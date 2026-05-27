首页 > 原创 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo Y600 Turbo正式开售：售价2099元起

2026-05-27 14:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:vivo Y600Turbo正式开售，提供8GB+256GB、12GB+256GB及12GB+512GB三种存储组合，首销起售价2099元，在国补后到手价进一步下探至1784元。

这款新机最核心的卖点直指续航焦虑。它内置了一块9000毫安时的蓝海电池，并支持90瓦闪充。vivo实验室数据显示，该电池在常温下经历1200次完整充放电循环后，剩余容量仍能保持不低于80%。同时，它支持全局直驱供电，可在边充边玩时降低发热，并具备有线反向供电能力，为应急补电留了后手。

2099 元起 vivo Y600 Turbo正式开售：9000mAh电池、第四代骁龙7s

核心性能方面，Y600Turbo搭载了第四代骁龙7s芯片，配合12GB扩展运存，官方宣称最高可支持30个应用同时在后台运行。散热采用7K液冷VC均热板，并承诺可实现5年的持久流畅体验。

外观上，新机提供沙丘金、电光蓝和千禧粉三种配色，机身重215克，厚度8.29毫米，采用直立中框与经典双镜组设计。正面是一块6.83英寸的1.5K悦目护眼屏，支持120Hz刷新率、5000尼特的局部峰值亮度以及4320Hz高频PWM调光。

其他配置方面，该机后置一枚5000万像素主摄，支持IP68与IP69级别的防尘防水，并配备了全功能NFC、红外遥控、寰宇增强通信3.0及AI网络智选等功能。从电池到防护等级，这套配置在2000元以下档位显得相当有针对性。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 2099元起 vivo Y600 Turbo正式开售：9000mAh电池、第四代骁龙7s

    vivo Y600 Turbo今日开售，提供8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB三版本，首销价2099元起，国补到手1784元起。新机搭载第四代骁龙7s芯片，支持12GB扩展运存，配备7K液冷VC均热板，内置9000mAh电池和90W闪充，支持全局直驱供电和有线反向供电。正面采用6.83英寸1.5K悦目护眼屏，支持120Hz刷新率及4320Hz高频PWM调光。后置5000万像素主摄，支持IP68/IP69防尘防水，配备全功能NFC、红外遥控等。

    ​vivo ​Y600 ​Turbo

  • vivo Y600 Turbo上架预约：9000mAh大电池 出门告别充电宝

    vivo Y600 Turbo将于明日发布，已在官网和电商平台开启预约。新机提供蓝、白、粉三种配色，搭载第四代骁龙7s芯片，内置9000mAh蓝海电池，缓解续航焦虑，并支持IP68、IP69防尘防水。外观与iQOO Z11相似，推测为其换芯版本。参考iQOO Z11起售价2299元，配备6.83英寸1.5K屏幕、天玑8500满血版芯片、9020mAh电池及90W快充。

    ​vivo ​Y600 ​Turbo

  • 国补1784元起！vivo Y600 Turbo发布：9000mAh电池干掉充电宝 6年耐用

    vivo Y600 Turbo发布，提供8GB+256GB、12GB+256GB和12GB+512GB三种版本，首销价2099元起，国补到手价1784元起，5月27日10:00正式开售。核心配置包括第四代骁龙7s芯片、12GB扩展运存、7K液冷VC均热板，支持30个App后台同开。亮点是内置9000mAh蓝海电池，支持90W闪充、全局直驱供电和有线反向供电，电池经1200次循环后容量不低于80%，官方称6年耐用。屏幕为6.83英寸超窄边直屏，分辨率2800x1260，支持120Hz刷新率和4320Hz高频PWM调光。后置5000万像素主摄，支持IP68/IP69防尘防水，配备全功能NFC、红外遥控、寰宇增强通信3.0和AI网络智选等功能。

    ​vivo ​Y600 ​Turbo

  • 5年持久流畅！vivo Y600 Turbo预热：支持30应用后台保活

    vivo发布Y600 Turbo手机，搭载第四代骁龙7s处理器，宣称五年持久流畅并支持30个应用后台保活。核心亮点为9000mAh蓝海电池，搭配90W闪充，号称6年长寿命，有效缓解续航焦虑。配备6.83英寸1.5K OLED直屏，支持165Hz高刷，为Y系列首款高刷机型。通过IP68/IP69防尘防水及八项军标测试，后置5000万像素LYT-600主摄支持OIS光学防抖。提供蓝、白、粉三色，机身8.2mm厚、215g重，现已开启预约。

