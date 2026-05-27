vivo Y600 Turbo正式开售：售价2099元起

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:vivo Y600Turbo正式开售，提供8GB+256GB、12GB+256GB及12GB+512GB三种存储组合，首销起售价2099元，在国补后到手价进一步下探至1784元。

这款新机最核心的卖点直指续航焦虑。它内置了一块9000毫安时的蓝海电池，并支持90瓦闪充。vivo实验室数据显示，该电池在常温下经历1200次完整充放电循环后，剩余容量仍能保持不低于80%。同时，它支持全局直驱供电，可在边充边玩时降低发热，并具备有线反向供电能力，为应急补电留了后手。

核心性能方面，Y600Turbo搭载了第四代骁龙7s芯片，配合12GB扩展运存，官方宣称最高可支持30个应用同时在后台运行。散热采用7K液冷VC均热板，并承诺可实现5年的持久流畅体验。

外观上，新机提供沙丘金、电光蓝和千禧粉三种配色，机身重215克，厚度8.29毫米，采用直立中框与经典双镜组设计。正面是一块6.83英寸的1.5K悦目护眼屏，支持120Hz刷新率、5000尼特的局部峰值亮度以及4320Hz高频PWM调光。

其他配置方面，该机后置一枚5000万像素主摄，支持IP68与IP69级别的防尘防水，并配备了全功能NFC、红外遥控、寰宇增强通信3.0及AI网络智选等功能。从电池到防护等级，这套配置在2000元以下档位显得相当有针对性。

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