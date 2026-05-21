雷军晒YU7 GT团队：欢迎更多大牛加入

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:在小米YU7GT正式发布的前夕，雷军亲自揭开了这款车背后核心团队的面纱。今日上午，他在社交平台上发文，介绍了YU7GT项目的主要负责人，并首次对外详述了小米汽车正在推行的一套管理机制。

雷军透露，从去年年初开始，小米汽车内部启动了一项名为“项目管理铁三角”的制度。具体来说，就是由产品总监、工程总监和设计总监三人组成一个固定小组，共同对整个项目负责。这种架构意在让产品定义、工程实现与设计美学从源头开始就紧密咬合。

这套三角架构在YU7GT项目上的具体落位也随之曝光。产品总监是拥有20年行业经验的王蠡，工程总监由从业22年的张宝华担任，设计总监则是拥有16年经验的Shin。此外，两位来自欧洲研发团队的核心成员也一并亮相，分别是欧研总经理Rudolf Dittrich和车辆动力部负责人Claus-Dieter Groll。雷军用一句话收尾:YU7GT是小米工程师引以为傲的作品，将在今晚7点正式发布。

综合此前已释放的信息，雷军曾直言这款车为时代精英设计，价格“肯定会有点小贵”。其定位是一台偏向长途旅行体验的跑车级SUV，核心动力来自新一代超级电机V8s EVO与V6s Plus前驱电机的组合，共同输出1003匹马力的双电机四驱。其中V8s EVO电机的功率和效率相较前代进一步提升，功率提升5.9%，效率达到98.38%。

支撑这套强悍动力的，是一块101.7千瓦时的三元锂电池，以及897伏碳化硅高压平台。5.2C的高充电倍率意味着，它不仅跑得远，补能速度也具备明显优势。

在用料与选装层面，YU7GT提供了大量彰显身份的选项。包括内外饰多处的碳纤维材质，一个24K金碳纤维车标，车内覆盖面积达2.3平方米的Alcantara材质包覆。用户还可以选装涵盖后视镜、前大灯饰板、后扰流板、运动方向盘等在内的全套碳纤维饰件。轮毂则提供一款经过11小时精雕的21英寸五辐双层锻造选项。

这一切的最终面貌与更多产品细节，将在今晚19点的小米新品发布会上正式揭晓。

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