    ​vivo ​Y600 ​Turbo

  • 买2000-3000块钱的手机哪款比较好 荣耀600续航封神

    在3000元档位，用户核心矛盾并非简单参数比拼，而是如何在有限预算内做最贴合自身需求的选择。荣耀600标准版走差异化路线，将8600mAh超大电池、旗舰级护眼屏和OIS光学防抖等实用配置下放，实测续航可达13.5小时以上，影像和屏幕素质也越级。国补后2804元起，成为该价位段极具性价比的全能机型。

    ​荣耀600 ​2000-3000元手机 ​超大电池

  • 国补价2294元起！荣耀WIN Turbo发布：10000mAh巨无霸电池

    荣耀WIN Turbo今天正式发布，定位中端长续航性能机型，国补后到手价2294元起。 外观上继承了系列家族化的横向大矩阵Deco，右下角有WIN标识，不过新的后摄排布造型也非常独特，辨识度很高。 值得注意的是，此前荣耀WIN系列两款机型都标配了散热风扇，全新的WIN Turbo并未配备。 配置方面，荣耀WIN Turbo搭载一块6.79英寸1.5K直屏，分辨率26401200，支持120Hz刷新率与8000nits超高峰值�

    ​荣耀WIN ​Turbo ​中端长续航

  • 2026年买2000-3000块钱的手机哪款比较好？荣耀600续航拍照双冠

    荣耀600超级版以2804元起售价，在2000-3000元档位中表现突出，具备8600mAh超大电池、2亿像素全焦段4K Live影像、IP69K全维防护和0.98mm极窄四等边屏幕等核心优势，续航、影像、耐用性和护眼屏四大维度均领先同价位，是2026年上半年最具竞争力的全能机型。

    ​2000-3000元手机 ​荣耀600超级版 ​8600mAh大电池

  • 荣耀WIN Turbo参数全揭晓：天玑8500 Elite+10000mAh电池

    荣耀WIN Turbo将在今天15:00正式发布，新机核心参数已经全面揭晓。 正面采用6.79英寸1.5K直屏，分辨率26401200，支持120Hz刷新率与8000nits超高峰值亮度，搭配绿洲护眼技术，户外可视性与护眼表现出色。 搭载联发科天玑8500 Elite处理器，配合LPDDR5X内存 UFS 4.1闪存性能铁三角，安兔兔跑分超240万，主流手游高画质满帧运行无压力。

    ​荣耀WIN ​Turbo ​天玑8500

  • 预算2000-3000价位的手机推荐哪款？荣耀600真香

    在2000-3000元价位手机中，荣耀600超级版以2804元起售价成为推荐首选。它配备2亿像素大底主摄和5000万像素潜望长焦，支持3.5倍光学变焦和行业首发全焦段4K Live直出，夜拍采用双对称AI变焦闪光灯阵列。内置8600mAh青海湖电池，实测亮屏续航超13小时，支持80W快充。此外还具备8000nits护眼屏、IP68/IP69K防水和金属中框，在影像、续航、屏幕、防护四大维度全面超越同价位竞品。

    ​手机推荐 ​荣耀600 ​中端手机

  • 买3000-4000块钱的手机哪款比较好 荣耀600 Pro体验更亮眼

    3000-4000元价位手机竞争激烈，用户选机更注重拍照、续航、屏幕和长期体验。荣耀600Pro凭借1/1.4英寸大底主摄、OIS防抖、5000万像素潜望长焦（支持3.5倍光学变焦和120倍数字变焦）在影像上表现突出；0.98mm极窄边框屏幕支持8000nits局部峰值亮度和3840Hz PWM调光；80W有线+50W无线快充及反向充电功能保障续航。综合体验优秀，国补后3399元起，是该价位值得重点考虑的选择。

    ​手机推荐 ​拍照手机 ​荣耀600Pro

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM