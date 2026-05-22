小米YU7首战ModelY八败两胜 雷军说输给特斯拉不丢人

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:在5月21日晚的小米发布会上，雷军没有回避一个略显残酷的数字:在与特斯拉Model Y的正面交锋中，小米YU7十个月内的战绩是八败两胜。但他紧接着抛出的态度是，“输给全球销冠不丢人。只要我们永不放弃，不断的改进，我们就一定会有赢的那一天。”

这番复盘并非简单的自我勉励。雷军在台上直截了当地拆解了问题:YU7如此强的产品力，到底输在哪?

他首先承认了交付上的致命伤。当时订单最长需要等待15个月，用户热情被漫长的提车周期一点点消磨掉。雷军没有辩解，只说了句“没错，这真的是我们当时的问题”，并强调这一点已经迅速改进。

另一个让他感到郁闷的误解，出在价格认知上。小米明明把YU7的定价定得比Model Y低了1万元，但市场依然觉得它贵。他去调研才找到症结:特斯拉的5年零息金融方案，实际给用户省下了两万多块，这一下子就逆转了心理上的价格天平。雷军说他只能不停地向人解释，YU7标准版的续航和配置不仅远超Model Y入门版，甚至超过了对方的长续航版本。

数据显示，截至今年4月30日，上市满十个月的小米YU7累计交付了23.2万台，而同一时间段，Model Y的交到了35.8万台。

但YU7并非没有亮剑时刻。在今年1月和2月，它曾连续两个月在销量上反超Model Y，其中1月更是以37869辆的成绩直接夺下当月SUV销冠。这是国产电动SUV首次在同价位区间将Model Y按在身后。

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