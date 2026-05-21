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马斯克冲击全球首位万亿美元富翁 SpaceX递交IPO招股文件

2026-05-21 15:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:SpaceX正式递交IPO招股文件，一份可能改写人类财富纪录的估值浮出水面。按当前披露的股权结构与市场预期测算，埃隆·马斯克的个人身家，最高有望触及1.1万亿美元的门槛。这将是史上首次有人跨入万亿财富俱乐部。

资本市场对这场IPO给出了1.75万亿至2万亿美元的目标估值区间，预计6月11日完成定价，12日正式挂牌交易。招股文件显示，马斯克直接持有约51亿股SpaceX股票，同时还手握3.5亿份行权价低至8.39美元的期权。叠加他名下约2920亿美元的特斯拉股份及其他企业股权，即使按最保守的1.75万亿美元估值计算，他的财富也已稳稳迈过万亿美元这条线。

马斯克SpaceX、火箭、星舰、太空

招股书里还埋着一份充满“科幻感”的薪酬激励方案，将马斯克的个人回报与更宏大的目标绑定。

其一，若SpaceX市值突破7.5万亿美元，这个数字将超越当今全球任何一家企业，同时还要在火星建成一座拥有百万人口的永久殖民地，他就能获赠10亿股限制性股票。另一项奖励则要求在非地球上，建成年算力达到100太瓦的数据中心，最高可授予超过3亿股股票。

无论争论如何，一个基本事实正在逼近。马斯克即将迈入万亿富豪行列，这标志着全球财富格局正在进入一个前所未有的阶段。

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