。此外，Pro版内置一块7000mAh电池，支持100W有线快充与50W无线快充。整套配置在纸面上，已经与国内主流旗舰站在了同一水平线上。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 海外爆火的T系列首次回国！小米17T系列官宣6月国内发布

    日前，小米面向海外市场发布小米17T系列旗舰新机，带来小米17T、小米17T Pro两款机型。 今日，小米集团总裁卢伟冰宣布，小米T系列将首次回到国内市场，小米17T系列也将成为T系列回家”后的第一款产品。

    ​小米17T ​小米发布会 ​T系列回归

  • 小米17T系列正式发布：小米最强天玑旗舰来了 5900元起

    今日晚间，小米面向海外市场正式发布主打高端影像体验的17T系列旗舰新机，直接覆盖欧洲等主流海外消费市场的中高端手机需求。 售价方面，标准版小米17T起售价为749欧元，折合人民币约5900元，高配版小米17T Pro起售价899欧元，折合人民币约7100元。 硬件配置上，小米17T搭载6.59英寸120Hz高刷屏，核心性能部分选用联发科天玑8500-Ultra处理器，影像部分标配后置徕卡三摄组合，

    ​小米17T ​徕卡三摄 ​天玑处理器

  • 天玑之王降临！小米17T系列定档5月28日：全系天玑芯片+徕卡影像

    小米官方正式宣布，将于5月28日面向海外市场发布小米17T系列，官方把这款新品定义为小米史上综合表现最强的T系列旗舰。 据悉小米17T系列一共包含小米17T和小米17T Pro两款机型，对比此前已经上市的小米17数字系列，小米17T系列最大的不同，就是全系列都搭载联发科天玑旗舰芯片，也是小米面向海外市场推出的最强天玑机型。 两款机型的芯片档位做了明确的区隔，小米17T标

    ​小米17T系列 ​天玑芯片 ​海外发布

  • 小米天玑之王降临！小米17T系列预热：天玑芯+徕卡影像

    小米官方宣布，即将面向海外市场发布小米17T系列，包含17T和17T+ Pro两款机型。全系列搭载天玑旗舰芯片，配备AMOLED屏幕、徕卡三摄及大容量电池，其中Pro版更支持144Hz高刷和100W快充。设计延续小米17风格，采用中置挖孔直屏与直角中框。海外起售价约5900元人民币，进一步丰富了小米全球高端旗舰产品线。

    ​小米17T系列 ​天玑芯片 ​徕卡三摄

  • 卢伟冰：全新小米17 Max是小米17的全面升舱版

    小米17Max今日正式官宣，确认将在本月内登场。尽管官方尚未锁定具体日期，但依据小米此前的发布节奏，多方预测指向5月21日，也就是下周四。这将是小米在标准版旗舰之外投下的一枚大屏重磅炸弹。 小米合伙人卢伟冰在社交平台上分享了一组数据。他提到，从小米12一路走到小米17，小米已经连续做了五代小屏标准版旗舰，这条产品线积累了大量用户的喜爱和认可，也沉淀

    ​小米17Max ​小米大屏旗舰 ​小米新品发布

  • 4799元起！小米17 Max只比小米17贵了300元：米粉惊呼定价真的顶

    今日晚间，小米17 Max正式在发布会上亮相，官方首发定价4799元起，叠加国补补贴后的到手起步价仅为4299元。 对比同系列基础款小米17，小米17 Max的定价仅高出300元，却实现了屏幕、影像、续航以及性能的全维度越级升级，相当于加少量预算就能拿到拉满的旗舰配置。产品相关信息传开之后，评论区有米粉留言感慨，这个定价真的顶。 小米创办人雷军在发布会上提到，结合上

    ​小米17 ​Max ​手机评测

  • 小米17 Max以旧换新4大权益公布

    小米17Max还未正式开售，其以旧换新专属权益已率先浮出水面。这项活动随新品在5月21日上市后启动，用户通过置换旧机购入新机，即可解锁一整套附带福利，官方强调总量有限，领完即止。 具体来看，这套权益由四项内容打包而成，实用性都相当直给。凡参与活动的用户，都能直接领取小米云空间的白金会员月卡，用以覆盖日常照片和文件的云端存储需求。

    ​小米17Max ​以旧换新 ​新品上市

  • 卢伟冰今天17点直播：小米17 Max大曝光 六大新品剧透

    卢伟冰官宣将于今天17点开启户外露营主题直播，主题为Max一夏”，一口气带来多款小米新品爆料。 这场直播阵容也很有意思，卢伟冰将以户外露营的形式和大家见面，氛围会比常规发布会轻松很多。 直播核心看点满满，重头戏就是小米17 Max，会一次性完整展示四大Max核心体验，让大家提前摸清这款新机的真实实力。 除了旗舰手机，直播还会亮相多款AIoT新品，整体新品数�

    ​小米17 ​Max ​AIoT新品

  • 小米17 Max以旧换新4大权益公布：送音箱、礼盒、红包等

    小米17 Max的商城以旧换新专属权益已经正式曝光，新品5月21日开售之后，参与以旧换新就能享受多重福利，福利总量有限，送完就没有了。 这次以旧换新一共包含4项实用好礼，参与活动就能直接领到小米云空间白金会员月卡，日常存照片、存文件都够用。 除此之外还有实物和现金红包福利，包括小米智能音箱Pro、商城限定畅玩礼盒以及100元商城红包，四款福利价值都很实在

    ​小米17 ​Max ​以旧换新

  • 小米17 Max今日开售 国补售价4299元起

    小米17Max今日正式登陆全渠道开售，国补后到手价4299元起。这款被定位为系列大屏标准版旗舰的新机，在屏幕、续航、影像和性能等多个维度都带来了令人瞩目的升级。 屏幕配置上，小米17Max搭载了一块6.9英寸超级像素屏。值得注意的是，这块屏幕采用了与小米17Pro Max完全相同的方案，能够实现2K级别的显示效果，同时在功耗控制上甚至优于传统的1.5K屏幕，兼顾了视觉体验与�

    ​小米17Max ​大屏旗舰 ​8000mAh

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM