小米17T系列官宣6月国内发布 将进行本地化适配

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息:小米集团总裁卢伟冰今日对外宣布，长期主攻海外市场的T系列，将首次回到国内市场。即将在6月上旬发布的17T系列，会成为这一策略落地的第一款产品。

这意味着，国内用户将首次接触到这条此前只在海外爆火的旗舰产品线。卢伟冰同时强调，国行版并非简单照搬国际版，而是在其基础上做了更深入的本地化适配，以更贴合国内用户的使用习惯。

在发布形式与人员安排上，小米17T系列也将尝试一些新变化。卢伟冰透露，该系列将采用一套全新的发布会形式，并启用一位“非常年轻”的全新主讲人。此举被解读为，小米希望借此机会，让内部更年轻的团队力量走向台前。

参考海外版的配置，小米17T系列的两款机型定位清晰。标准版小米17T配备一块6.59英寸120Hz高刷屏，搭载天玑8500-Ultra芯片，后置徕卡三摄，内置6500mAh电池并支持67W有线快充。

定位更高的小米17T Pro则升级为6.83英寸144Hz高刷屏，核心搭载天玑9500旗舰芯片。影像方面，Pro版后置一套全焦段徕卡三摄，包含5000万像素超大底主摄、5000万像素潜望长焦以及5000万像素超广角，支持5倍光学变焦。此外，Pro版内置一块7000mAh电池，支持100W有线快充与50W无线快充。整套配置在纸面上，已经与国内主流旗舰站在了同一水平线上。

（举报）